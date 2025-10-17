Κάλεσμα-Κασσελάκη-σε-Τσίπρα-για-ντιμπέιτ:-«Είμαι-έτοιμος-ανά-πάσα-στιγμή-για-διάλογο-σε-αμφιθέατρο-με-κοινό»

Στο «Πρόσωπο με Πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, το βράδυ της Πέμπτης (16/10), παρενέβη ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, σχολιάζοντας τις πρόσφατες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Στο ερώτημα αν ο πρώην πρωθυπουργός θα μπορούσε να παίξει ρόλο «πολιτικού καταλύτη» για την ενότητα των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς, ο κ. Κασσελάκης απάντησε ως εξής:

«Ο Αλέξης Τσίπρας θα παίξει ρόλο “πολιτικού καταλύτη” για την ενότητα των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε κι ένας σύμβουλός του θα ενώσει τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ξεκάθαρο ότι αντί να υπάρχουν νέα υλικά, νέοι άνθρωποι που θα φέρουν φρέσκες ιδέες μιλάμε τελικά για το παρελθόν. Δεν πρόκειται η λύση να έρθει από υλικά του παρελθόντος. Δοκιμάστηκαν κι απέτυχαν».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ανέφερε:

«Μας λέει ο κ. Τσίπρας ότι του έλειψε η ενεργός πολιτική. Βουλευτής του Κοινοβουλίου είναι. Ήταν στο κόμμα το οποίο παρέδωσε στο 17% και εγώ με δύο διασπάσεις το κράτησα στο 15%».

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στον Νίκο Χατζηνικολάου έκανε την ακόλουθη πρόταση:

«Μιας και ο κ. Τσίπρας απεκδύθηκε των προνομίων του και των κομματικών του παρωπίδων, ας αναλάβετε να οργανώσουμε έναν διάλογο ενώπιον των ακροατών σας, να μιλήσουμε ανοιχτά».

Στην επισήμανση του παρουσιαστή για το αν εννοεί να γίνει debate Κασσελάκη -Τσίπρα, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας απάντησε:

«Με μεγάλη μου χαρά. Από τη στιγμή που πρόκειται για δύο πρώην προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ, κι έχουν γίνει όσα έχουν γίνει και δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, όποτε θέλει ο Αλέξης, με χαρά να μιλήσουμε ιδανικά σε ένα αμφιθέατρο ή μια εκπομπή, όπου παρουσία κοινού θα απαντάμε σε ερωτήματα».

