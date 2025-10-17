Close Menu
    ΕΧΑΕ: Στο 2,65% αυξήθηκε το ποσοστό της Morgan Stanley

    Επιχειρήσεις

    Η MORGAN STANLEY με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ ενημέρωσε ότι προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές μετοχών:

    Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η MORGAN STANLEY κατέχει έμμεσα το 2,65% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 1,56% με βάση την προηγούμενη γνωστοποίηση.

    Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

    • Morgan Stanley

    • Morgan Stanley International Holdings Inc

    • Morgan Stanley International Limited

    • Morgan Stanley Investments (UK)

    • Morgan Stanley & Co International plc

    • Morgan Stanley • Morgan Stanley Capital Management, LLC

    • Eaton Vance Management

    • Boston Management and Research

    Η γνωστοποίηση των συναλλαγών ΕΧΑΕ πραγματοποιείται με βάση το αρ. 24 του ν. 3461/2006 λόγω της δημόσιας πρότασης της Euronext για απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας (ΕΧΑΕ) με ανταλλαγή μετοχών.

