Μπορεί ο Πούτιν να ταξιδέψει στην Ουγγαρία; Περίπλοκη η διαδρομή Μόσχα – Βουδαπέστη για το «Ιπτάμενο Κρεμλίνο»

Η προγραμματιζόμενη συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στη Βουδαπέστη δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο εάν πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, ο Ρώσος πρόεδρος θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει σημαντικά τεχνικά και διπλωματικά εμπόδια.

Όταν ο Πούτιν ταξίδεψε στην Αλάσκα για τη σύνοδο του Άνκορατζ τον Αύγουστο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν χορηγήσει ειδική άδεια για την προεδρική του πτήση με το Ilyushin Il-96, γνωστό ως «Ιπτάμενο Κρεμλίνο», που είναι εξοπλισμένο με τέσσερις κινητήρες και προηγμένα αμυντικά συστήματα.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις κυρώσεις που αυτή επέφερε σε βάρος της Μόσχας, τα ρωσικά αεροσκάφη απαγορεύεται να πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια ενδεχόμενη πτήση του Πούτιν προς τη Βουδαπέστη θα απαιτούσε ειδική εξαίρεση, εφόσον αποφάσιζε να περάσει πάνω από κράτος–μέλος της ΕΕ. Παρότι κάτι τέτοιο είναι τεχνικά εφικτό, η Ουγγαρία – μια χώρα χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα – δεν αποτελεί τον ευκολότερο προορισμό για έναν Ρώσο πρόεδρο που σπάνια ταξιδεύει στο εξωτερικό και δεν έχει επισκεφθεί την ΕΕ εδώ και χρόνια.

«Προς το παρόν, τίποτα δεν είναι βέβαιο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. «Αυτό που υπάρχει είναι η κοινή βούληση των δύο προέδρων να πραγματοποιηθεί η συνάντηση».

Η απαγόρευση για τα ρωσικά αεροσκάφη

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ΕΕ πάγωσε τα περιουσιακά στοιχεία του Πούτιν και του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ενώ επέβαλε καθολική απαγόρευση πτήσεων για όλα τα ρωσικά αεροσκάφη πάνω από τα 27 κράτη–μέλη της. Παράλληλα, ο Πούτιν κατηγορείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου, που αφορούν την παράνομη μεταφορά παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία – αν και η Ουγγαρία βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από το Δικαστήριο.

Παρά τα εμπόδια, η Βουδαπέστη εκτιμά ότι τα ζητήματα μπορούν να διευθετηθούν. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει ήδη επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Πούτιν, λέγοντας πως τον περιμένει στο «νησί της ειρήνης», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Πίτερ Σιγιάρτο δήλωσε πως «η Ουγγαρία θα διασφαλίσει ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα μπορέσει να εισέλθει στη χώρα, να πραγματοποιήσει επιτυχείς συνομιλίες και να επιστρέψει με ασφάλεια στη Ρωσία».

Τι λέει η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την πλευρά της, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε συνάντηση συμβάλλει σε «δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία» είναι ευπρόσδεκτη και ότι στηρίζει τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, υπενθυμίζει πως στον Πούτιν δεν έχει επιβληθεί ταξιδιωτική απαγόρευση, αλλά μόνο δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Το κύριο ζήτημα ωστόσο παραμένει το πώς θα ταξιδέψει ο Ρώσος ηγέτης από τη Μόσχα στη Βουδαπέστη. Η χρήση του προεδρικού αεροσκάφους Il-96 θεωρείται δεδομένη για λόγους ασφαλείας, γεγονός που συνεπάγεται πτήση μέσω εναέριου χώρου χώρας–μέλους της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ, με την αντίστοιχη άδεια εξαίρεσης από το ευρωπαϊκό εμπάργκο.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, δήλωσε ότι «τα κράτη–μέλη μπορούν να χορηγήσουν μεμονωμένες εξαιρέσεις, αλλά αυτό πρέπει να αποφασιστεί ξεχωριστά από κάθε χώρα». Το ΝΑΤΟ έχει επίσης παραπέμψει το θέμα στις εθνικές αρχές, ενώ εκτιμάται πως, λόγω της εμπλοκής του προέδρου Τραμπ, μπορεί να υπάρξει συναίνεση.

Περίπλοκη η διαδρομή

Ακόμη και με ειδική άδεια, η διαδρομή του Πούτιν ενδέχεται να είναι περίπλοκη. Η Ουκρανία και η Πολωνία αποκλείονται, ενώ η πιο πιθανή διαδρομή φαίνεται να περνά μέσω της Μαύρης Θάλασσας, της Τουρκίας και στη συνέχεια μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας ή Σερβίας. Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, διατηρεί στενή σχέση με τον Πούτιν, ενώ η Air Serbia εκτελεί πτήσεις προς τη Μόσχα μέσω ευρωπαϊκού εναέριου χώρου.

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία, ωστόσο, θα χρειαστεί να εγκρίνουν την υπερπτήση και να συνοδεύσουν το ρωσικό αεροσκάφος, ενώ αμφότερες διαθέτουν ή κατασκευάζουν μεγάλες βάσεις του ΝΑΤΟ στα εδάφη τους.

Εναλλακτικά, ο Πούτιν θα μπορούσε να επιλέξει μια μακρύτερη, αλλά ασφαλέστερη διαδρομή μέσω Τουρκίας, γύρω από τις νότιες ακτές της Ελλάδας και πάνω από το Μαυροβούνιο, πριν εισέλθει στον σερβικό εναέριο χώρο.

Ακόμη κι έτσι, η Βουδαπέστη δεν είναι εύκολος προορισμός — αν και εξυπηρετεί ιδανικά τον Βίκτορ Όρμπαν, ίσως τον στενότερο σύμμαχο του Πούτιν εντός της ΕΕ και παλαιό γνώριμο του Ντόναλντ Τραμπ. Μια διεθνής σύνοδος κορυφής αυτού του μεγέθους θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά το πολιτικό του προφίλ, ενόψει των εκλογών της άνοιξης.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Βουδαπέστης ως πιθανού τόπου διεξαγωγής, ο Όρμπαν τηλεφώνησε στον Πούτιν και δήλωσε μέσω Facebook: «Οι προετοιμασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη!». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η ΕΕ, ως φιλοπολεμική δύναμη, δεν θα έχει καμία συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία ειρήνης».

