Φλωρίδης-στον-ΣΚΑΪ:-Η-Ελλάδα-είναι-από-τις-λίγες-χώρες-που-είναι-απολύτως-κυβερνήσιμες

«Όταν κανείς κοιτά την Ελλάδα μέσα σε αυτό το πλαίσιο των δυτικών δημοκρατιών, θα διαπιστώνει με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο ότι η Ελλάδα ίσως είναι η πιο κυβερνήσιμη χώρα στο δυτικό στρατόπεδο ή τουλάχιστον από τις λίγες που είναι απολύτως κυβερνήσιμες», τόνισε ο Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

Απαντώντας στην κριτική περί «μη κυβερνησιμότητας», ο υπουργός Δικαιοσύνης επισήμανε πως η Ελλάδα διαθέτει μια πολιτική σταθερότητα η οποία στηρίζεται σε μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία αδιατάρακτη που διαθέτει η κυβέρνηση. «Όποιος θέλει να δει τα πράγματα όπως ακριβώς είναι, θα διαπιστώσει ότι ουδέποτε – τουλάχιστον στα 50 χρόνια της Μεταπολίτευσης – η Ελλάδα είχε τόσο μεγάλη αποτρεπτική ισχύ που έχει σήμερα, τόσο μεγάλη αμυντική ικανότητα που έχει σήμερα».

«Και είναι ίσως η πρώτη φορά που η Ελλάδα όχι απλώς αμύνεται όσον αφορά την προάσπιση της εθνικής της κυριαρχίας, αλλά η πρώτη φορά που ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα απώτατα όρια και στα απώτατα δικαιώματα που της παρέχει το Διεθνές Δίκαιο», συμπλήρωσε ο κ. Φλωρίδης.

«Τα τελευταία χρόνια γίνονται μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη»

Αναφορικά με τη Δικαιοσύνη, ο υπουργός δήλωσε πως αυτά τα δυόμιση χρόνια από την εθνική τραγωδία των Τεμπών, υπέστη και υφίσταται ακόμα μια τρομακτική επίθεση η οποία προέκυψε από μια τεράστια συνωμοσία. «Η Δικαιοσύνη υπονομεύτηκε μέσα από ένα τεράστιο ψέμα, μέσα από μια μεγάλη συνωμοσία. Εκεί δεν είπαν λέξη, κανένας από όσους μιλούν τώρα για τη δικαιοσύνη ότι τάχα επλήγη από τη συμπεριφορά της κυβέρνησης», όπως είπε.

«Ωραία, λέτε να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά όταν τους ρωτάς “μπορείτε να υποδείξετε ποιον θέλετε να βάλετε στη θέση του”, κοιτάνε τον ουρανό, σφυρίζουν αδιάφορα».

«Εάν υπάρξει κίνδυνος να καταστεί η χώρα μη κυβερνήσιμη, θα είναι εάν εμφανιστεί κάπου με κάποιον τρόπο αυτό το ετερόκλητο πολιτικό συνονθύλευμα, το οποίο θα την τινάξει στον αέρα. Και αν κάποιοι θέλουν να μιλούν για τη Δικαιοσύνη, αυτά τα δυόμιση χρόνια γίνονται τόσο μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, οι οποίες οδηγούν τη δικαιοσύνη να αρχίσει να αποδίδει συγκλονιστικά σε σχέση με αυτό που γινόταν πριν», ανέφερε και κατέληξε λέγοντας:

«Αν διατρέχουμε έναν κίνδυνο να καταστούμε ως χώρα μη κυβερνήσιμη, είναι αν αυτό το ετερόκλητο πολιτικό συνονθύλευμα, το οποίο κινείται από προσωπικές πολιτικές βεντέτες, κάποια στιγμή έπαιρνε την τύχη της χώρας στα χέρια του».

