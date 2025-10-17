Ζυμώσεις για τις θαλάσσιες ζώνες – Ο ρόλος του συμπεθέρου του Τραμπ – Η δήλωση που είχε κάνει ο Ερντογάν

Την πρόθεση της Αθήνας, όπως διατυπώθηκε επισήμως την Πέμπτη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να καλέσει σε κοινή συνάντηση όλες τις παράκτιες χώρες της περιοχής (Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτος, Κύπρος και Λιβύη), σχολίασε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Η δήλωση του πρωθυπουργού, με σαφή αναφορά πάντα στο δίκαιο της θάλασσας, προδιαγράφει κινητικότητα στην κατεύθυνση διευθέτησης γεωπολιτικών εκκρεμοτήτων στην ευρύτερη περιοχή, ιδιαίτερα όσον αφορά τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, οι προκλήσεις στην τρέχουσα συγκυρία για τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου είναι πολλές.

Στο θέμα ενεργό ρόλο έχει αναλάβει ο Λιβανοαμερικανός επιχειρηματίας Μασάντ Μπούλος συμπέθερος του Ντόναλντ Τραμπ (αριστερά στη φωτό) και σύμβουλος της αμερικανικής προεδρίας για τη Μέση Ανατολή. Ο κ. Μπούλος έχει κάνει τις επαφές με όλες τις πλευρές, και το ζήτημα αρχίζει να ωριμάζει. Η πρόταση της Αθήνας έρχεται εν μέσω σημαντικών διαφωνιών μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Λιβύης. «Η πρόταση του κ. Μητσοτάκη είναι πολύ μεγάλη είδηση, θα έχουμε εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, να δούμε τι θα γίνει με το καλώδιο, ίσως χρειαστεί λίγος χρόνος για την πόντισή του» σημείωσε ο Μανώλης Κωστίδης. Ελλάδα και Τουρκία φαίνεται ότι συμφωνούν για συνάντηση, φαίνεται ότι υπάρχει σύγκλιση πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είχε μιλήσει για φόρουμ των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου.

«Η Τουρκία έχει δικαιώματα και δικαιοδοσία στο δυτικό τμήμα του νησιού της Κύπρου, ενώ οι Τουρκοκύπριοι έχουν νόμιμα δικαιώματα στις γύρω περιοχές. Η Διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου, την οποία προτείναμε και στο παρελθόν, θα συμβάλει στην ανάπτυξη κοινού εδάφους» είχε δηλώσει από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 23 Σεπτεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι ενεργειακή κολοσσοί όπως η Chevron και η ExxonMobil σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή.

Θέσεις Ελλάδας, Τουρκίας, Λιβύης όπως αποτυπώνονται σε χάρτες:

