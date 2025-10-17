Συνάντηση-Πιερρακάκη-με-τον-Αμερικανό-ΥΠΟΙΚ-στην-Ουάσιγκτον:-Τι-συζήτησαν

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, συναντήθηκε σήμερα το πρωί στην Ουάσιγκτον με τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών,

Σκοτ Μπέσεντ.Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξετάστηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας -Ηνωμένων Πολιτειών, με έμφαση:

– στην προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η τεχνολογία, η καινοτομία και η ενεργεια.

– στην ενίσχυση των διατλαντικών εμπορικών σχέσεων και τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή,

– καθώς και στη συνεργασία σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών προκλήσεων.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέδειξε τη σημαντική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους μήνες, επισημαίνοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική σταθερότητα και η ψηφιακή μετάβαση αποτελούν τους κύριους πυλώνες που καθιστούν τη χώρα μας αξιόπιστο και ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας, με την Ελλάδα να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως περιφερειακός κόμβος μεταφοράς, αποθήκευσης και διασύνδεσης ενεργειακών διαδρόμων.

Η σημερινή συνάντηση των δύο υπουργών, είναι η δεύτερη σε διάστημα έξι μηνών. Κατά τη διάρκεια της επιβεβαιώθηκε η σχέση εμπιστοσύνης και στρατηγικής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και η αμοιβαία δέσμευση για στενότερο συντονισμό απέναντι στις διεθνείς οικονομικές προκλήσεις.

«Την τελευταία εξαετία, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αποτελώντας ελκυστικό και αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό» τόνισε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο υπουργός Οικονομικών.

Η ανάρτηση του υπουργού:

«Συναντήθηκα στην Ουάσινγκτον με τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Scott Bessent. Έξι μήνες μετά την πρώτη μας συνάντηση, είχαμε την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρουσίασα στον ομόλογό μου την πρόοδο της χώρας στο πεδίο της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσέλκυσης επενδύσεων και συζητήσαμε για την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας–ΗΠΑ, με έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία και τις ενεργειακές υποδομές.

Την τελευταία εξαετία, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αποτελώντας ελκυστικό και αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό».

