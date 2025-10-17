Μαρινάκης-στον-ΣΚΑΪ:-Μόνο-κοινό-της-πραγματικής-Ιθάκης-με-την-Ιθάκη-του-Τσίπρα-είναι-η-Πηνελόπη,-δηλαδή-η-εξουσία

Στην παρουσία του πρωθυπουργού στα σημερινά εγκαίνια του νέου κτηρίου της περιφερειακής έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφέρθηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Εξήγησε ότι πρόκειται για ένα από τα τέσσερα περιφερειακά πρωτοδικεία που δημιουργούνται και πλέον θα εκδικάζουν διαφορές έως 250 χιλιάδες ευρώ, με αποτέλεσμα την πιο γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων.

«Άδικο να λέει η αντιπολίτευση ότι υπάρχει ζήτημα κυβερνησιμότητας»

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι είναι άδικο να λέει η αντιπολίτευση ότι υπάρχει ζήτημα κυβερνησιμότητας, από τη στιγμή που στις προηγούμενες κυβερνήσεις ζήσαμε τις απόλυτες παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και την απόλυτή κατάρρευση του κράτους δικαίου, ενώ όπως είπε μέσα σε 6 χρόνια έγιναν στην εξωτερική πολιτική όσα δεν έγιναν σε 45, από την ΑΟΖ με την Αίγυπτο, τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τις φρεγάτες Belharra και τη Chevron.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι ο πρωθυπουργός χθες χαρακτήρισε ψευδοπατριώτες του καναπέ όσους εκ του ασφαλούς – όπως είπε – διασπείρουν προπαγάνδα που έχει ως σκοπό να πλήξει τη χώρα και όχι την κυβέρνηση. «Τη μία μέρα εργαλειοποιούν ένα τραγικό δυστύχημα, την επόμενη μέρα κάνουν αντιπολίτευση στην ίδια τους τη χώρα, διακινώντας ψέματα προκειμένου να επιβιώσουν πολιτικά».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ξεκαθάρισε ότι δεν αναφέρεται σε ανθρώπους που έχουν ψηφιστεί από το κόμμα και τους πολίτες ως πρώην πρωθυπουργοί.

Σχολιάζοντας το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, που όπως ανακοινώθηκε θα φέρει τον τίτλο «Ιθάκη», ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι το μόνο κοινό της πραγματικής Ιθάκης με την Ιθάκη του κ. Τσίπρα είναι η Πηνελόπη που είναι η εξουσία.

Όπως είπε, «να θυμίσουμε στον κόσμο ότι το ταξίδι ήταν τα capital control, τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, οι 30 νέοι φόροι και το κλείσιμο του χρηματιστηρίου και ο προορισμός τα πάνω από 100 δισ. που φορτώθηκε η χώρα».

