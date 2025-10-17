Καιρίδης-για-Βελόπουλο:-Δεν-είναι-Ελληνική-Λύση,-είναι-γερμανική-λύση

«Ο κ. Βελόπουλος δεν έχει πολιτικό λόγο, δεν προτείνει λύσεις στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ειδικεύεται στην κατεδάφιση του πολιτικού συστήματος», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 με αφορμή τη χθεσινή επίθεση που δέχθηκε από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Είναι στη Βουλή και τον έχει στείλει ένα κομμάτι του ελληνικού λαού για να υβρίζει, να χυδαιολογεί, να ειρωνεύεται, να απειλεί και να εξευτελίσει. Αυτός είναι, γνωστός είναι, δεν νομίζω ότι εκπλήσσει κανέναν. Δεν είναι και η πρώτη φορά που το έχει κάνει και δεν είναι και ο μόνος», προσέθεσε. «Η αλήθεια είναι την τελευταία δεκαετία με την κρίση είχαμε πολλούς τέτοιους στη Βουλή. Το πρόβλημα δεν είναι ο Βελόπουλος, το πρόβλημα είναι οι ψηφοφόροι που στέλνουν αυτούς τους ανθρώπους στη Βουλή».

Μάλιστα, σχολίασε πως ο κ. Βελόπουλος «θυμίζει μούτες του Σεφερλή».

«Εγώ έθεσα ένα πολιτικό ερώτημα, στο οποίο θα επιμείνω: δεν μπορείς να παριστάνεις τον πατριώτη, να κατηγορείς τους πολιτικούς σου αντιπάλους ότι δεν είναι πατριώτες και να έχεις τα λεφτά σου στη Γερμανία. Το κόμμα σου λέγεται Ελληνική Λύση κι αυτό που του είπα εγώ είναι αν λέγεται Γερμανική Λύση. Είναι «Γερμανική Λύση» για τις τράπεζες τις γερμανικές και για την οικονομία. Η Ελλάδα έχει ανάγκη τις καταθέσεις μας, έχει ανάγκη τις οικονομίες μας και έχει ανάγκη τις επενδύσεις μας».

Όπως σημείωσε ο κ. Καιρίδης, ούτε και ο ίδιος κατάλαβε εκείνη την ώρα τι είπε, «αλλιώς θα γινόμασταν Κούγκι μέσα στην Ολομέλεια».

«Δυστυχώς από την εποχή της Χρυσής Αυγής έχουμε κομματικά μορφώματα που δεν έχουν προτάσεις και λύσεις, με έναν μόνο στόχο: να βρίσουν. Εκφράζουν έναν άλογο θυμό ενός λούμπεν κομματιού της κοινωνίας. Η χυδαιότητα του Διαδικτύου έρχεται στη Βουλή; Δεν είμαστε η μόνη χώρα με τέτοια φαινόμενα στην Ευρώπη, αλλά συνήθως πρωταγωνιστής εδώ είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος», κατέληξε.

«Ο κ. Βελόπουλος δεν είναι λύση, είναι πρόβλημα»

Χτες το βράδυ ο κ. Καιρίδης μίλησε και στο Action 24 για τα όσα έγιναν στη Βουλή: «Το τελευταίο που θέλω και το τελευταίο που χρειάζεται ο τόπος είναι μια αντιδικία με τον βούρκο. Εγώ μιλάω τελείως πολιτικά και απέναντι σε έναν πατριδοκάπηλο Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος μονίμως μας μέμφεται ότι δεν είμαστε πατριώτες και αφού είπε ότι είπε επί ώρα αυτό το υβρεολόγιο, τον ρώτησα γιατί έχει τα λεφτά του έξω. Θεωρώ ότι είναι ένα πολιτικό ερώτημα, στο οποίο πρέπει να δώσει μια απάντηση και να μην υπεκφεύγει. Κανείς δεν λέει ότι είναι παράνομα τα λεφτά ή προϊόν κλοπής. Κανείς δεν λέει ότι είναι παράνομο να έχεις λεφτά στο εξωτερικό. Δεν ήταν αυτή η κατηγόρια και προσπαθεί να ξεφύγει», είπε αρχικά.

«Δεν μπορεί να είσαι πατριώτης, να λέγεσαι Ελληνική Λύση και να είσαι Γερμανική Λύση στο πρόβλημα των τραπεζών, της ρευστότητας, της οικονομίας. Οι ελληνικές τράπεζες θέλουν καταθέσεις, χρειάζονται τα χρήματα όλων για να γίνονται επενδύσεις. Η Ελληνική Λύση έχει κατηγορηθεί για ρωσική λύση στο παρελθόν, εγώ δεν θα μπω σε αυτό. Με αυτά που έκανε σήμερα ο κ. Βελόπουλος δεν είναι λύση, είναι πρόβλημα και σίγουρα ελληνικό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για τον κοινοβουλευτισμό μας, σε μια τόσο σοβαρή συζήτηση, όπως είναι για την εξωτερική πολιτική, να ακούγονται αυτά τα τερατώδη, όνο εναντίον εμού, εναντίον όλων των συναδέρφων που ήταν στην αίθουσα», συνέχισε.

«Οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται τα λεφτά μας, ο πατριωτισμός είναι στις πράξεις και όχι στα κούφια λόγια. Η Γερμανία έχει πολλές καταθέσεις», επισήμανε.

«Ένας πολιτικός αρχηγός που δεν απαντάει στο ερώτημα, που προκύπτει από το πόθεν έσχες του, δεν προκύπτει γιατί έκανα κάποια έρευνα ιδιαίτερη, και να λέει ότι είναι της γυναίκας μου και να κρύβεται πίσω από την γυναίκα του… Ερωτώ, μας μέμφεται ότι δεν έχουμε πείσει τους Γερμανούς να μας υποστηρίξουν έναντι της Τουρκίας. Ο ίδιος έχει πείσει τη γυναίκα του; Δεν κρυβόμαστε πίσω ούτε από γυναίκες, ούτε από παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα το παράνομο αλλά λεφτά που κατά τη δήλωσή του έχουν βγει στην Ελλάδα, φορολογήθηκαν στην Ελλάδα, προέκυψαν από τους Έλληνες καταναλωτές και πελάτες του και μπράβο του που είναι ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας. Εγώ τιμώ την επιχειρηματικότητα, αλλά την ξεχωρίζω από το χρηματικό και πολιτικό εμπόριο. Έχω μια φυσική απέχθεια στην πατριδοκαπηλεία και την θεωρώ μεγάλη παθογένεια», σημείωσε.

«Εάν θέλει να είναι λύση και μάλιστα ελληνική, καλό είναι τα λεφτά να είναι εδώ» κατέληξε ο κ. Καιρίδης.





