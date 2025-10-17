ΟΠΑΠ:-Πρόωρη-αποπληρωμή-και-παύση-διαπραγμάτευσης-ομολόγου

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σε συνέχεια της από 26 Σεπτεμβρίου 2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής του συνόλου του κεφαλαίου των ομολογιών που έχει εκδώσει και διαθέσει μέσω δημόσιας προσφοράς, δυνάμει του από 27 Οκτωβρίου 2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας και σύμφωνα με τους όρους 4.2 και 4.3 του προγράμματος ΚΟΔ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ορίζεται η Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ως άνω ομολογιών της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, η ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων τόκου για τη 10η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 28 Απριλίου έως 27 Οκτωβρίου 2025 είναι η Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025.

Στο πλαίσιο της πρόωρης αποπληρωμής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα θα καταβληθούν την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025:

(α) το 100,5% της ονομαστικής αξίας των ομολογιών του ΚΟΔ, ήτοι €1.050 ανά ομολογία, και

(β) οι μέχρι την 27 Οκτωβρίου 2025 δεδουλευμένοι τόκοι για την 10η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 28 Απριλίου 2025 έως 27 Οκτωβρίου 2025.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 10η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 2.123.333,33 ευρώ, ήτοι ποσό 10,616667 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,10% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχεί σε 200.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Έτσι, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000, ο ομολογιούχος θα λάβει συνολικό μικτό ποσό €1.060,616667 που αναλύεται σε €1.050 ονομαστική αξία και €10,616667 μικτό ποσό τόκων.

Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (εφεξής το «ATHEXCSD») την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. (κυρίως πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων που διαθέτουν άδεια για την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης επί χρηματοπιστωτικών μέσων), που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους Ομολογιούχους για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις του ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων Ομολογιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό του ATHEXCSD σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1.6 του Μέρους 1 της Ενότητας ΙΙΙ του Κανονισμού Λειτουργίας ATHEXCSD, ή σε Ομολογιούχους που έχουν ανακαλέσει την εξουσιοδότηση για τη λήψη χρηματικών ωφελημάτων από τον Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ. ή εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατή η καταβολή κατά τα ανωτέρω, η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται α) μέσω του ATHEXCSD (Λ. Αθηνών 110, καθημερινά 09:00 έως 16:00) ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν οι Ομολογιούχοι στον Διαχειριστή Σ.Α.Τ., εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εφεξής το «ΤΠΔ») μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής, η οποία θα συστήνεται από το ATHEXCSD. Τα κάθε είδους έξοδα της σύστασης (ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, δικαίωμα και τέλος του ΤΠΔ, κλπ.) βαρύνουν τους δικαιούχους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.