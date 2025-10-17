Τσιάρας: Δεν πρέπει να δίνονται επιδοτήσεις χωρίς διασταύρωση – Οι πληρωμές μέχρι το τέλος του μήνα

Μέχρι σήμερα, πρόσθεσε ο υπουργός ,«για τα θανατωθέντα ζώα έχουν ήδη πληρωθεί 130 εκατ. ευρώ μέσω των περιφερειών και έχουν εγκριθεί και άλλα 22 εκατ. ευρώ».

«Αντιμετωπίζουμε προβλήματα και σχεδιάζουμε το μέλλον για τον πρωτογενή μας τομέα» ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, απαντώντας στην επίκαιρη επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Οι επιδοτήσεις θα πρέπει να συνδέονται με την πραγματική παραγωγή. Αυτό είναι το επόμενο βήμα που θα πρέπει να κάνουμε και αυτή είναι η εθνική μας θέση στην ΕΕ» τόνισε ο κ. Τσιάρας. Ξεκαθάρισε ότι επιδοτήσεις δεν μπορεί να δίνονται χωρίς να γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι, παρόλο που αυτό δημιουργεί καθυστερήσεις.

Ο κ. Τσιάρας, ενημερώνοντας για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, είπε ότι ήδη έχουν πληρωθεί περίπου 150 εκατ. ευρώ, ποσό που αφορά μια σειρά διαφορετικών πληρωμών. «Μέχρι το τέλος του μήνα θα πληρωθούν οι αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές. Για τα φερτά υλικά στην Θεσσαλία, για γεωργικές εκτάσεις που δεν μπόρεσαν να καλλιεργηθούν. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου θα πληρωθεί η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από το υπουργείο Οικονομικών. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να μπορέσουμε, με την ενσωμάτωση των ελέγχων, να πληρωθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης εντός του Νοεμβρίου, γιατί από αυτά τα χρήματα παρακρατείται και ο πόρος υπέρ του ΕΛΓΑ. Μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να δοθούν και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και βεβαίως για το Μέτρο 23 που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην χώρα μας, που έχει όμως συγκεκριμένες προϋποθέσεις».

Ο υπουργός, παράλληλα, ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η διαχείριση των «κόκκινων αγροτικών δανείων για δεκάδες χιλιάδες αγρότες και εκατοντάδες συνεταιρισμούς. Άμεσα, με νομοθετική πρωτοβουλία θα επανεκκινήσει το πρόγραμμα ΓΑΙΑ για φθηνό αγροτικό ρεύμα». Επίσης, είπε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί για τα τρία από τα πέντε εθνικής εμβέλειας αρδευτικά έργα και έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις.

Οι διαπραγματεύσεις στην ΕΕ

Η συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα αποτελεί ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, γι’ αυτό έχει τεθεί ως θέμα πρώτης προτεραιότητας στις συζητήσεις για τη νέα Προγραμματική Περίοδο στην ΕΕ και ειδικότερα στο πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με αυτό, για το πώς θα πρέπει να ενισχυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για το πώς θέλουμε να είναι η νέα ευρωπαϊκή κατεύθυνση του πρωτογενούς τομέα, είπε ο υπουργός. Ο πρωτογενής τομέας, παρατήρησε ο κ. Τσιάρας, δεν αφορά μόνο τον επισιτισμό, αλλά αφορά την επίτευξη της κοινωνική συνοχής. Χρειάζεται, είπε ο υπουργός, να υπάρξει πρόνοια και δικλείδες ασφαλείας σε σχέση με τις παγκόσμιες συμφωνίες εμπορίου που αναπτύσσονται, τις ευκαιρίες που αναδύονται, αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από αυτές για τον πρωτογενή τομέα. Σε αυτή την συζήτηση, σε όλα τα επίπεδα και τα όργανα αναδεικνύουμε και θέτουμε τις ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο οι Έλληνες και Ευρωπαίοι παραγωγοί, είπε ο κ. Τσιάρας.

Αναφερόμενος στα προβλήματα που υπάρχουν στον ελληνικό πρωτογενή τομέα, ο κ. Τσιάρας είπε ότι πέραν του γενικότερου ευρωπαϊκού προβληματισμού, υπάρχει το δεδομένο της κλιματικής κρίσης που δημιουργεί αδιανόητα προβλήματα στην παραγωγή, τις ζωονόσους. Στην ευρωπαϊκή συζήτηση και τους προβληματισμούς, είπε ο υπουργός, «προσερχόμαστε με μια πραγματικά ισχυρή κυβερνητική θέση προκειμένου να μην υπάρξει απομείωση των πόρων της ΚΑΠ -και αυτό είναι μια σταθερή θέση που έχει η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ- και βεβαίως να υπάρξει ένας συνολικός αναπροσδιορισμός και επαναπρογραμματισμός σε σχέση με την κατανομή και την διάθεση των ευρωπαϊκών πόρων».

Ο κ. Τσιάρας, επισήμανε ότι «οι ευρωπαϊκοί πόροι δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις που δίνονται στον αγροτικό και κτηνοτροφικό παραγωγικό κόσμο, αλλά είναι και χρήματα που διατίθενται για την πραγματική ευρωπαϊκή ανάπτυξη».

ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός απαντώντας στα θέματα που τέθηκαν στην συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης, για το πρόβλημα που έχει υπάρξει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι «η προσπάθεια της μετάβασης σε μια εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης προϋποθέτει μια σειρά ενεργειών, οι οποίες για διαφορετικούς λόγους δεν είχαν γίνει μέχρι σήμερα. Και όλοι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το βάρος της ευθύνης που μας αναλογεί. Η πρώτη που το έκανε είναι αυτή η κυβέρνηση και έχουμε αναλάβει το μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί» είπε και πρόσθεσε, ρωτώντας τους επερωτώντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: «Εσείς, έχετε αναρωτηθεί για τον βαθμό ή την δική σας συμμετοχή-ευθύνη που έχετε στο πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ; Γιατί, η πηγή του προβλήματος εδράζεται στην ψήφιση συγκεκριμένων νόμων, με συγκεκριμένες ημερομηνίες ψήφισης, ΦΕΚ με υπογραφές δικών σας υπουργών, που αφορούσαν εικονικά βοσκοτόπια, στις δυνατότητες επιδότησης βοσκοτόπων χωρίς ζώα». Ο υπουργός υπογράμμισε ότι μια τέτοια συζήτηση δεν έχει νόημα, αλλά το θέμα, είπε, είναι ο μετασχηματισμός του ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα πρέπει να γίνει μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ενσωμάτωση πραγματικών διασταυρωτικών ελέγχων πριν από κάθε πληρωμή και πρόσθεσε πως για «πρώτη φορά έχουμε διασταυρωτικούς ελέγχους με διαφορετικές βάσεις δεδομένων που υπάρχουν στην ΑΑΔΕ και για πρώτη φορά βρίσκουμε ένα σημαντικό ποσοστό “δικαιούχων” όπου αυτά που παρουσιάζουν δεν έχουν αντίκρισμα στα φορολογικά τους δεδομένα». Συνεπώς, είπε ο κ. Τσιάρας, «για να μπορέσουμε να είμαστε έναντι όλων συνεπείς, θα πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι, που προφανώς δημιουργούν καθυστερήσεις, που πράγματι πλήττει τους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους. Στο τέλος όμως της ημέρας, θα δημιουργηθούν νέα δεδομένα και θα είναι υπέρ των έντιμων παραγωγών μας».

Ο κ. Τσιάρος αναφερόμενος στα πρώτα στοιχεία των ελέγχων στα 2.000 ΑΦΜ από την Οικονομική Αστυνομία, είπε ότι «ήδη πάνω από τα 1.000 ΑΦΜ φάνηκε ότι πήραν παράνομα επιδοτήσεις άνω των 22 εκατ. ευρώ! Και γίνονται οι διαδικασίες ανάκτησης αυτών των χρημάτων». Η απόφαση της κυβέρνησης να συγκρουστεί με μια παθογένεια που ξέρουμε πως δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα, είπε ο υπουργός, «σας λέω με απόλυτη βεβαιότητα, είναι ειλημμένη, είναι η εντολή που μου έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός όταν μου ζήτησε να αναλάβω το υπουργείο, γνωρίζοντας ότι θέμα πρέπει να λυθεί με οποιοδήποτε τρόπο και κόστος».

Οποιαδήποτε άλλη επιλογή από το να υπάρξει ένα σύστημα με διαφάνεια και ελέγχους, είπε ο κ. Τσιάρας, θα διακινδυνεύσει τις ροές των ευρωπαϊκών πόρων και αυτό θα ήταν πραγματικά το καταστροφικό.

Για τις ζωονόσους

Η εφαρμογή του προγράμματος των 10 ημερών για την αποτροπή εξάπλωσης των ζωονόσων, είπε ο υπουργός, ήταν ομόφωνη απόφαση που ελήφθη με την παρουσία όλων των περιφερειών της χώρας, αλλά και της επιστημονικής κοινότητας, και όχι απλά μια απόφαση του υπουργείου. Εφαρμόζεται ο ευρωπαϊκός κανονισμός. Έχεις συσταθεί με την ΔΥΠΑ πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης εδώ και καιρό. Έχουν ενισχυθεί οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και από 49 κτηνιάτρους το 2024, έχουμε 64 το 2025 και για το 2026 έχουν προγραμματιστεί προσλήψεις άλλων 45 κτηνιάτρων και οποιοδήποτε άλλο αίτημα πρόσληψης κτηνιάτρων υπάρχει από την περιφέρεια, ικανοποιείται από την κυβέρνηση, ενώ όποιες περιφέρειες έχουν κρούσματα ζωονόσων μπορούν να προσλάβουν κτηνίατρους και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για να ενισχύσουν το έργο τους. Ο κ. Τσιάρας επισήμανε την διαφορά μεταξύ της διάδοσης της ευλογιάς από την πανώλη. Αναφέρθηκε στις υψηλές αποζημιώσεις σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο για την αναπλήρωση ανά ζώο, στο Deminimis για τις ζωοτροφές των 63 εκατ. ευρώ που έχουν υπογραφεί από το υπουργείο Οικονομικών και πρόκειται να δοθούν το επόμενο διάστημα και πρόσθεσε «πως είναι ανοικτή η προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση για την στήριξη των κτηνοτρόφων».

Μέχρι σήμερα, πρόσθεσε ο υπουργός ,«για τα θανατωθέντα ζώα έχουν ήδη πληρωθεί 130 εκατ. ευρώ μέσω των περιφερειών και έχουν εγκριθεί και άλλα 22 εκατ. ευρώ».

Η ευθύνη περιορισμού της εξάπλωσης των ζωονόσων, είπε ο κ. Τσιάρας «είναι ευθύνη όλων μας. Το υπουργείο οφείλει να δώσει τις κατευθύνσεις και να στηρίξει τους κτηνοτρόφους σε όλα τα επίπεδα, αλλά τα μέτρα εφαρμόζονται δια των περιφερειών, των ΔΑΟΚ και η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας ανήκει και στους κτηνοτρόφους. Εδώ χρειάζεται η συνεργασία όλων και μάλιστα να προσπαθήσουμε πολύ» γιατί αφορά και το εθνικό μας προϊόν που είναι η φέτα και δεν αφορά μια πολιτική αντιδικία.

Ο κ. Τσιάρας, απαντώντας στο θέμα του εμβολιασμού ανέφερε ότι ο ίδιος ως γιατρός είναι θετικός στην πρόληψη των εμβολίων, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχει θέμα για το ποιο θα είναι το εμβόλιο και ποιες οι τυχόν παρενέργειες που μπορεί να υπάρξουν, όταν η ίδια η επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει.

Ο υπουργός μάλιστα κατά την δευτερολογία του κατήγγειλε ότι συνελήφθησαν κάποιοι που προσπάθησαν να εισάγουν λαθραία μη αδειοδοτημένο εμβόλιο από τη Τουρκία για να το διαθέσουν σε κτηνοτρόφους. Ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι η ποσότητα των 1.2000 δόσεων επιχειρήθηκε να εισέλθει παράνομα από το Τελωνείο των Κήπων.

Για τα «κόκκινα» δάνεια

«Ξεκινάει, μετά από όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν και την διευθέτηση των θεμάτων που έπρεπε να προηγηθεί, η διαχείριση των “κόκκινων” αγροτικών δανείων για δεκάδες χιλιάδες αγρότες και εκατοντάδες συνεταιρισμούς» ανέφερε ο κ. Τσιάρας.

Μιλώντας δε για την ενίσχυση του παραγωγικού κόσμου, είπε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει κάνει ό,τι ήταν δυνατόν για να ενισχύσει και να ανακουφίσει τον παραγωγικό κόσμο της χώρας και υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση αυτή ήταν που μείωσε τον ΦΠΑ σε εφόδια, φυτοφάρμακα και γεωργικά μηχανήματα, που θεσμοθέτησε την μόνιμη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και έως τις 31/10/2025 θα επιστραφεί και η επόμενη δόση του ΕΦΚ, που εφαρμόζει το πρόγραμμα ΓΑΙΑ για να υπάρχει φθηνό αγροτικό ρεύμα. Και προανήγγελλε ότι με νέα νομοθετική ρύθμιση θα δοθεί από την 1η Δεκεμβρίου η δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα όσοι το έχασαν και νέοι, με πρώτη δόση στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για την Θεσσαλία

Ο υπουργός είπε ότι η προσπάθεια που έχει γίνει μετά τον Daniel είναι πολύ μεγάλη και τα χρήματα των αποζημιώσεων που έχουν δοθεί δεν χωρά καμία σύγκριση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα ποσά έχουν ξεπεράσει τα 360 εκατ. ευρώ και έδωσαν πραγματική ανάσα στον κόσμο και την παραγωγή της Θεσσαλίας, είπε ο κ. Τσιάρας και πρόσθεσε ότι «η όποια κριτική γίνεται στο θέμα αυτό για την κυβέρνηση και τον πώς στήριξε τον κόσμο που είχε ανάγκη, στερείται γενναιότητας». Ο υπουργός μάλιστα είπε το πρόγραμμα της αποζημίωσης του φυτικού κεφαλαίου -που όντως αναγνώρισε ότι είχε μια καθυστέρηση- θα είναι ύψους 80 εκατ. ευρώ και βρίσκεται στο υπουργείο Οικονομικών για να υπογραφεί, ώστε μέχρι το τέλος του έτους να δοθεί η δυνατότητα άνω του 50% μέσα στο 2026.

Για τα αρδευτικά έργα

Επί κυβέρνησης της ΝΔ για πρώτη φορά σχεδιάζονται έργα, είπε ο υπουργός, που ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν γίνει. Σήμερα, πρόσθεσε, υπάρχουν πέντε εθνικής εμβέλειας αρδευτικά έργα που προχωρούν και ολοκληρώνονται. Ειδικότερα, για τα τρία εξ αυτών έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις (που ξεκινούν από τον Νέστο και φτάνουν στην Θεσσαλία), ενώ εκκρεμούν άλλα δύο έργα που οι συμβάσεις του θα υπογραφούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Επιπροσθέτως, υπάρχει η ειλημμένη απόφαση ότι ένα τμήμα από την Γενική Γραμματεία των Ενωσιακών Πόρων θα κατευθυνθεί στην κατασκευή αρδευτικών πόρων, ενώ ήδη τρέχει πρόσκληση για έργα εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ που δικαιούχοι είναι οι περιφέρειες. Παράλληλα, θα υπάρξουν και τα μικρά έργα για δήμους και ΤΟΕΒ.

