Κάσος:-Ο-πρώτος-παιδικός-σταθμός-φέρνει-ελπίδα-και-ζωή-στα-ακριτικά-νησιά

Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο ανησυχητικά δημογραφικά προβλήματα στην Ευρώπη, το οποίο απειλεί να αναδιαμορφώσει ριζικά την κοινωνική, οικονομική και παραγωγική της δομή τις επόμενες δεκαετίες. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Eurostat, ο πληθυσμός της χώρας αναμένεται να μειωθεί από περίπου 10,3 εκατομμύρια σήμερα σε κάτω από 8,5 εκατομμύρια έως το 2050, με ταυτόχρονη δραματική αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών.

Η γήρανση του πληθυσμού είναι αποτέλεσμα χαμηλής γεννητικότητας —με δείκτη γονιμότητας μόλις 1,3 παιδιά ανά γυναίκα— και της μαζικής μετανάστευσης νέων στο εξωτερικό την τελευταία δεκαετία. Το αποτέλεσμα είναι μια κοινωνία που γερνά ταχύτερα από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, στο ασφαλιστικό σύστημα και στη βιωσιμότητα της δημόσιας υγείας.

Αν δεν υπάρξει άμεση δράση, η Ελλάδα κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια χώρα με πληθυσμό μικρότερο, γηραιότερο και λιγότερο παραγωγικό — ένα σενάριο που απειλεί την ίδια τη βιωσιμότητα του κοινωνικού της μοντέλου.

Τα χαμόγελα στην Κάσο

Ενώ η κατάσταση είναι όπως περιγράφεται παραπάνω, υπάρχουν και πρωτοβουλίες που φιλοδοξούν να συμβάλλουν στην ανατροπή αυτής της αρνητικής εξέλιξης, και νέα που δείχνουν ότι υπάρχει ελπίδα: Η Κάσος, το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων, γέμισε παιδικές φωνές και χαμόγελα την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, με τα εγκαίνια του πρώτου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού της.

Ο χώρος αυτός δεν είναι απλώς ένα κτίριο· είναι ένας φάρος ελπίδας για τα παιδιά, τις οικογένειες και την τοπική κοινωνία. Η νέα δομή αποτελεί καρπό της συνεργασίας της Eurolife FFH με την HOPEgenesis, στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και την ενίσχυση της παραμονής των οικογενειών σε απομακρυσμένες περιοχές.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των δύο φορέων, ο Δήμαρχος Κάσου, πλήθος κατοίκων και ωφελούμενες οικογένειες, ενώ την τιμητική παρουσία της έδωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. «Με μεγάλη χαρά εγκαινιάζουμε τον πρώτο παιδικό σταθμό της Κάσου», δήλωσε η Υπουργός. «Δράσεις όπως η σημερινή αποδεικνύουν την αξία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενισχύουν την παραμονή οικογενειών στις ακριτικές περιοχές και δίνουν προστασία και προοπτική σε κάθε ελληνική οικογένεια».

Ο Δήμαρχος Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος, τόνισε τη σημασία της νέας δομής για την τοπική κοινωνία: «Ο παιδικός σταθμός θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στις οικογένειες του νησιού. Θα στηρίξει τους νέους γονείς, θα δημιουργήσει ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον φροντίδας και αγωγής. Η Κάσος δίνει τον αγώνα της απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα. Το όραμά μας είναι ο σταθμός να γεμίσει με παιδιά και γέλια, γιατί εκεί κρύβεται το μέλλον του νησιού».

Ο παιδικός σταθμός της Κάσου είναι ο 6ος που παραδίδεται από την Eurolife FFH, μετά τις αντίστοιχες δομές σε Πάτμο, Άγραφα, Λειψούς, Καστελόριζο και Χάλκη. Μέσω της συνεργασίας με την HOPEgenesis, παρέχεται ολοκληρωμένη υποστήριξη στις γυναίκες που ζουν σε 12 απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, περιλαμβάνοντας ιατρική φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη και πρόσβαση σε ποιοτικές δομές προσχολικής εκπαίδευσης.

Από το 2019 έως σήμερα έχουν γεννηθεί 246 παιδιά μέσω του προγράμματος, ενώ 28 ακόμη αναμένονται, με 270 συνολικά οικογένειες να έχουν ωφεληθεί. «Ο πρώτος παιδικός σταθμός στην Κάσο είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ελπίδας», σημείωσε ο Πρόεδρος της HOPEgenesis, Στέφανος Χανδακάς. «Η πολυετής συνεργασία μας με την Eurolife FFH αποδεικνύει ότι το κοινό όραμα να στηρίξουμε έμπρακτα τις οικογένειες των ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών δημιουργεί συνθήκες ώστε τα νέα ζευγάρια να αισθάνονται ασφάλεια και προοπτική στον τόπο τους».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, τόνισε: «Η δημιουργία αυτού του παιδικού σταθμού είναι μια πράξη ουσίας για το νησί, για τις οικογένειες που ζουν εδώ και για τα παιδιά που θα μεγαλώσουν με ασφάλεια, φροντίδα και προοπτική. Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με τις ίδιες ευκαιρίες, όσο μακρινό κι αν είναι το σημείο που γεννιέται».

Η λειτουργία του παιδικού σταθμού στην Κάσο αναδεικνύει τη σημασία της στήριξης των ακριτικών περιοχών, της ενίσχυσης των οικογενειών και της δημιουργίας βιώσιμων κοινωνιών. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ισότητα των φύλων, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να εργάζονται, γνωρίζοντας ότι τα παιδιά τους μεγαλώνουν σε ένα ασφαλές και ποιοτικό περιβάλλον.

Με τη νέα δομή, η Κάσος γίνεται παράδειγμα για όλη τη χώρα, δείχνοντας πώς μέσα από συνεργασίες, αφοσίωση και πρακτικές δράσεις, η υπογεννητικότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί και οι ακριτικές κοινότητες να αποκτήσουν μέλλον γεμάτο παιδιά, παιχνίδι και ελπίδα.

