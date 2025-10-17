Εξτρα-έσοδα-185-εκατ.-ευρώ-για-την-peoplecert-από-την-city-&-guilds

Σημαντική τόνωση στα έσοδα της PeopleCert θα φέρει η συμφωνία για την εξαγορά των εμπορικών δραστηριοτήτων πιστοποίησης και κατάρτισης του City & Guilds London Institute (CGLI), η οποία ανακοινώθηκε χθες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, όλες οι δραστηριότητες πιστοποίησης, αξιολόγησης και εκπαίδευσης του City & Guilds θα μεταβιβαστούν στην PeopleCert, συμπεριλαμβανομένων των City & Guilds Training, Gen2, Intertrain, ILM και The Oxford Group.

Επιπλέον, στην ιδιοκτησία της PeopleCert θα περιέλθουν τα ιστορικά κεντρικά γραφεία του City & Guilds, Giltspur House στο Λονδίνο, καθώς και το εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο στη Cumbria, όπου εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης στους τομείς της ενέργειας, της μηχανικής και της διαχείρισης πυρηνικών εγκαταστάσεων. Η συμφωνία περιλαμβάνει, επίσης, τα μειοψηφικά μερίδια συμμετοχής του οργανισμού σε εταιρείες νεοφυούς ανάπτυξης.

Ο οργανισμός City & Guilds προσφέρει περισσότερες από 2.000 πιστοποιήσεις σε 80 χώρες, καλύπτοντας σχεδόν κάθε επαγγελματικό τομέα: από πυρηνική μηχανική και διαχείριση ενεργειακών υποδομών, γεωπονία, κομμωτική και αισθητική, φιλοξενία και εστίαση, κατασκευές, μηχανολογία και ηλεκτρολογία, έως διοίκηση, ηγεσία, επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες. Κατά μέσο όρο εκπαιδεύει πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα ετησίως, προσφέροντας επαγγελματικές πιστοποιήσεις υψηλής εξειδίκευσης, ισοδύναμες με μεταπτυχιακές σπουδές (Level 7).

Η συμφωνία αυτή θα δημιουργήσει μοναδικές ευκαιρίες ανάπτυξης, καινοτομίας και διεθνούς επέκτασης τόσο για την PeopleCert όσο και για τον City & Guilds, διατηρώντας παράλληλα τη φήμη και τα υψηλά πρότυπα ποιότητας των δύο οργανισμών στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς. Η εξαγορά του City & Guilds αναμένεται να προσθέσει περίπου 185 εκατ. ευρώ (160 εκατ. λίρες) στα ετήσια έσοδα του Ομίλου, ανεβάζοντας τον συνολικό κύκλο εργασιών στη ζώνη των 350 εκατ. ευρώ (300 εκατ. λίρες).

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η κίνηση αυτή επιτρέπει στην PeopleCert να ενισχύσει το επιχειρηματικό της αποτύπωμα, εντάσσοντας μια παράλληλη και συμπληρωματική δραστηριότητα που διαφοροποιεί περαιτέρω τον Όμιλο και ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξή του. Η χρηματοδότηση της συναλλαγής θα προέλθει από δάνειο ύψους 150 εκατ. ευρώ από την Eurobank και από ίδιους πόρους της εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η PeopleCert θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής της βάσης, συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδότησης του ομολόγου που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας και υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.