    Friday, October 17

    Πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για αύριο, Σάββατο 18 Οκτωβρίου

    Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Πεντέλη, όπου θα επισκεφθεί στις 11.00 σημείο αναδάσωσης και στη συνέχεια το ανακατασκευασμένο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Πεντέλης.

    Στις 12.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στα Μελίσσια.

    - sofokleous10.gr

