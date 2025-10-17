Παγκόσμιο χρέος 338 τρισ. δολαρίων: Έρχεται η νέα κρίση;

Σε μια εποχή που η γεωπολιτική ένταση, οι κλιματικές κρίσεις και η τεχνολογική μετάβαση απαιτούν τεράστια κεφάλαια, το παγκόσμιο χρέος ξεπέρασε κάθε ιστορικό όριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Χρηματοοικονομικών Ινστιτούτων (IIF) που επικαλείται το Reuters, το συνολικό χρέος – κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και νοικοκυριών – έφτασε τα 338 τρισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025, αυξημένο κατά 21 τρισεκατομμύρια σε μόλις έξι μήνες και κατά 14 τρισεκατομμύρια μόνο στο β΄ τρίμηνο. Το παγκόσμιο χρέος αντιστοιχεί σε περίπου 324 % του παγκόσμιου ΑΕΠ – ποσοστό οριακά χαμηλότερο από το 2024 λόγω της ονομαστικής ανάπτυξης και του πληθωρισμού, όχι λόγω ουσιαστικής απομόχλευσης.

Τρεις ανησυχητικές τάσεις στην σύνθεση του χρέους

1. Νοικοκυριά: 60 τρισεκατομμύρια δολάρια και η επιστροφή του ατομικού δανεισμού

Η φθηνή ρευστότητα μετά την πανδημία και η εκτίναξη της αγοράς κατοικίας οδήγησαν τα νοικοκυριά σε πρωτοφανές χρέος. Σύμφωνα με αναλύσεις του Visual Capitalist που βασίζονται στα δεδομένα της IIF, το χρέος των νοικοκυριών παγκοσμίως ανήλθε σε 59,1 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2024, όταν το παγκόσμιο χρέος άγγιζε τα 315 τρισεκατομμύρια. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και το 2025, με το χρέος των νοικοκυριών να ξεπερνά τα 60 τρισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της IIF. Τα νοικοκυριά των προηγμένων οικονομιών κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος αυτού του χρέους, κυρίως μέσω στεγαστικών δανείων, πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων. Η αύξηση των επιτοκίων από το 2022 υπονομεύει τώρα την ικανότητα εξυπηρέτησης αυτών των υποχρεώσεων· οι αποταμιεύσεις της πανδημίας εξαντλούνται και οι δόσεις των μεταβλητών δανείων αυξάνονται.

Οι αναδυόμενες αγορές έχουν μικρότερο μερίδιο στο οικιακό χρέος, όμως οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις εντείνουν την πίεση. Σε χώρες όπως η Τουρκία, η Βραζιλία και η Νότια Αφρική, το χρέος των νοικοκυριών εκφράζεται συχνά σε ξένο νόμισμα, καθιστώντας τα νοικοκυριά ευάλωτα σε απότομες υποτιμήσεις. Στην Κίνα, το ραγδαία αυξανόμενο ιδιωτικό χρέος έχει προκαλέσει ανησυχίες για φούσκα ακινήτων και έχει οδηγήσει σε αυστηρότερους κανονισμούς από τις αρχές.

2. Εταιρικό χρέος: μια βραδυφλεγής βόμβα 100 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο εκμεταλλεύτηκαν τα χαμηλά επιτόκια και την απεριόριστη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις, επαναγορές μετοχών και εξαγορές. Το εταιρικό χρέος αγγίζει πλέον τα 100 τρισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Χρηματοοικονομικών Ινστιτούτων. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η έκρηξη των εταιρικών ομολόγων. Η ετήσια Έκθεση Χρέους του ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι το χρέος εταιρικών ομολόγων από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ανέρχεται σε 15,7 τρισεκατομμύρια δολάρια και έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2008oecd.org. Στις ΗΠΑ, η αγορά εταιρικών ομολόγων είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο με αξία 11,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων πάνω από το 60 % προέρχεται από μη χρηματοπιστωτικές εταιρείεςoecd.org.

Σύμφωνα με ανάλυση του Investment Executive, τα εταιρικά ομόλογα αυξήθηκαν από 21 τρισεκατομμύρια το 2008 σε 34 τρισεκατομμύρια το 2023, με τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις να ευθύνονται για το 60 % της αύξησης. Επιπλέον, το 53 % των ομολόγων έχει αξιολόγηση BBB – μια βαθμίδα μόλις πάνω από τη βαθμίδα «σκουπίδι» – γεγονός που υποδηλώνει υψηλή ανάληψη ρίσκου και μεγαλύτερη πιθανότητα υποβάθμισης όταν αυξηθούν τα επιτόκια. Η εξάρτηση από δανεισμό μέσω αγορών έχει αυξήσει την ευπάθεια των επιχειρήσεων σε απότομες αυξήσεις επιτοκίων και μειωμένη ρευστότητα· το αυξανόμενο κόστος δανεισμού ήδη οδηγεί σε αύξηση πτωχεύσεων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

3. Δημόσιο χρέος: 90 τρισεκατομμύρια δολάρια και κατακόρυφη αύξηση μετά την πανδημία

Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο δανείστηκαν μαζικά για να χρηματοδοτήσουν μέτρα στήριξης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ στη συνέχεια αναγκάστηκαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων. Το δημόσιο χρέος ανέρχεται σε περίπου 90 τρισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με την IIF και αποτελούσε το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του παγκόσμιου χρέους στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Το Reuters σημειώνει ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις προήλθαν από την Κίνα, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία.

Η Έκθεση Χρέους του ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι το συνολικό χρέος κυρίαρχων κρατών και εταιρειών ανήλθε σχεδόν στα 100 τρισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του 2023, με το δημόσιο χρέος στις χώρες του ΟΟΣΑ να αντιστοιχεί σε 83 % του ΑΕΠ – κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το 2008. Οι κυβερνήσεις πρέπει πλέον να αναχρηματοδοτήσουν τεράστιο όγκο ομολόγων σε υψηλότερα επιτόκια, γεγονός που πιέζει τους προϋπολογισμούς. Επιπλέον, οι στρατιωτικές δαπάνες αυξάνονται λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία, των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και του ανταγωνισμού ΗΠΑ–Κίνας. Η πρόβλεψη του IIF ότι το δημόσιο χρέος των κυβερνήσεων μπορεί να φτάσει τα 145 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030 είναι ενδεικτική της τροχιάς αυτής.

4. Χρέος χρηματοπιστωτικού τομέα: 88 τρισεκατομμύρια δολάρια και επικίνδυνη μόχλευση

Ένας λιγότερο ορατός αλλά κρίσιμος πυλώνας του παγκόσμιου χρέους είναι ο χρηματοπιστωτικός τομέας – τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικά ταμεία και σκιώδεις χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Το χρέος αυτών των οντοτήτων υπολογίζεται σε περίπου 88 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μεγάλο μέρος του βρίσκεται εκτός ισολογισμού, σε μορφή παραγώγων και χρηματοδοτικών πράξεων στο λεγόμενο «σκιώδες τραπεζικό σύστημα».

Η Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) υπογραμμίζει ότι οι μη τραπεζικοί χρηματοπιστωτικοί φορείς (NBFIs) έχουν στραφεί σε συναλλαγματικά swaps και forwards για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο συναλλάγματος. Τα ανοίγματα σε αυτά τα προϊόντα έφτασαν τα 111 τρισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη του 2024bis.org. Επειδή οι πράξεις αυτές πρέπει να ανανεώνονται συνεχώς, οι NBFIs είναι εκτεθειμένοι σε βραχυπρόθεσμο κίνδυνο αναχρηματοδότησης και σε πιθανή μετάδοση σοκ στις αγορές, ειδικά όταν αυξάνονται τα επιτόκια ή εκδηλώνονται απροσδόκητες διακυμάνσεις στα νομίσματαbis.org. Επιπλέον, η BIS επισημαίνει ότι τα υψηλά επίπεδα ιδιωτικού χρέους μπορούν να ενισχύσουν τις υφέσεις, καθώς περιορίζουν την πρόσβαση σε νέο δανεισμό και προκαλούν αύξηση των πιστωτικών περιθωρίωνbis.org.

Οι τράπεζες επωφελήθηκαν από τα αυστηρότερα κεφαλαιακά πρότυπα μετά την κρίση του 2008, ωστόσο η μετάβαση προς το «αγοραίο» χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει μεταφέρει την μόχλευση σε μη ρυθμιζόμενους φορείς. Τα επενδυτικά κεφάλαια χρησιμοποιούν δανειακή μόχλευση και παράγωγα για να αυξήσουν την απόδοση, ενώ τα hedge funds δανείζονται βραχυπρόθεσμα για να χρηματοδοτήσουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Αυτό δημιουργεί έναν ιστό διασυνδέσεων που μπορεί να μεταδώσει ταχύτατα μια κρίση από τον χρηματοπιστωτικό τομέα στην πραγματική οικονομία.

5. Αναδυόμενες αγορές: χρέος 109 τρισεκατομμυρίων δολαρίων – στο 242 % του ΑΕΠ

Η δυναμική των αναδυόμενων οικονομιών είναι διπλή: αποτελούν πηγή ανάπτυξης για τον κόσμο, αλλά και εστία κινδύνου. Η IIF αναφέρει ότι το χρέος των αναδυόμενων αγορών έφτασε τα 109 τρισεκατομμύρια δολάρια και ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αυξήθηκε σε 242,4 % – νέο ιστορικό υψηλό. Οι οικονομίες αυτές έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε φθηνή χρηματοδότηση και, σε αντίθεση με τις προηγμένες οικονομίες, δεν εκδίδουν αποθεματικό νόμισμα. Αυτό σημαίνει ότι το χρέος τους είναι συχνά σε δολάρια ή ευρώ, καθιστώντας τους εξαιρετικά ευάλωτους σε ανατιμήσεις του δολαρίου.

Η Τουρκία, η Αργεντινή και η Νιγηρία έχουν ήδη βιώσει κρίσεις νομισμάτων και χρέους τα τελευταία χρόνια. Στην Κίνα, η κρίση στον κλάδο των ακινήτων – με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάρρευση της Evergrande – αποκάλυψε τα όρια της υπερχρέωσης και ανάγκασε τις αρχές να παρέμβουν. Το αυξανόμενο ενεργειακό και κλιματικό κόστος επιβαρύνει περαιτέρω τους προϋπολογισμούς των αναδυόμενων οικονομιών.

Γιατί το χρέος/ΑΕΠ φαίνεται σταθερό ενώ το χρέος εκτοξεύεται;

Ένα παράδοξο της εποχής μας είναι ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε ελαφρά – στο 324 % – ενώ το απόλυτο χρέος αυξήθηκε με ταχείς ρυθμούς. Αυτό εξηγείται από δύο παράγοντες:

Ονομαστική ανάπτυξη. Η ισχυρή οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία αύξησε το παγκόσμιο ΑΕΠ σε ονομαστικούς όρους. Η ανάπτυξη, όμως, ήταν άνιση και τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από πληθωριστικές πιέσεις και αυξήσεις τιμών στα εμπορεύματα, όχι από πραγματική αύξηση της παραγωγικότητας. Πληθωρισμός. Ο υψηλός πληθωρισμός 2022–2024 διαβρώνει το χρέος σε πραγματικούς όρους, μειώνοντας την αξία του παλιού χρέους. Αυτό δημιουργεί την ψευδαίσθηση μείωσης του δείκτη χρέους/ΑΕΠ, ενώ στην πραγματικότητα οι υποχρεώσεις διογκώνονται.

Η μικρή πτώση του δείκτη οφείλεται λοιπόν σε «λογιστική» επίδραση και όχι σε πραγματική απομόχλευση. Το γεγονός ότι το συνολικό χρέος αυξήθηκε κατά 14 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε ένα τρίμηνο είναι απόδειξη ότι ο παγκόσμιος δανεισμός επιταχύνεται, όχι μειώνεται.

Πώς η Ιστορία προειδοποιεί: τι συμβαίνει όταν το χρέος ξεπερνά το 300 % του ΑΕΠ

Ιστορικά, οι περίοδοι κατά τις οποίες το παγκόσμιο χρέος υπερέβη το 300 % του ΑΕΠ συνοδεύτηκαν από μεγάλες χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Τη δεκαετία του 1990, η Ιαπωνία βίωσε μια παρατεταμένη ύφεση μετά τη φούσκα ακινήτων και μετοχών, με το χρέος να εκτοξεύεται πάνω από το 200 % του ΑΕΠ. Η κρίση του 2008 στις ΗΠΑ προκλήθηκε από υπερβολικό ιδιωτικό χρέος, ιδίως στα στεγαστικά δάνεια, και οδήγησε σε παγκόσμια ύφεση.

Σήμερα, παρά το γεγονός ότι το 300 % έχει καταστεί «νέα κανονικότητα», οι κίνδυνοι παραμένουν. Η IIF προειδοποιεί ότι οι αγορές ομολόγων αντιδρούν πλέον πιο απότομα στην αύξηση του δανεισμού, ειδικά στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Τα αυξημένα επιτόκια μπορεί να πυροδοτήσουν κρίση εξυπηρέτησης χρέους για κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά – ιδιαίτερα εκείνα με μεταβλητά επιτόκια ή βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Η BIS τονίζει ότι οι υψηλές υποχρεώσεις του ιδιωτικού τομέα μπορούν να εντείνουν τις υφέσεις, καθώς οι δανειστές περιορίζουν τις νέες πιστώσεις και αυξάνουν τα περιθώρια στα επιτόκιαbis.org.

Τι μπορεί να γίνει; Προτάσεις πολιτικής και συμπεράσματα

Η αντιμετώπιση του υπερβολικού χρέους απαιτεί συνδυασμό δημοσιονομικής πειθαρχίας, νομισματικής πολιτικής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων:

Δημοσιονομική υπευθυνότητα και στοχευμένες δαπάνες . Οι κυβερνήσεις χρειάζεται να περιορίσουν τα ελλείμματα, να μειώσουν τις μη παραγωγικές δαπάνες και να διοχετεύσουν κεφάλαια σε υποδομές, πράσινη μετάβαση και εκπαίδευση που ενισχύουν την παραγωγικότητα. Διαφορετικά, το χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται και θα περιορίζει την ικανότητα των κρατών να ανταποκριθούν σε μελλοντικές κρίσεις.

. Οι κυβερνήσεις χρειάζεται να περιορίσουν τα ελλείμματα, να μειώσουν τις μη παραγωγικές δαπάνες και να διοχετεύσουν κεφάλαια σε υποδομές, πράσινη μετάβαση και εκπαίδευση που ενισχύουν την παραγωγικότητα. Διαφορετικά, το χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται και θα περιορίζει την ικανότητα των κρατών να ανταποκριθούν σε μελλοντικές κρίσεις. Ισορροπημένη νομισματική πολιτική . Οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να διατηρούν τον πληθωρισμό υπό έλεγχο χωρίς να προκαλούν απότομη επιβράδυνση. Η επικοινωνία για την πορεία των επιτοκίων θα πρέπει να είναι διαφανής ώστε να αποφεύγεται η αβεβαιότητα στις αγορές.

. Οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να διατηρούν τον πληθωρισμό υπό έλεγχο χωρίς να προκαλούν απότομη επιβράδυνση. Η επικοινωνία για την πορεία των επιτοκίων θα πρέπει να είναι διαφανής ώστε να αποφεύγεται η αβεβαιότητα στις αγορές. Ενίσχυση εποπτείας του σκιώδους τραπεζικού συστήματος . Η μεγάλη μόχλευση των NBFIs απαιτεί αυστηρότερη ρύθμιση και ενίσχυση της διαφάνειας. Οι αρχές πρέπει να έχουν καλύτερη εικόνα των παραγώγων, των repo και των άλλων εκτός ισολογισμού προϊόντων που δημιουργούν συστημικό κίνδυνοbis.org.

. Η μεγάλη μόχλευση των NBFIs απαιτεί αυστηρότερη ρύθμιση και ενίσχυση της διαφάνειας. Οι αρχές πρέπει να έχουν καλύτερη εικόνα των παραγώγων, των repo και των άλλων εκτός ισολογισμού προϊόντων που δημιουργούν συστημικό κίνδυνοbis.org. Μεταρρυθμίσεις για βιώσιμη ανάπτυξη. Η βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω τεχνολογίας και εκπαίδευσης, η πράσινη μετάβαση και η ενίσχυση των θεσμών θα βοηθήσουν τις οικονομίες να αναπτυχθούν με ταχύτερο ρυθμό, επιτρέποντας τη σταδιακή απομείωση του βάρους του χρέους. Οι αναδυόμενες οικονομίες πρέπει να αναπτύξουν εγχώριες κεφαλαιαγορές και να μειώσουν την εξάρτηση από το δολάριο.

Το παγκόσμιο χρέος δεν είναι απαραίτητα κακό – χρηματοδοτεί επενδύσεις, καινοτομία και κοινωνικά προγράμματα. Όταν, όμως, το μέγεθος του ξεπερνά τα όρια του εφικτού, μετατρέπεται σε παγίδα που περιορίζει την ανάπτυξη και απειλεί με κρίση. Η ιστορία δείχνει ότι κάθε φορά που το χρέος ξεπερνά το 300 % του ΑΕΠ, ένα σοβαρό σοκ ακολουθεί. Οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά οφείλουν να αναλάβουν δράση τώρα. Η εναλλακτική είναι να βρεθούμε για άλλη μια φορά αντιμέτωποι με μια παγκόσμια κρίση, μόνο που αυτή τη φορά οι διαθέσιμοι πόροι θα είναι λιγότεροι και οι προκλήσεις – κλιματική αλλαγή, γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις, κοινωνικές ανισότητες – ακόμη μεγαλύτερες.