Ευρωαγορές:-Εκτεταμένη-διόρθωση-με-φόντο-την-ανησυχία-για-την-παγκόσμια-οικονομία

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με σημαντικές απώλειες την Παρασκευή (17/10), καθώς οι ανησυχίες για τον τραπεζικό τομέα επεκτάθηκαν από τις ΗΠΑ και στην περιοχή της Ευρώπης.

Έτσι, το ταμπλό βάφτηκε κόκκινο, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να υποχωρεί κατά 0,95% και όλους τους βασικούς δείκτες να κινούνται σε αρνητικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 1,76% στις 23.845,41 μονάδες, ο γαλλικός CAC τερμάτισε κατά 0,18% χαμηλότερα στις 8.174,20 μονάδες και ο βρετανικός FTSE έκλεισε με απώλειες 0,86% στις 9.354,57 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ έκλεισε 1,45% χαμηλότερα στις 41.758,11 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ έχασε 0,24% στο κλείσιμο με αποτέλεσμα να βρεθεί στις 15.609,00 μονάδες.

Αφορμή στάθηκε η μετάδοση των πιέσεων από τον τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ στις ευρωπαϊκές μετοχές, με τον δείκτη Stoxx Europe 600 Banks να κλείνει με απώλειες περίπου 2,5%, αν και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είχε σημειώσει ακόμη μεγαλύτερες πτώσεις.

Ενδεικτικό του κακού κλίματος είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Πέμπτη (16/10), οι μετοχές περιφερειακών τραπεζών και της επενδυτικής τράπεζας Jefferies σημείωσαν πτώση, καθώς εντάθηκαν οι φόβοι για προβληματικά δάνεια που παραμονεύουν στη Wall Street.

Η χρεοκοπία δύο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αυτοκινήτου, των Tricolor και First Brands, αποτέλεσε την αφετηρία των ανησυχιών για την αγορά ιδιωτικής πίστης. Τόσο η Jefferies όσο και η UBS είχαν έκθεση στη First Brands, με 715 εκατ. δολάρια και 500 εκατ. δολάρια αντίστοιχα να βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς η κατάρρευση της εταιρείας αποκάλυψε ένα περίπλοκο πλέγμα χρέους που σχετίζεται με διάφορους δανειστές και επενδυτικά κεφάλαια σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ακόμη, η Zions Bancorporation γνωστοποίησε την Τετάρτη (15/10) απώλεια 50 εκατ. δολαρίων από δύο εμπορικά δάνεια, ενώ η Western Alliance μία ημέρα αργότερα κατήγγειλε ότι ένας δανειολήπτης της διέπραξε απάτη.

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ζαν-Κλοντ Τρισέ, δήλωσε στο CNBC ότι η «προσοχή και επαγρύπνηση είναι ζωτικής σημασίας σε όλο τον κόσμο» όσον αφορά τις ανησυχίες για την ποιότητα των πιστώσεων. Παρ’ όλα αυτά, σημείωσε ότι δεν δραματοποιεί την κατάσταση στις ΗΠΑ και δεν θεωρεί πιθανό να προκύψει τεράστια κρίση, ωστόσο επεσήμανε ότι αρκετές αποφάσεις της σημερινής αμερικανικής κυβέρνησης – σε θέματα όπως ο πληθωρισμός και η επιβράδυνση της ανάπτυξης – δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί από τις αγορές.

Υπογράμμισε επίσης τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού, λόγω δασμών, ελλείμματος και μεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Στο τραπεζικό πεδίο, η προσπάθεια της ισπανικής BBVA για εχθρική εξαγορά της Sabadell απέτυχε την Πέμπτη (16/10), καθώς δεν κατάφερε να πείσει τους μετόχους να στηρίξουν την προσφορά των 16,32 εκατ. ευρώ (19,1 εκατ. δολάρια). Οι μετοχές της BBVA σημείωσαν άνοδο 6,6% την Παρασκευή (17/10), ενώ της Sabadell υποχώρησαν κατά 6,4%.

Πίεση δέχθηκαν και οι μετοχές του αμυντικού τομέα, μετά την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθούν στην Ουγγαρία για να συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο δείκτης Stoxx Europe Total Market Aerospace and Defense κατέγραψε πτώση 2,9% την Παρασκευή. Μεταξύ των επιμέρους μετοχών, η Rheinmetall υποχώρησε κατά 5,7%, η Hensoldt κατά 6,8% και η Renk κατά 4,3%.

Πρόκειται για σημαντική ανατροπή, καθώς οι τραπεζικές και αμυντικές μετοχές υπήρξαν από τα φωτεινά σημεία της ευρωπαϊκής χρηματιστηριακής ανόδου φέτος, με τους αντίστοιχους δείκτες να έχουν ενισχυθεί περίπου κατά 54% και 60% αντίστοιχα μέσα στο 2025.

Παράλληλα, συνεχίζεται η συζήτηση για το ενδεχόμενο μιας φούσκας στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Το διευθυντικό στέλεχος της UBS, Michel Lerner, δήλωσε «αυτό είναι το τελευταίο ξέσπασμα, όπως το 2000». Επισήμανε ότι η δυναμική της αγοράς θυμίζει πολύ εκείνη πριν το «κραχ» της dotcom και προέτρεψε τους επενδυτές να επιλέγουν μετοχές με θεμελιώδη στήριξη, όπως αυτές των καταναλωτικών αγαθών, της υγείας και των ειδών πολυτελείας.

Στο εταιρικό μέτωπο, η σουηδική Volvo Group ανακοίνωσε ελαφρώς υψηλότερα των εκτιμήσεων κέρδη γ΄ τριμήνου, με καθαρά κέρδη 11,7 δισ. σουηδικές κορώνες (1,3 δισ. δολάρια), ωστόσο σημείωσε ότι οι δύσκολες συνθήκες σε Βόρεια και Νότια Αμερική επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις. Οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν κατά περίπου 7%, στη χειρότερη ημερήσια επίδοσή τους από τον Απρίλιο, ενώ συνολικά για το έτος έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 1%.

Η μετοχή της Novo Nordisk επίσης κατέγραψε πτώση 5,8%, μετά από δηλώσεις του προέδρου Τραμπ σχετικά με μείωση των τιμών στα φάρμακα απώλειας βάρους.

Σύμφωνα με την Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ευρώπη επιβεβαιώθηκε στο 2,2% την Παρασκευή, σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις.

Ο πληθωρισμός αποτέλεσε βασικό θέμα στις ετήσιες συναντήσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας αυτή την εβδομάδα. Ο Μάρτιν Κόχερ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, δήλωσε στο CNBC ότι “ο κύκλος χαλάρωσης πλησιάζει στο τέλος του ή ίσως έχει ήδη φτάσει στο τέλος του”.

Στις ασιατικές αγορές, οι περισσότεροι δείκτες κινήθηκαν πτωτικά την Παρασκευή, με εξαίρεση τον Kospi της Νότιας Κορέας που σημείωσε ιστορικά υψηλά, εν μέσω συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια μετοχών στις ΗΠΑ κινήθηκαν επίσης πτωτικά μία ημέρα πριν, ως αποτέλεσμα της προηγούμενης πτώσης των τραπεζικών μετοχών.