Παπαθανάσης:-Καθοριστική-η-συμβολή-της-ΜΟΔ-στην-πορεία-υλοποίησης-του-ΕΣΠΑ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΔ παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, των Διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και του Προέδρου των Εργαζομένων της ΜΟΔ.

Ο κ. Παπαθανάσης κατά την έναρξη της συνεδρίασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, επισήμανε μεταξύ άλλων τα εξής: «Συγχαίρω τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εύχομαι καλή θητεία. Η ΜΟΔ είναι ένας πολύ σημαντικός οργανισμός με ουσιαστική συμβολή στην καθημερινότητα του πολίτη. Διότι ένα μεγάλο μέρος από αυτά που διαχέονται στη κοινωνία υπό τη μορφή αναπτυξιακών προγραμμάτων, περνάει μέσα και από τη δική σας δουλειά. Σήμερα οι διαθέσιμοι πόροι για την ανάπτυξη της χώρας είναι σημαντικά αυξημένοι σε σχέση με το παρελθόν – αρκεί να αναφέρω ότι το 2019, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ήταν 5,4 δις ευρώ ενώ φέτος είναι 14,6 δις ευρώ. Ταυτόχρονα, έχουμε αλλάξει ριζικά την εικόνα σχετικά με τη δυνατότητα του κράτους να «τρέχει» τα αναπτυξιακά αυτά προγράμματα. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της ΜΟΔ για την καθοριστική συμβολή τους στη μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Έχω εμπιστοσύνη στην ικανότητα της εταιρείας να φέρνει σε πέρας σύνθετα έργα και γι’ αυτόν τον λόγο τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2028-2034, θα της ζητηθεί να συμβάλλει ακόμη περισσότερο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν σήμερα νέα δεδομένα και νέες προκλήσεις, όπως η αυτονομία και η αμυντική ικανότητα της Ευρώπης. Θα πρέπει οι σύγχρονες αυτές προκλήσεις να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ώστε να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανταγωνιστική, πιο ανθεκτική και πιο κοινωνικά δίκαιη».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΜΟΔ, κ. Κωσταντίνος Καραλής, ευχαρίστησε θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό για την εμπιστοσύνη του και τον διαβεβαίωσε ότι πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας παραμένει η αποτελεσματική στήριξη των Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ καθώς και η υποστήριξη των δικαιούχων, ένας τομέας στον οποίο η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση το τελευταίο διάστημα. Ευχήθηκε και αυτός με τη σειρά του καλή επιτυχία στα νέα μέλη του Δ.Σ.