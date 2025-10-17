ΕΛΛΑΚΤΩΡ:-record-date-η-23η-Δεκεμβρίου-για-το-προσωρινό-μέρισμα

Η ανώνυμη εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (η “Εταιρεία”), σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τη συμπλήρωση του Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 2025, με τα ακόλουθα:

Δευτέρα 22.12.2025

Ημερομηνία αποκοπής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 (δηλ. μετά την 19.12.2025 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής).

Τρίτη 23.12.2025

Ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων προσωρινού μερίσματος (record date)

Τετάρτη 31.12.2025

Έναρξη πληρωμής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025.

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος (σ.σ. μεικτά 0,5 ευρώ ανά μετοχή και συνολικά 174 εκατ. ευρώ) θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.