Το-Πεκίνο-καταδικάζει-ως-αβάσιμες-τις-κατηγορίες-περί-κατασκοπείας-στη-Βρετανία

Η πρεσβεία της Κίνας στο Λονδίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι καταδικάζει με έντονο τρόπο καταθέσεις μαρτύρων που δημοσιοποίησε η Βρετανία σχετικά με μια υπόθεση κατασκοπείας, λέγοντας ότι είναι “αβάσιμες κατηγορίες που είναι απολύτως κατασκευασμένες και αστήριχτες”.

“Καλούμε το Ηνωμένο Βασίλειο να σταματήσει να δημιουργεί θέμα με την Κίνα, να σταματήσει να εμπλέκεται σε αντικινεζική δημοσιότητα και να σταματήσει να υπονομεύει τις σχέσεις Κίνας-Ηνωμένου Βασιλείου”, δήλωσε εκπρόσωπος της πρεσβείας σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της.

Ο επικεφαλής των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών προειδοποίησε σήμερα για την “απειλή” που αντιπροσωπεύει καθημερινά η Κίνα για το Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια περίοδο που ένα σκάνδαλο κατασκοπείας για λογαριασμό του Πεκίνου ασκεί έντονη πίεση στην κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ.

Η υπόθεση ξεσπά την περίοδο όπου οι Εργατικοί, μετά την ανάληψη της εξουσίας τον Ιούλιο του 2024, προσπαθούν να ενισχύσουν τον διάλογο με την Κίνα, έπειτα από χρόνια παγερών σχέσεων επί συντηρητικών κυβερνήσεων.

Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πεκίνου σήμερα, για το οποίο οι κατηγορίες κατασκοπείας υπέρ της Κίνας είναι “απολύτως κατασκευασμένες” και απειλούν να “υπονομεύσουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών”.

Η Κίνα είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Βρετανίας, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία.

Ωστόσο, οι εμπορικές σχέσεις εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από βαθιά ανισορροπία υπέρ του Πεκίνου: το 2024, η Βρετανία εισήγαγε κινεζικά προϊόντα αξίας περίπου 67 δισεκατομμυρίων στερλινών (77 δισεκατομμύρια ευρώ), έναντι βρετανικών προϊόντων που εισήγαγε η Κίνα αξίας 19 δισεκατομμυρίων στερλινών (21 δισεκατομμύρια ευρώ).

Πώς άρχισε η υπόθεση;

Ο Κρίστοφερ Κας, ένας 30χρονος ερευνητής στο κοινοβούλιο, και ο Κρίστοφερ Μπέρι, ένας 32χρονος πρώην δάσκαλος στην Κίνα, συνελήφθησαν το 2023, με την κατηγορία ότι συνέλλεξαν και διαβίβασαν στο Πεκίνο πληροφορίες που θα μπορούσαν “άμεσα ή έμμεσα να είναι χρήσιμες σε έναν εχθρό”.

Οι δύο άνδρες, που απορρίπτουν τις κατηγορίες, κατηγορούνται βάσει του “Νόμου περί κρατικών απορρήτων”, που απαγορεύει τη δημοσιοποίηση κρατικών απορρήτων ή πληροφοριών που μπορεί να απειλούν την εθνική ασφάλεια.

Ωστόσο η δικαστική διαδικασία σταμάτησε τον Σεπτέμβριο, με τον γενικό εισαγγελέα Στίβεν Πάρκινσον να εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν είχε διαβιβάσει στοιχεία που επέτρεπαν να αποδειχθεί ότι η Κίνα συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια της Βρετανίας. Σύμφωνα με την εισαγγελία, αυτό ήταν ένα απαραίτητο στοιχείο για να έρθουν εις πέρας οι διώξεις.

