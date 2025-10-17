Πηγές ΥΠΕΝ για GSI: Αρκετά σημεία σύγκλισης με Κύπρο – «Ξεμπλέκεται» το καλώδιο

Σε άκρως εποικοδομητικό κλίμα η συνάντηση μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας και Κύπρου (ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ) και του ΑΔΜΗΕ.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνάντηση μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας και Κύπρου (ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ) και του ΑΔΜΗΕ, παρουσία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκου Τσάφου και του Πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, κ. Σταύρου Αυγουστίδη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που διεξήχθη σε άκρως εποικοδομητικό κλίμα, τέθηκαν όλα τα επιμέρους ρυθμιστικά ζητήματα του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI.

Σύμφωνα με πηγές του ελληνικού ΥΠΕΝ, σε πνεύμα συνεργασίας, βρέθηκαν αρκετά σημεία σύγκλισης και αποφασίστηκαν οι περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθήσουν, με σκοπό τη διευθέτηση των εναπομείναντων ζητημάτων. Παράλληλα, όπως έγραφε το - αναβαθμίζεται η εμπλοκή της Κομισιόν στο ξεμπλοκάρισμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Στόχος των Βρυξελλών είναι σε πρώτη φάση να διευθετηθούν όλες οι ρυθμιστικές και οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούν το Great Sea Interconnector.

Σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται να συμπλέει με την ελληνική πλευρά, η οποία υποστηρίζει πως μόνον αν ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο και έχει διασφαλιστεί πως το πρότζεκτ έχει εξέλθει από το τέλμα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, έχει νόημα να επιχειρηθεί η επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για τη χάραξη της όδευσης του καλωδίου. Επομένως, η Κομισιόν αναμένεται να εντείνει το επόμενο διάστημα τις πιέσεις της προς την πλευρά της Λευκωσίας, ώστε να αρθούν όλα εκείνα τα κανονιστικά «αγκάθια».

Σκοπός είναι να ενεργοποιηθεί η καταβολή από την Κύπρο της πρώτης δόσης των 25 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αν οι πιέσεις αυτές δεν ευοδωθούν από τις κινήσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας, είναι πολύ πιθανό το θέμα να μεταφερθεί στο υψηλότερο πολιτικά επίπεδο, με την προσωπική πλέον εμπλοκή της ίδιας της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.