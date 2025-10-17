Πάνος Καμμένος: Δεν θα πήγαινα με τον Τσίπρα – Θα ψήφιζα την Καρυστιανού

Tο ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική άφησε ανοιχτό, ο πρώην υπουργός, Πάνος Καμμένος.

Παράλληλα, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του OPEN, ο κ. Καμμένος δήλωσε πως ο Αλέξης Τσίπρας έπρεπε να είχε κάνει κόμμα από το 2019, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να ακολουθήσει τον άλλοτε κυβερνητικό του εταίρο, ενώ εξέφρασε την στήριξή του προς τη Μαρία Καρυστιανού.

«Αν υπάρξουν συγκλίσεις ώστε να μετατρέψουμε τη χώρα σε έναν οικονομικό παράδεισο θα ξανα-εμπλακώ στην πολιτική»

Σε ερώτηση αν θα ξανακατέβαινε στην πολιτική είπε: «Όταν ανέστειλα τη λειτουργία των ΑΝΕΛ και δεν κατέβηκα στις εκλογές του 2019 γιατί πίστευα ότι τη δική μας αποστολή να βγούμε από τα μνημόνια την εκτελέσαμε, ήρθαν οι Πρέσπες έφυγα. Αν χρειαστεί να παρθούν αποφάσεις ώστε να υπάρχουν συγκλίσεις ώστε να μετατρέψουμε τη χώρα σε έναν οικονομικό παράδεισο και να συγκρουστούμε με τις δυνάμεις της Ευρώπης που θέλουν να την τραβήξουν πίσω την Ελλάδα και να την έχουν υποχείριο… Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο ναι θα εμπλακώ στην πολιτική».

Ο ίδιος αναφερόμενος στο ζήτημα της επιστροφής του στην πολιτική είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι στο παρά πέντε».

«Δεν θα πάω με τον Τσίπρα – Έπρεπε να είχε κάνει κόμμα από το 2019»

Για τη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Καμμένος υπογράμμισε ότι «θα έπρεπε να το κάνει αυτό από το 2019….Η κατάσταση ήταν τραγική, το τι τράβαγε τα ζήσαμε… Του έκαναν το βίο αβίωτο οι ακραίες φωνές… Υπήρξε υφυπουργός που ήθελε να δει τους Σαντινίστας», σημείωσε και πρόσθεσε: «Καλά κάνει ο Τσίπρας, έπρεπε να το κάνει πιο νωρίς…Η εμμονή με τις Πρέσπες είναι λάθος. Με τον κ. Τσίπρα δεν θα πάω. Πρέπει να δώσει το στίγμα τι πρέπει να κάνει».

«Θα ψήφιζα την Καρυστιανού»

Ο ίδιος μίλησε με θετικά λόγια για τη Μαρία Καρυστιανού, πιστεύοντας ότι εάν τελικώς εμπλακεί ενεργά με την πολιτική, δεν θα πρέπει να συμπεριλάβει στον σχεδιασμό της κανέναν εκπρόσωπο του παλαιού πολιτικού συστήματος. «Θα την ψήφιζα. Μου αποπνέει ένα αίσθημα δικαιοσύνης που λείπει», ανέφερε ενδεικτικά.

