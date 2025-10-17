Πειραιώς:-Ξεκινά-πρόγραμμα-αγοράς-ιδίων-μετοχών-ως-100-εκατ.-ευρώ

Η «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα για την ολοκλήρωση του Αρχικού Σκέλους του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών.

Κατόπιν αυτού, ανακοινώνεται η έναρξη υλοποίησης του Πρόσθετου Σκέλους του Προγράμματος.

Το Πρόσθετο Σκέλος αφορά την απόκτηση έως 22.222.222 ιδίων μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,77726% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με μέγιστο συνολικό κόστος €100.000.000. Οι εν λόγω ίδιες μετοχές κατόπιν θα ακυρωθούν μεταγενέστερα.

Το Πρόσθετο Σκέλος του Προγράμματος θα υλοποιηθεί σύμφωνα με:

i) την έγκριση που ελήφθη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14ης Απριλίου 2025, όπως τροποποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23ης Σεπτεμβρίου 2025, βάσει των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 και τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις που χορηγήθηκαν από την Έκτακτη ΓΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,

ii) τις εγκρίσεις που παρασχέθηκαν, όπως απαιτείται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) την 16η Οκτωβρίου 2025, και

iii) τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 26.09.2025 και 17.10.2025

iv) την από 17.10.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για την έγκριση της υλοποίησης του Πρόσθετου Σκέλους του Προγράμματος της Εταιρείας και την από 17.10.2025 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

H Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως Κύριος Ανάδοχος (Lead Manager) του Πρόσθετου Σκέλους, θα προβαίνει σε πραγματοποίηση αγορών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή θα διαθέτει πλήρη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει και να εκτελεί τις εν λόγω αγορές ανεξάρτητα, χωρίς οποιαδήποτε επιρροή, καθοδήγηση ή συντονισμό από την Εταιρεία ή την Τράπεζα, όσον αφορά τον χρόνο ή την εκτέλεση των εν λόγω αγορών, υπό τους κάτωθι όρους:

Σκοπός: Οι ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν μέσω του Πρόσθετου Σκέλους θα ακυρωθούν με σκοπό την ενίσχυση της απόδοσης προς τους μετόχους και τη βελτίωση των δεικτών «Κέρδη ανά μετοχή» και «Διανομή ανά μετοχή».

Συνολικό Κόστος: Το συνολικό κόστος απόκτησης ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Πρόσθετου Σκέλους δεν θα υπερβεί τα €100.000.000.

Αριθμός μετοχών και τιμή αγοράς: Η υλοποίηση του Πρόσθετου Σκέλους του Προγράμματος θα αφορά την απόκτηση έως 22.222.222 ιδίων μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,77726% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με τιμή αγοράς από ελάχιστο €4,5 έως μέγιστο €9 ανά μετοχή, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τις σχετικές ημερομηνίες αγοράς πληρούνται οι όροι που ορίζονται από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Διάρκεια εκτέλεσης: Οι αγορές στο πλαίσιο του Πρόσθετου Σκέλους θα πραγματοποιούνται για διάστημα έως την 14.04.2027, εφόσον οι σχετικές εποπτικές εγκρίσεις παραμένουν σε ισχύ για το διάστημα αυτό. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του Πρόσθετου Σκέλους, η υλοποίηση θα ανασταλεί πριν από την έγκριση της ανακοινωθείσας συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την Τράπεζα. Η αναστολή θα λάβει χώρα το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης με την οποία θα συγκληθούν οι Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών για την έγκριση της Συγχώνευσης· σε περίπτωση που οι προσκλήσεις δημοσιευθούν σε διαφορετικές ημερομηνίες, η αναστολή θα λάβει χώρα το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την πρώτη εκ των ανωτέρω δημοσιεύσεων. Για οποιαδήποτε τέτοια αναστολή του Προγράμματος θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση προς τους επενδυτές κοντά στην ημερομηνία αναστολής.

Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών με τους ίδιους όρους του υφιστάμενου Προγράμματος της Εταιρείας. Το συνολικό κόστος του υφιστάμενου Προγράμματος και του προγράμματος που θα υλοποιήσει η Τράπεζα δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των €125.000.000.