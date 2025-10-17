Στα-Ιεροσόλυμα-ο-Γεραπετρίτης-για-τη-χειροτονία-του-νέου-Ηγουμένου-της-Μονής-Σινά

Στα Ιεροσόλυμα μεταβαίνει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.
Ο κ. Γεραπετρίτης θα παραστεί την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, στη χειροτονία του νέου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, κ. Συμεών.
