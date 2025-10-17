Μπούρδες-τέλος:-Η-πραγματικότητα-λέγεται-metlen

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου η μετοχή της Metlen έχει υποχωρήσει περίπου 22,5%, διακινώντας 9,7 εκατομμύρια μετοχές, χωρίς κανένα θεμελιώδες γεγονός που να δικαιολογεί τέτοια διόρθωση. Καμία αλλαγή σε προοπτικές, κανένα πλήγμα σε ροές, καμία στρατηγική ανατροπή. Μόνο φήμες και “ψίθυροι”, διοχετευμένοι μεθοδικά σε μια περίοδο που η αγορά προσπαθεί να κατανοήσει τις τεχνικές ισορροπίες της εισαγωγής στο Λονδίνο και της μετάβασης στις αναπτυγμένες αγορές από τις αναδυόμενες μέσω του επερχόμενου MSCI Rebalancing της 5ης Νοεμβρίου.

Στο κέντρο της σκηνής, υπάρχουν και δύο ονόματα: Millennium Capital (0,84%) και Marshall Wace (0,70%), που διατηρούν εμφανώς short θέσεις των 2,2 εκατ. μετοχών και πρόσθετο “αθέατο” short που δεν γνωρίζουμε. Hedge funds, που φαίνεται να “στοιχηματίζουν” σε πρόσκαιρη πίεση ενόψει των παθητικών εκροών.

Πίσω όμως από τη θολή εικόνα της πτωτικής ταμπέλας, οι αριθμοί της Metlen αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο. Η εταιρεία έχει εισέλθει σε φάση μετασχηματισμού υψηλής απόδοσης, με νέα έργα, νέα γεωγραφική ταυτότητα και επαναπροσδιορισμένο management alignment που δείχνει δέσμευση και ΟΧΙ αποχώρηση.

Η συζήτηση δε γύρω από πιθανή αποχώρηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου δεν έχει καμία βάση και το δείχνει η ίδια η καθημερινότητά του. Όσοι τον γνωρίζουν πραγματικά, ξέρουν ότι ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ζει και κινείται αποκλειστικά μέσα στη Metlen. Οι μέρες του χωρίζονται σε δύο μόνο κομμάτια: 95% δουλειά και 5% ύπνος. Το πρώτο για να “τρέχει” τον όμιλο, το δεύτερο απλώς για να ξανασηκωθεί και να τον ξανατρέξει. Στελέχη λένε χαριτολογώντας ότι “το κινητό του στέλνει -s και μηνύματα πιο συχνά κι απ’ το -”. Όσοι λοιπόν φαντάζονται “αποχώρηση”, μάλλον δεν μιλάνε για τη Metlen – μιλάνε για κάποια άλλη εταιρεία με ωράριο Δημοσίου.

Η νέα σύμβασή του, εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου, τον δένει μακροπρόθεσμα με τον όμιλο, μετατρέποντας τη μισθοδοσία του σε απόλυτη ταύτιση με τους μετόχους. Αντί για σταθερές αποδοχές ή bonus, έχει επιλέξει μακροπρόθεσμο πρόγραμμα επιβράβευσης βάσει της αύξησης της κεφαλαιοποίησης: εφόσον ο CAGR της μετοχής υπερβεί το 2% σε πενταετία, θα λάβει μετοχές ίσες με το 5% της συνολικής υπεραξίας. Αν όχι, τίποτα. Κυριολεκτικά μισθός €1 και όλα τα υπόλοιπα μόνο αν η Metlen μεγαλώσει.

Αυτό δεν είναι συμβόλαιο αποχώρησης. Είναι όρκος συνέχειας. Και το υπογράφει ένας CEO που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει χάσει ούτε μια ευκαιρία να πάει τη Metlen ένα βήμα παραπέρα.

Παράλληλα στην ίδια χρονική περίοδο, έγιναν κάποιες διοικητικές συναλλαγές, οι οποίες διογκωθηκαν από κάποιους επικοινωνιακά χωρίς καμία ουσιαστική σημασία. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως σήμερα, στελέχη της Metlen πούλησαν συνολικά μόλις 39.000 μετοχές – δηλαδή το 0,03% του συνόλου των 143 εκατομμυρίων ενώ ίδιος ο Ευάγγελος Μυτιληναίος αγόρασε 15.000 μετοχές.

Κοινώς δηλαδή κανένα μήνυμα αποχώρησης – κανένας “πανικός εκ των έσω”. Για να μη πω… μπούρδες καφενειακών αναλύσεων για ανυποψίαστους.

Ποια είναι τώρα η ερμηνεία των shorts και το “παράθυρο” του MSCI

Για να ξέρετε τα short funds δεν ποντάρουν στην οικονομική κατάσταση του ομίλου, αλλά στο χρονισμό. Η μετοχή της Metlen ανήκει πλέον στην Metlen PLC, UK, μετά την αναδιάρθρωση και την εισαγωγή στο London Stock Exchange, γεγονός που αλλάζει την ταξινόμησή της στο σύστημα δεικτών.

Ενώ η Ελλάδα παραμένει στην κατηγορία Emerging της MSCI, η Metlen μπορεί να μεταφερθεί στις Developed αγορές (Ην. Βασίλειο) κατά το MSCI Rebalancing της 5ης Νοεμβρίου, το οποίο θα ισχύσει από 25 Νοεμβρίου 2025. Αυτή η μετακίνηση σημαίνει ότι τα Emerging Funds θα πρέπει να πουλήσουν, ενώ τα Developed/World Funds θα αγοράσουν. Όμως οι χρονισμοί των ροών δεν είναι ταυτόχρονοι: τα outflows προηγούνται, τα inflows έπονται.

Αυτή ακριβώς τη μεταβατική περίοδο προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα short funds. Nα πιέσουν δηλαδή την τιμή ενόψει των τεχνικών εκροών και να κλείσουν τη θέση τους χαμηλότερα πριν την αντιστροφή των ροών. Άν φυσικά το καταφέρουν, γιατί πάντα υπάρχει και το αντίπαλο αγοραστικό δέος.

Μιλάμε για μια στρατηγική παλαιάς σχολής arbitrage, που δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τα θεμελιώδη.

Όσο για τα θεμελιώδη η ανάλυση της Pantelakis Securities είναι κάτι παραπάνω από σαφής. Η Metlen, με κεφαλαιοποίηση €6,1 δισ. και καθαρά λειτουργικά μεγέθη σε τροχιά ανόδου, δίνεται με τιμή-στόχο τα €62 – δηλαδή αυτή τη στιγμή και σύμφωνα με το χθεσινό κλείσιμο των €42,64 μιλάμε για ένα περιθώριο ανόδου 45% (!)

Να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με την ανάλυση ο όμιλος έχει πλέον δύο νέους πυλώνες ανάπτυξης:

1. Κυκλική μεταλλουργία, με τεχνολογία ανάκτησης μετάλλων από υπολείμματα και περιθώριο EBITDA €147–220 εκατ. έως το 2028,

2. Αμυντική βιομηχανία, με έργα σε συνεργασία με KNDS France (VBCI Philoctetes) και Iveco Defence, προσθέτοντας €130–170 εκατ. EBITDA.

Μόνο αυτά τα δύο projects ανεβάζουν το συνολικό EBITDA της Metlen σε άνω των €1,8 δισ. το 2028, από €1,08 δισ. το 2024, με άνοδο άνω του 65% σε τέσσερα χρόνια. Επίσης, το P/E για το 2026 πέφτει στο 9,3x και το EV/EBITDA στο 7,9x, επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από ευρωπαϊκούς ομίλους αντίστοιχου μεγέθους.

Παράλληλα η Metlen τρέχει ένα 4ετές επενδυτικό πλάνο, ύψους €2,5 δισ., που είναι από τα πιο φιλόδοξα στην Ευρώπη, όπου πάνω από 50% κατευθύνεται στην ενέργεια, 40% στα μέταλλα και το υπόλοιπο σε υποδομές και άμυνα. Περισσότερο από το 85% αυτού του ποσού αφορά έργα ανάπτυξης, όχι συντήρησης, ενώ η αυτοχρηματοδότηση εξασφαλίζεται μέσα από το rotation 3,9 GW ανανεώσιμων έργων, που προσθέτουν €330 εκατ. EBITDA ετησίως και λειτουργούν ως μηχανισμός ανακύκλωσης κεφαλαίου για τη νέα γενιά επενδύσεων

Η δε χρηματοοικονομική εικόνα της Metlen είναι από τις πιο στιβαρές στο ευρωπαϊκό βιομηχανικό σύμπαν, ενώ η στρατηγική διαφοροποίηση (ενέργεια, μέταλλα, άμυνα, υποδομές) προσφέρει ανθεκτικότητα που δεν απειλείται από έναν “τεχνικό κύκλο” ή μια αναθεώρηση δείκτη.

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι πιέσεις των τελευταίων εβδομάδων δεν έχουν καμία σχέση με τα θεμελιώδη. Προέρχονται αποκλειστικά από τη τεχνική συγκυρία των short και το παιχνίδι των ροών ενόψει του MSCI Νοεμβρίου, χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι στο τέλος θα βγουν κερδισμένοι ή ότι δεν θα αναγκαστούν να κλείσουν τις μετοχές σε υψηλότερες τιμές. Οι φήμες περί αποχώρησης, “διοικητικών πωλήσεων” ή “κρυφών ζημιών” είναι ανυπόστατες και καταρρέουν μπροστά στα ίδια τα δεδομένα.

Η πραγματική εικόνα δείχνει έναν όμιλο με τεχνολογική υπεροχή, χρηματοοικονομική ευρωστία και απόλυτη συνέπεια στρατηγικής. Η σύμβαση του Μυτιληναίου είναι το πιο καθαρό μήνυμα συνέχειας: αν η μετοχή δεν ανέβει, δεν πληρώνεται. Αυτό δεν είναι bonus – είναι δέσμευση ηγεσίας.

Μόλις καταλαγιάσει η σκόνη των “τεχνικών” κινήσεων, η αγορά θα ξαναδεί τους αριθμούς: EBITDA €1,8 δισ., P/E μονοψήφιο, FTSE 100 συμμετοχή, τιμή-στόχος >€62. Και τότε θα ξεχωρίσουν οι πραγματικοί επενδυτές από τους…αγοροπουλησάκηδες.

Διαγραμματικά η μετοχή δείχνει να αρχίζει να προβάλει αντίσταση στους πωλητές πραγματοποιώντας ένα πολύ σημαντικό όγκο συναλλαγών που φέρνει έντονη τη σφραγίδα των αγοραστών. Για να μπορέσουμε να πούμε όμως ότι οι αγοραστές έχουν το πάνω χέρι θα πρέπει η μετοχή να περάσει ανοδικά πάνω από τα €45 με €45,50.

Η Metlen δεν είναι ιστορία διόρθωσης, είναι κεφάλαιο εξέλιξης. Ένα βιομηχανικό στοίχημα που περνά από την Ελλάδα στις αγορές του κόσμου, αφήνοντας πίσω του τη λογική των “μικρών” προσδοκιών.

