Η Αθήνα κόμβος ενεργειακής διπλωματίας – Τηλεφώνημα Παπασταύρου-Wright και κοινή πρόσκληση για την 6η Υπουργική Διάσκεψη του P-TEC

Σε μια συγκυρία που η ενεργειακή ασφάλεια καθορίζει τις διεθνείς ισορροπίες, η Αθήνα θα βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, φιλοξενώντας στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2025 την 6η Υπουργική Διάσκεψη της Συνεργασίας για την Ενεργειακή Συνεργασία Διαμέσου του Ατλαντικού (P-TEC).

Η πρόσκληση προς τους Ευρωπαίους και διεθνείς ομολόγους φέρει την υπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, και του Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας, Chris Wright, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική συνεργασία Αθήνας – Ουάσιγκτον στον τομέα της ενέργειας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη διπλωματική προσπάθεια της Ελλάδας να ενισχύσει τη θέση της ως ενεργειακού κόμβου και παράγοντα σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτής της στενής συνεργασίας, τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποίησε χθες ο κ. Παπασταύρου με τον κ. Wright, σε συνέχεια της πρόσφατης διμερούς συνάντησής τους στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο του Atlantic Council. Κατά τη συνομιλία, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την προετοιμασία της Διάσκεψης της Αθήνας και εξέτασαν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της διατλαντικής ενεργειακής συνεργασίας, με έμφαση στην ασφάλεια εφοδιασμού, την τεχνολογική καινοτομία και την πράσινη μετάβαση.

Το P-TEC συγκεντρώνει 24 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και λειτουργεί ως πλατφόρμα συντονισμού πολιτικών για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, την πράσινη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των υποδομών. Η επιλογή της Αθήνας για τη φετινή διοργάνωση δεν είναι τυχαία: αναγνωρίζει τη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού διαύλου για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και ως χώρας που επενδύει δυναμικά στις ΑΠΕ, τα υποθαλάσσια δίκτυα και τις τεχνολογίες αποθήκευσης.

Οι εργασίες θα ανοίξουν την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, με Επιχειρηματικό Φόρουμ, όπου αναμένονται κορυφαίοι εκπρόσωποι της αγοράς ενέργειας, θεσμικοί φορείς και επενδυτές.

Η Υπουργική Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί την επομένη, 7 Νοεμβρίου, με βασικά θέματα το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), τη συνδεσιμότητα δικτύων, τη χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών και τις συμμαχίες για καθαρές τεχνολογίες.

Όπως αναφέρει, η κοινή πρόσκληση που συνυπογράφουν οι κ.κ. Παπασταύρου και Wright η 6η Υπουργική Διάσκεψη P-TEC

προσφέρει την ευκαιρία στους εταίρους των ΗΠΑ και της Ευρώπης να συζητήσουν στρατηγικές για την περαιτέρω ενίσχυση των κοινών ενεργειακών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης οικονομικά προσιτών, αξιόπιστων και ασφαλών ενεργειακών συστημάτων που υποστηρίζουν ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Θα λειτουργήσει επίσης ως βασική πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων για ενεργειακές τεχνολογίες και έργα.

Σημειώνεται ότι οι αποστολές των χωρών-μελών του P-TEC θα συμπεριλαμβάνουν εκπροσώπους της επιχειρηματικής της κοινότητας και ενεργειακές εταιρείες, με στόχο τη συνεργασία στα πεδία της προσιτής ενέργειας, της ενεργειακής ασφάλειας και ανθεκτικότητας.

Η φετινή Διάσκεψη θα λειτουργήσει και ως γέφυρα συνεργασίας με την Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών, ενισχύοντας τις ενεργειακές υποδομές από τη Βαλτική έως τη Μεσόγειο.