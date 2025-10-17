Επιδόματα – εφάπαξ: Οι πληρωμές την εβδομάδα 20-24 Οκτωβρίου 2025

Ποσό 75.027.009,91 ευρώ πρόκειται να καταβληθεί σε 86.814 δικαιούχους την περίοδο 20 έως 24 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.

Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 20 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 14.487.009,91 ευρώ σε 29.454 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων).

Από 20 έως 24 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: