Στα-Ιεροσόλυμα-ο-Γεραπετρίτης-για-τη-χειροτονία-του-νέου-Ηγουμένου-της-Μονής-Σινά

Στα Ιεροσόλυμα μεταβαίνει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα παραστεί την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, στη χειροτονία του νέου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, κ. Συμεών.

- sofokleous10.gr

Βουλή: Αντίστροφη μέτρηση για τον «χρονοκόφτη» – Την μεθεπόμενη εβδομάδα σε ισχύ

Γεωργιάδης: Από γκάφα σε γκάφα ο φίλος μου ο Τσίπρας – Το «Ιθάκη» θυμίζει τις διακοπές με το «Odyssey» μετά το Μάτι

Καιρίδης για Βελόπουλο: Δεν είναι Ελληνική Λύση, είναι γερμανική λύση

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.