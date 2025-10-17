Close Menu
    Friday, October 17

    Στα Ιεροσόλυμα ο Γεραπετρίτης για τη χειροτονία του νέου Ηγουμένου της Μονής Σινά

    Πολιτική
    Στα Ιεροσόλυμα μεταβαίνει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

    Ο κ. Γεραπετρίτης θα παραστεί την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, στη χειροτονία του νέου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, κ. Συμεών.

