Ευρωαγορές: Άνοιγμα με σημαντικές απώλειες σε μια ιδιαίτερα ασταθή εβδομάδα – Πτώση 5% για τη Volvo

Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν με πτώση την Παρασκευή 17/10, καθώς η μια ιδιαίτερα ασταθής και ταραχώδης εβδομάδα συναλλαγών συνεχίζεται.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρούσε λίγο μετά το άνοιγμα κατά 1,65% στις 562,24 μονάδες, με όλους τους βασικούς δείκτες και κλάδους να κινούνται αρνητικά λίγο μετά το άνοιγμα.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX «καταποντίζεται» με ζημιές 2,19% στις 23.745,01 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται πτωτικά κατά 1,63% στις 9.282,05 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει σημαντικές απώλειες 1,01% στις 8.106,06 μονάδες.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον ισπανικό IBEX να χάνει 1,03% στις 15.465,35 μονάδες, τον ιταλικό MIB να σημειώνει μεγάλη πτώση 2,11% στις 41.479,00 μονάδες και τον πορτογαλικό PSI να εμφανίζεται αποδυναμωμένος κατά 1,32% στις 8.233,95 μονάδες.

Ασταθής εβδομάδα για τις ευρωπαϊκές αγορές

Ήταν μια ασταθής εβδομάδα για τις ευρωπαϊκές αγορές, με ορισμένους δείκτες να αγγίζουν τα χαμηλότερα επίπεδα δύο εβδομάδων την Τρίτη, προτού ανακάμψουν προσωρινά μέσα στην εβδομάδα.

Οι μετοχές τροφίμων και ποτών σημείωσαν άνοδο την Πέμπτη, με επικεφαλής τον κολοσσό Nestlé, η οποία ενισχύθηκε κατά 9,3% μετά την ανακοίνωση περικοπών 12.000 θέσεων εργασίας και επιπλέον 4.000 μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, η Nordea Bank κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά, καθώς τα έσοδά της από δανεισμό ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Την Παρασκευή, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται εκ νέου στα εταιρικά αποτελέσματα.

Πτώση για τη Volvo παρά τα θετικά κέρδη

Ο σουηδικός όμιλος Volvo Group ανακοίνωσε ελαφρώς υψηλότερα των εκτιμήσεων κέρδη τρίτου τριμήνου. Η εταιρεία, με έδρα το Γκέτεμποργκ, που κατασκευάζει φορτηγά, λεωφορεία και μηχανήματα έργου, ανέφερε καθαρά κέρδη 11,7 δισ. σουηδικών κορωνών (1,3 δισ. δολάρια), σημειώνοντας ότι οι «δύσκολες συνθήκες της αγοράς στη Βόρεια και Νότια Αμερική επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις».

Οι αναλυτές που συμμετείχαν στην έρευνα της LSEG ανέμεναν καθαρά κέρδη 8,75 δισ. κορωνών. Παρά τα θετικά αποτελέσματα, η μετοχή της Volvo υποχώρησε κατά 5% στο άνοιγμα της συνεδρίασης της Παρασκευής, ενώ συνολικά μέσα στο έτος έχει σημειώσει πτώση περίπου 1%.

Αμυντικές μετοχές και γεωπολιτικές εξελίξεις

Οι επενδυτές στην Ευρώπη παρακολουθούν στενά τις αμυντικές μετοχές, μετά την ανακοίνωση ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθούν στην Ουγγαρία για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, η προσοχή στρέφεται και στα δεδομένα για τον πληθωρισμό στην Ευρώπη. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο των ετήσιων συναντήσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας αυτή την εβδομάδα. «Ο κύκλος χαλάρωσης βρίσκεται κοντά στο τέλος του ή ήδη έχει ολοκληρωθεί», δήλωσε ο Μάρτιν Κόχερ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, στο CNBC.

Μικρή ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο – Επιβράδυνση στην Ελβετία

Το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η οικονομία της χώρας αναπτύχθηκε κατά μόλις 0,1% τον Αύγουστο, ένδειξη στασιμότητας.

Στην Ελβετία, η κυβέρνηση αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2026 στο 0,9%, επικαλούμενη τις νέες δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ που πλήττουν την εξαγωγική οικονομία της χώρας.

Στις ασιατικές αγορές, οι περισσότεροι δείκτες κινήθηκαν χαμηλότερα την Παρασκευή, με μοναδική εξαίρεση τον Kospi της Νότιας Κορέας, ο οποίος σημείωσε ιστορικό ρεκόρ, καθώς η χώρα συνεχίζει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα το βράδυ της Πέμπτης, ακολουθώντας τη διόρθωση των τραπεζικών μετοχών στην προηγούμενη συνεδρίαση.