Πάνος Καμμένος: Δεν θα πήγαινα με τον Τσίπρα – Θα ψήφιζα την Καρυστιανού

Ο Αλέξης Τσίπρας έπρεπε να είχε κάνει κόμμα από το 2019, υποστήριξε ο πρώην υπουργός Πάνος Καμμένος, που αν και ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να ακολουθήσει τον άλλοτε κυβερνητικό του εταίρο, στέκεται θετικά έναντι της Μαρίας Καρυστιανού.

«Η κατάσταση (στον ΣΥΡΙΖΑ) ήταν τραγική. Υπήρχαν αρκετές φωνές που του έκανε τον βίο αβίωτο», είπε ο κ. Καμμένος σε συνέντευξή του στο OPEN. Ο ίδιος, διευκρίνισε δεν ακολούθησε ποτέ τον κ. Τσίπρα, γιατί ήταν αρχηγός των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Σε ενδεχόμενο εμπλοκής του εκ νέου στην ενεργό πολιτική, θα συνομιλούσε με τον πρώην πρωθυπουργό, σε μια προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας. «Υπάρχουν δύο εκατομμύρια ψηφοφόροι που δεν καλύπτονται ούτε προς το ΠΑΣΟΚ, ούτε προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάνε όλοι μαζί του (σ.σ. με τον κ. Τσίπρα), δεν υπάρχει κάποιος που να εμπνέει κυβερνησιμότητα», είπε.

Θετική είναι η γνώμη του κ. Καμμένου για τη Μαρία Καρυστιανού, πιστεύοντας ότι εάν τελικώς εμπλακεί ενεργά με την πολιτική, δεν θα πρέπει να συμπεριλάβει στον σχεδιασμό της κανέναν εκπρόσωπο του παλαιού πολιτικού συστήματος. «Θα την ψήφιζα, δεν θα της έκαναν κακό να πάω μαζί της, θα την ψήφιζα. Μου αποπνέει ένα αίσθημα δικαιοσύνης που λείπει», ανέφερε.

Εμπλοκή στην πολιτική με τη σύζυγό του

Πιο ασαφές είναι το σκηνικό όσον αφορά στη δική του επαναφορά στην πολιτική. «Είμαι στο παρά πέντε της επιστροφής», είπε, χωρίς να διασαφηνίζει αν θα εμπλακεί απευθείας είτε μέσω της συζύγου του, σε περίπτωση που στόχος είναι η σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και η μετατροπή της Ελλάδας σε οικονομικό παράδεισο και εφαρμοστεί μια ατζέντα Τραμπ.

«Υπάρχουν νέοι άνθρωποι, η σύζυγός μου παράδειγμα γιατί παλεύει στα δικαστήρια, θα μπορούσε να εμπλακεί εκείνη. Η πολιτική έχει ημερομηνία λήξης», είπε.

Πέραν της οικονομικής ανάπτυξης, ο κ. Καμμένος κρίνει σκόπιμη την εμπλοκή του και σε περίπτωση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. «Ο Σαμαράς πάει να παραπλανήσει ακόμη μια φορά τον κόσμο της δεξιάς και να διαπραγματευτεί για τον εαυτό του οφίτσια. Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς θα κατέβω στον πολιτικό στίβο», ανέφερε.