Ποινές-έως-11-ετών-σε-τρεις-Βρετανούς-νεοναζί-που-σχεδίαζαν-επιθέσεις-σε-τζαμιά-και-συναγωγές

Τρεις Βρετανοί νεοναζιστές που είχαν στη διάθεσή τους πάνω από 200 όπλα και σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές στην Αγγλία καταδικάστηκαν την Παρασκευή σε φυλάκιση από 8 έως 11 χρόνια.

Κρίθηκαν ένοχοι για την προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών και για τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες σε κάποιον που προετοιμάζει ή διαπράττει τρομοκρατική ενέργεια. Ένας από τους τρεις καταδικάστηκε και για την κατασκευή απαγορευμένου όπλου.

Οι τρεις άνδρες, από 35, 26 και 25 ετών, επικοινωνούσαν διαδικτυακά και σχημάτισαν ένα γκρουπ με «ομοϊδεάτες εξτρεμιστές» που ήθελαν να «πολεμήσουν για τον σκοπό που είχαν επιλέξει». Όπως αναφέρει ο Guardian, δεν είχαν συναντηθεί από κοντά πριν βρεθούν μαζί στο εδώλιο.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, που κράτησε εννέα εβδομάδες, έγινε γνωστό ότι οι τρεις εξιδανίκευαν τον Χίτλερ και τους Ναζί, εξαπέλυαν ρατσιστικές βρισιές, εξυμνούσαν τους κατά συρροή δολοφόνους και ενθάρρυναν τη βία εναντίον οποιουδήποτε θεωρούσαν «εχθρό».

Ο 25χρονος (αριστερά στη φωτογραφία), που αυτοαποκαλούταν «Φύρερ», ήταν αυτός που έβαζε τους κανόνες, ζητώντας, μεταξύ άλλων, να ντύνονται με ρούχα ναζιστικού τύπου.

Ονόμασε την ομάδα Einsatz 14, μια αναφορά στις ναζιστικές παραστρατιωτικές ομάδες θανάτου. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι είχαν διοριστεί υπεύθυνοι για τον οπλισμό και ένα τέταρτο μέλος, που στην πραγματικότητα ήταν μυστικός αστυνομικός, ορίστηκε Obergruppenführer, βαθμός που είχαν τα ναζιστικά SS.

Συνελήφθησαν όταν οι υπηρεσίες ασφαλείας πίστεψαν ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί επίθεση, κάτι που συνέβη μετά τη διείσδυση μυστικών αστυνομικών στην ομάδα τους.

Οι ένορκοι απέρριψαν τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης ότι οι άνδρες ήταν φαντασιόπληκτοι και δεν είχαν καμία πρόθεση να πραγματοποιήσουν τις απειλές τους.

Στη διάθεσή τους οι κατηγορούμενοι είχαν ένα μεγάλο απόθεμα όπλων και άλλου υλικού που περιλάμβανε ματσέτες, κυνηγετικά μαχαίρια, σπαθιά, τσεκούρια, βαλλίστρες, αλεξίσφαιρα γιλέκα, ένα όπλο ηλεκτροσόκ και ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ. Είχαν μάλιστα κατασκευάσει σε εκτυπωτή 3D μέρος ενός ημιαυτόματου όπλου που ακόμη δεν ήταν λειτουργικό.

Οι άνδρες, πιστεύοντας ότι επρόκειτο να ξεσπάσει φυλετικός πόλεμος, συζήτησαν στόχους για παρενόχληση και επιθέσεις, όπως τεμένη, ισλαμικά εκπαιδευτικά κέντρα και συναγωγές. Είχαν εντοπίσει μάλιστα ένα ισλαμικό κέντρο στο Λιντς για να επιτεθούν και συζήτησαν την απαγωγή και τον βασανισμό ενός ιμάμη και τον τρόπο διαφυγής.