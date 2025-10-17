Ο-Αλέξης-Τσίπρας-φέρνει-αναδιάταξη-στο-πολιτικό-σκηνικό

-

Ανακατατάξεις φέρνει η κυοφορούμενη, όπως όλα δείχνουν, δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Η παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα την προηγούμενη εβδομάδα αποτέλεσε ένα «ξυπνητήρι» που προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στα κόμματα. Οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν καταρχάς πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να πετύχει την είσοδό του στην επόμενη Βουλή με ένα σχετικά καλό διψήφιο ποσοστό.

Ο περαιτέρω κατακερματισμός του χώρου είναι δεδομένος, αν και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πως θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τι σημαίνει όλο αυτό το σκηνικό για τη Νέα Δημοκρατία; Αποκτά έναν αντίπαλο μετά από καιρό. Δεν είναι πως με τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν υπήρχε σε πολλές περιπτώσεις μετωπική σύγκρουση, όπως χθες στη Βουλή, ωστόσο το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο «ξυπνά» μόνο με τον πρώην επικεφαλής της Κουμουνδούρου.

Οι μνήμες του 2015 θα έρθουν και πάλι στο προσκήνιο και οι πρώην πολιτικοί αντίπαλοι του Αλέξη Τσίπρα θα τον πιέσουν για τις επιλογές που έκανε πριν από 10 χρόνια. Στην Πειραιώς θα επενδύσουν στη συσπείρωση του χώρου τους, η οποία από τη μια θα είναι πιο εύκολη με έναν αντίπαλο από τα «παλιά», ωστόσο δεν θα είναι μια απλή υπόθεση με δεδομένο πως η πλειοψηφία έχει μια φυσιολογική φθορά μετά από έξι χρόνια στην εξουσία.

Ένα κόμμα Τσίπρα θα αποτελέσει και πάτημα για πολλά στελέχη της γαλάζιας παράταξης να χαρακτηρίσουν αδικαιολόγητη μια πιθανή κίνηση από τον Αντώνη Σαμαρά που θα προκαλούσε πολλά προβλήματα στην κυβερνώσα παράταξη. Στη χθεσινή μέτρηση της MRB για το OPEN στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή στο σύνολο η Νέα Δημοκρατία αποτυπώνεται στο 28% (-0,1%)

Για το ΠΑΣΟΚ τα πράγματα αλλάζουν και πάλι. Πριν από μερικούς μήνες έδωσε με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου τη μάχη για τη δεύτερη θέση και αυτό δεν αποκλείεται να το ξαναπεράσει. Αυτή τη φορά με το νέο φορέα που φέρεται να σχεδιάζει να συγκροτήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν φαίνεται να απειλείται με πολλές απώλειες, καθώς η βάση που τον στηρίζει δεν τρέφει και τα καλύτερα αισθήματα για τον πρώην πρωθυπουργό.

Τα πράγματα, όμως είναι δύσκολα για τον Νίκο Ανδρουλάκη σε σχέση με τη διείσδυση που επιθυμεί να έχει στο χώρο της κεντροαριστεράς. Είναι ένας από τους δρόμους για να μπορέσει να πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία που τώρα δείχνει να κλείνει για τον επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη. Ήδη έχει αρχίσει η «μουρμούρα» στην αριστερή πτέρυγα του κινήματος για την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Η MRB κατέγραψε το ΠΑΣΟΚ στο 13,8% (+0,1%).

Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Το κόμμα του Σωκράτη Φάμελλου κατέγραψε απώλειες 0,9% και έπεσε στο 4,3%, σύμφωνα με την MRB. Η όποια συζήτηση για σύμπραξη των πρώην συντρόφων φαίνεται να μπαίνει στις καλένδες. Αν και ορισμένοι εκτιμούν πως κάτι τέτοιο μπορεί να λειτουργούσε και ως «ανάχωμα» απέναντι σε μια πιθανή πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού. Όλα δείχνουν πως δεν υπάρχει διάθεση πλέον, καθώς και οι δυο σχηματισμοί έχουν μπει σε κατάσταση «αναμονής».

Ανεπηρέαστη δεν θα μείνει και η Πλεύση Ελευθερίας από τις εξελίξεις (9,4% έχασε 1,7% σύμφωνα με την MRB), καθώς οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει πως υπάρχει κοινό που δεν βλέπει αρνητικά μια πιθανή πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού.

Στην Κουμουνδούρου θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία την άλλη εβδομάδα και η συζήτηση που θα γίνει δεν αναμένεται να είναι εύκολη. Ο Παύλος Πολάκης εμφανίζεται να επιθυμεί, σύμφωνα με τις αναρτήσεις του, το κόμμα να αντιδράσει πιο δυναμικά στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.

