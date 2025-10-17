Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: Ελπίζουμε σε περισσότερα διασυνοριακά deals – Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας

Ο κ. Πιερρακάκης πρόσθεσε ότι χρειάζονται περισσότερες ενέργειες για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Αλλαγή νοοτροπίας χρειάζεται η Ευρώπη σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη προκειμένου να διασφαλίσει περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές. Ο ίδιος τόνισε μάλιστα πως ελπίζει ότι η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο κάποιων από αυτές ξεχωρίζοντας ως πιθανό τομέα – στόχο τις υποδομές.

Όπως μεταδίδει το Reuters, μιλώντας στο περιθώριο των ετήσιων συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον, ο κ. Πιερρακάκης πρόσθεσε ότι χρειάζονται περισσότερες ενέργειες για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

«Σε όλη την Ευρώπη χρειαζόμαστε περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) για να πετύχουμε την κατάλληλη κλίμακα προκειμένου να είμαστε ανταγωνιστικοί διεθνώς», σημείωσε προσθέτοντας ότι υπάρχει ένα τεράστιο κόστος σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε απόφαση που θα λαμβάνουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στο μπλοκ.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει σθεναρά την πρόταση εξαγοράς του Ελληνικού Χρηματιστηρίου από την Euronext. «Θα προσφέρει στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην ελληνική οικονομία πρόσβαση σε μια πολύ ευρύτερη δεξαμενή ρευστότητας, στην οποία πιστεύουμε», δήλωσε συμπληρώνοντας ότι νιώθει πως η εν λόγω συμφωνία είναι ενός ευρύτερου αφηγήματος.

«Ωστόσο, υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες εταιρείες στην Ελλάδα που πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω συνέργειες, είτε από την πλευρά της εξαγοράς άλλων εταιρειών στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο – είτε αντίστροφα», είπε. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί ο τομέας των υποδομών.

Απαντώντας σε ερώτηση του πρακτορείου για τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης το 2026, ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι τα έργα του Ταμείου θα έχουν δευτερογενείς παραγωγικές επιδράσεις (spillover effects) που θα συνεχιστούν για χρόνια.

Πρόσθεσε ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις αποτελούν επίσης κινητήρια δύναμη και όπως είπε χαρακτηριστικά: «η μεγαλύτερη πρόκληση από εδώ και πέρα είναι πώς θα αυξήσουμε περαιτέρω τις επενδύσεις».

Στο πλαίσιο της συνέντευξης ο Υπουργός αναφέρθηκε στις προοπτικές της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αναμένει μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης το 2026, ξεπερνώντας τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης.