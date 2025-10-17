Υπόθεση-3-τρισ.-δολαρίων-ο-κλιματικός-κίνδυνος-για-τις-τράπεζες

Οι μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου έχουν πιστωτικά ανοίγματα άνω των 1,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στους κλάδους παραγωγής άνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών καυσίμων.

Οι μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου έχουν πιστωτικά ανοίγματα άνω των 1,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στους κλάδους παραγωγής άνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών καυσίμων, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε από το Finance Watch.

Όπως σημειώνει, ένα απόθεμα ασφαλείας για τον κλιματικό συστημικό κίνδυνο θα παρείχε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ένα «μαξιλάρι» ασφαλείας έναντι των απωλειών από ορυκτά καύσιμα και θα αποθάρρυνε την περαιτέρω συσσώρευση κλιματικού κινδύνου, προστατεύοντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τους φορολογούμενους από μια κρίση.

ΙΟΒΕ: Πόσο μεγάλο είναι το πλήγμα της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική οικονομία

Κλιματική Αλλαγή: Πόσο «τόπο» πιάνουν τα 32 δισ. ευρώ – Ποιο είναι το κόστος των ακραίων φαινομένων

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Finance Watch, θα ήταν σχετικά εύκολο να εφαρμοστεί ένα τέτοιο απόθεμα ασφαλείας στις τράπεζες της ΕΕ, οι οποίες θα χρειάζονταν μόνο να διατηρήσουν κέρδη μερικών εβδομάδων για να χρηματοδοτήσουν το πρόσθετο κεφάλαιο. Θα μπορούσε να εισαχθεί χωρίς να επηρεάσει την ικανότητα των τραπεζών να δανείζουν στην πραγματική οικονομία.

Λανθασμένη τιμολόγηση

«Οι τράπεζες έχουν έκθεση άνω του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε τιμολογημένα περιουσιακά στοιχεία ορυκτών καυσίμων που έχουν τιμολογηθεί εσφαλμένα», δήλωσε η Julia Symon, επικεφαλής έρευνας και υποστήριξης στο Finance Watch.

«Αυτή είναι μια φούσκα άνθρακα που θα μπορούσε να σκάσει, όπως τα ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου το 2008. Αυτός ο κίνδυνος δεν αναγνωρίζεται σωστά και οι τράπεζες δεν είναι προετοιμασμένες. Τα μοντέλα κινδύνου των τραπεζών είτε κοιτάζουν προς τα πίσω είτε βασίζονται σε κλιματικά σενάρια που αφορούν το μέλλον και δεν καταφέρνουν να αποτυπώσουν την πολυπλοκότητα της κλιματικής αλλαγής.

«Αυτό επιτρέπει τη συνεχή συσσώρευση κινδύνου. Μια ξαφνική αλλαγή πολιτικής ή ένα σημαντικό κλιματικό γεγονός θα μπορούσε να προκαλέσει έντονες διορθώσεις στην αγορά, με αποτέλεσμα οι τιμές των ορυκτών καυσίμων να καταρρεύσουν». Ταυτόχρονα, επεσήμανε ότι ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η λανθασμένη τιμολόγηση των δανείων ορυκτών καυσίμων διατηρεί τη ροή χρηματοδότησης στον κλάδο, επιταχύνοντας την κλιματική κρίση και πολλαπλασιάζοντας τους κινδύνους σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ο Γκρεγκ Φορντ, συντάκτης της έκθεσης και ανώτερος σύμβουλος του Finance Watch, έκανε λόγο για ένα κραυγαλέο κενό προληπτικής εποπτείας που προκαλεί την ανεξέλεγκτη μετακίνηση των συστημικών κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα στις τράπεζες.

Η έρευνα δείχνει ότι ένα απόθεμα συστημικού κινδύνου για το κλίμα θα ήταν μια λύση χαμηλού κόστους και υψηλού οφέλους για τον περιορισμό της συσσώρευσης αυτών των κινδύνων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών. Το κρίσιμο είναι ότι θα μπορούσε να εισαχθεί χωρίς να επηρεάσει την ικανότητα δανεισμού των τραπεζών της ΕΕ.

«Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν μπορούν να αγνοήσουν τον λανθασμένα τιμολογημένο κλιματικό κίνδυνο ύψους ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων που βρίσκεται στους ισολογισμούς των τραπεζών. Όσο περισσότερο καθυστερεί η δράση, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα μιας άτακτης διόρθωσης που θα πλήξει τους πολίτες και την ευρύτερη οικονομία», υπογραμμίζει η έκθεση.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποίησε πρόσφατα ότι «μια ανεπαρκώς ομαλή μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία μπορεί να μεταφραστεί σε σημαντικές απώλειες για τον τραπεζικό τομέα σε ανοίγματα που σχετίζονται με εταιρείες υψηλών εκπομπών». Ωστόσο, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι κλιματικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να μην ενσωματώνονται σωστά στα εσωτερικά μοντέλα των τραπεζών.