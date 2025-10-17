Πιερρακάκης:-Η-Ελλάδα-έχει-αποδείξει-ότι-η-τεχνολογία-μπορεί-να-αλλάξει-τις-δυνατότητες-μιας-χώρας

Τον τρόπο που η ψηφιοποίηση του φορολογικού συστήματος περιόρισε τη φοροδιαφυγή, ενίσχυσε την εμπιστοσύνη και συνέβαλε στην επιστροφή της οικονομίας σε πλεονάσματα, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο ΥΠΕΘΟ.

Τον τρόπο που η ψηφιοποίηση του φορολογικού συστήματος περιόρισε τη φοροδιαφυγή, ενίσχυσε την εμπιστοσύνη και συνέβαλε στην επιστροφή της οικονομίας σε πλεονάσματα, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, θέλοντας να τονίσει τον τρόπο που η Ελλάδα απέδειξε ότι η τεχνολογία άλλαξε την καθημερινότητα και τις δυνατότητες της Ελλάδας.

Ο υπουργός, που προσκλήθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετάσχει ως ομιλητής σε υψηλού επιπέδου πάνελ με θέμα «Στρατηγικές για το Μέλλον: Ψηφιοποίηση της Οικονομίας και Τεχνητή Νοημοσύνη», προκειμένου να παρουσιάσει τη μεταρρυθμιστική εμπειρία της Ελλάδας στην ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και του φορολογικού συστήματος, επισημαίνει πως «η πρόοδος αυτή δεν σχετίζεται μόνο με αριθμούς. Αφορά τον πυρήνα της σχέσης των πολιτών με το κράτος».

Η ανάρτηση του Υπουργού:

«Με τον Υπουργό Οικονομικών της Εσθονίας Jurgen Ligi, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Λιβάνου Kamal Shehadi και την Αναπλ. Διευθύντρια Δημοσιονομικών Υποθέσεων του ΔΝΤ Era Dabla-Norris συζητήσαμε για τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης της Οικονομίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, μιλήσαμε για τον ρόλο της τεχνολογίας στη νέα εποχή της οικονομίας και για το πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να κάνει τις οικονομίες πιο δίκαιες, πιο ανοιχτές, πιο αποτελεσματικές.

Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα και τις δυνατότητες μιας χώρας. Η ψηφιοποίηση του φορολογικού συστήματος περιόρισε τη φοροδιαφυγή, ενίσχυσε την εμπιστοσύνη και συνέβαλε στην επιστροφή της οικονομίας σε πλεονάσματα.

Η πρόοδος αυτή δεν σχετίζεται μόνο με αριθμούς. Αφορά τον πυρήνα της σχέσης των πολιτών με το κράτος. Η μείωση της γραφειοκρατίας μεταφράζεται σε ανάπτυξη, εμπιστοσύνη – εν τέλει σε μια νέα κουλτούρα αποτελεσματικότητας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο στόχος μας πρέπει να είναι μία πραγματικά ενιαία ψηφιακή αγορά. Καλούμαστε να αφήσουμε πίσω το «θεσμικό λογισμικό» του προηγούμενου αιώνα και να περάσουμε από τα λόγια στη δράση, ακολουθώντας την ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων»