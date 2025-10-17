Μαρινάκης-κατά-ΠΑΣΟΚ:-Κροκοδείλια-τα-δάκρυα-για-το-Κράτος-Δικαίου-και-τη-Δικαιοσύνη

«Τα «δάκρυα» του ΠΑΣΟΚ για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου μόνο ως «κροκοδείλια» μπορούν να αντιμετωπιστούν» επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας στις δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα.

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαρινάκης σημειώνει επίσης:

«Όπως λέει ο θυμόσοφος λαός, «ό,τι σπέρνεις, θερίζεις» και το ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους μήνες «έσπειρε» προβληματικές δηλώσεις, όπως του προέδρου του κ. Ανδρουλάκη που έλεγε ότι «δεν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη», αλλά και στελεχών του, που υιοθετούσαν τις ανυπόστατες θεωρίες για τα «χαμένα βαγόνια» και τα «ξυλόλια», εργαλειοποιώντας τον πόνο των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αυτό που ψήφισε «παρών» στο αίτημα άρσης ασυλίας για «εσχάτη προδοσία» κατά βουλευτών, για ψήφο κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων και συνεπέγραψε με την Πλεύση Ελευθερίας πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με αβάσιμους ισχυρισμούς.

Με όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη συμμετείχε ενεργά στην επικίνδυνη διαδικασία αμφισβήτησης των θεσμών, για τους οποίους τάχα, τώρα, ανησυχεί.

Αν πραγματικά στο ΠΑΣΟΚ ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, της Δικαιοσύνης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη χώρα μας, το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι, έστω και τώρα, να διαβάσουν προσεκτικά την τελευταία επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διαπιστώνει, για ακόμα μία χρονιά την σημαντική πρόοδο της Ελλάδας σε όλους αυτούς τους τομείς και την κατατάσσει στα κράτη με τις λιγότερες συστάσεις μεταξύ της ΕΕ. Εκτός εάν πλέον στη σημερινή εκδοχή του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο «κόλπο» και μοναδικοί αξιόπιστοι συνομιλητές του είναι οι ακραίοι κομματικοί σχηματισμοί που διακινούν θεωρίες συνωμοσίας και επιτίθενται καθημερινώς στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του είχε επισημάνει ότι «ο Πρωθυπουργός που η επταετής διακυβέρνηση του έχει ταυτιστεί με την υπονόμευση του κύρους των θεσμών και την καταρράκωση του κράτους δικαίου.

«Αν ψάχνει υπαίτιους για την κρίση εμπιστοσύνης, ας κοιτάξει στον καθρέφτη του», τόνισε στη δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς και επεσήμανε ότι ο πρωθυπουργός «εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να εμποδίσει τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει τυχόν ευθύνες των υπουργών του».

Σημείωσε επίσης ότι ο κ. Μητσοτάκης, «ορκιζόταν ότι θα ρίξει «φως» στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και οργάνωσε την πλήρη συγκάλυψη επιτρέποντας μάλιστα στην ΕΥΠ, που είχε υπαχθεί στο γραφείο του, να μην εκτελεί απόφαση του ΣτΕ.

Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεσμευόταν για βαθιές τομές ώστε να ενισχυθεί η διάκριση των εξουσιών και έκανε ακριβώς το ανάποδο.

Εκτός αν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ουσία ισχυρίζεται ότι το έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς είναι αποκύημα της φαντασίας των πολιτών ή αποτέλεσμα των δηλώσεων του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Θα ήταν αστείο, αν δεν ήταν τραγικό».

