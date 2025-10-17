Ωρολογιακή βόμβα το αγροτικό μέτωπο – Θρυαλλίδα οι πληρωμές

Σε ωρολογιακή βόμβα εξελίσσεται το αγροτικό μέτωπο για την κυβέρνηση, καθώς η πίεση τόσο για τη διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για την εξασφάλιση ομαλής ροής της καταβολής των ήδη καθυστερημένων επιδοτήσεων – αποζημιώσεων πυροδοτεί εκ νέου το κλίμα.

Χθες, μάλιστα, αναπτύχθηκε φημολογία που ήθελε τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα να υποβάλλει την παραίτησή του, καθώς έχει βρεθεί στο στόχαστρο με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές αγροτικών επιδοτήσεων.

Άμεση ήταν η διάψευση της εν λόγω φημολογίας, με τον Κώστα Τσιάρα να δηλώνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «δεν λιποψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου. Με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνουμε ως κυβέρνηση μια μάχη διαρκή και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα και την αποκατάσταση της διαφάνειας στο σύστημα πληρωμών. Η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων που διακινούνται χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν».

Σε κάθε περίπτωση, το αγροτικό μέτωπο εξελίσσεται σε μείζον για την κυβέρνηση και για τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Το feedback από την πορεία της εξεταστικής επιτροπής δεν είναι θετικό, ενώ η νέα έρευνα που διεξάγει η OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβαρύνει περαιτέρω την όποια προσπάθεια υποβιβασμού του θέματος. Ταυτόχρονα, το αλαλούμ που επικρατεί με τις πληρωμές του αγροτικού κόσμου επιβαρύνει σημαντικά τη σχέση της κυβέρνησης με την περιφέρεια.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των πληρωμών, οι ανακοινώσεις της Τρίτης ότι ξεκινά η καταβολή πιστώσεων δεν κατάφεραν να βελτιώσουν το κλίμα, καθώς μεγάλη μερίδα δικαιούχων δεν είδε καμία κινητικότητα στους λογαριασμούς ούτε και χθες.

Μολονότι επίσημα διαβεβαιώνεται ότι οι εντολές για τις πληρωμές φεύγουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πιστώσεις φέρεται να γίνονται με το σταγονόμετρο.

Οι αγρότες δηλώνουν απογοητευμένοι ενώ η εξάπλωση της ευλογιάς αποτελεί πλέον ευθεία απειλή για τον κτηνοτροφικό κόσμο. Χωρίς ρευστότητα η αγροτική δραστηριότητα «κοκκινίζει» επικίνδυνα και ο αντίκτυπος μετακυλίεται σε όλο το φάσμα της αγοράς από το χωράφι στο ράφι.

Το ζήτημα τέθηκε επί τάπητος στη σχετική ενημέρωση που έκανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε περίπου 30 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το μεσημέρι της Τρίτης. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για βαρύ κλίμα, καθώς οι «γαλάζιοι» βουλευτές εμφανίστηκαν έντονα προβληματισμένοι για τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στις πληρωμές των αγροτών, αλλά και για τους χειρισμούς για την αναχαίτηση της εξάπλωσης της ευλογιάς, ενώ εξέφρασαν ανησυχία επεισοδίων από την πλευρά των αγροτών κατά τις παρελάσεις της 28 Οκτωβρίου.

Ο αγροτικός κόσμος και δη ο κτηνοτροφικός είναι σε αναβρασμό και ήδη σε αγωνιστική τροχιά βρίσκονται οι παραγωγοί της Θεσσαλίας μετά τη σύσκεψη που πραγματοποίησαν στον Πλατύκαμπο. Όπως έγινε γνωστό, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα και ειδικότερα στο Εργατικό Κέντρο σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, όπου θα συζητηθεί η διοργάνωση μεγάλου συλλαλητηρίου, καθώς και η πιθανότητα οργάνωσης μπλόκων, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, ενδεχομένως ακόμα και μέσα στον Νοέμβριο.

Στην Κρήτη

Σήμερα αποφασίζουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, και οι αγρότες της Κρήτης στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στην Ένωση Ηρακλείου, παρουσία του νέου προέδρου του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων (ΣΕΚ) Δημήτρη Μόσχου. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, εξετάζουν ακόμα και τη συμμετοχή τους στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στο Ηράκλειο ως μια μορφή διαμαρτυρίας μπροστά στους επίσημους προσκεκλημένους.

Ολοκληρώνονται οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει γνωστοποιήσει το ΥπΑΑΤ, μέχρι αύριο ολοκληρώνονται οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με βιολογική γεωργία και μελισσοκομία (2022 – 2024) και ακολουθούν τα υπόλοιπα του 2024 συμπεριλαμβανομένων της αναδιανεμητικής του προγράμματος νέων αγροτών και του προγράμματος οίνου και μελισσοκομίας.

Αντίστοιχα, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας δρομολογείται η καταβολή 12 εκατ. ευρώ για ακαλλιέργητα χωράφια λόγω φερτών υλικών και η ενίσχυση στους κτηνοτρόφους για ζωοτροφές, ύψους μέχρι 63 εκατ. ευρώ.

Το επόμενο δεκαήμερο τοποθετούνται οι αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους, που έχουν χάσει τα ζώα τους από ευλογιά και πανώλη, ενώ μέσα στον Νοέμβριο θα δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του 70% με ποσό 600 εκατ. ευρώ, η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, η πληρωμή από τον ΕΛΓΑ των ζημιών που έγιναν το 2025 λόγω παγωνιάς και η προκαταβολή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου από τις καταστροφές του «Daniel», ύψους 80 εκατ. ευρώ.

Λουκέτα και πρόστιμα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή

Έλεγχοι της της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διαπίστωσαν όργιο φοροδιαφυγής από τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημειώνεται ότι τα ΚΥΔ υποβάλλουν για λογαριασμό παραγωγών τα δικαιολογητικά μέσα από την εφαρμογή του ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη λήψη επιδοτήσεων.

Από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων σε όλη την Ελλάδα, προέκυψαν υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που αγγίζουν το 100%.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί 45.200 αποδείξεις ή τιμολόγια τιμολογίων, με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατ. ευρώ, με συνέπεια να επιβληθούν στους παραβάτες πρόστιμα 414.000 ευρώ συνολικά. Επιπλέον, σε 42 περιπτώσεις επιβλήθηκε 48ωρο λουκέτο. Και συγκεκριμένα: σε 8 ΚΥΔ στο Ηράκλειο, σε 7 κέντρα στο Κιλκίς, σε 4 κέντρα στη Λάρισα,

από 2 ΚΥΔ σε Τρίκαλα, Κεφαλλονιά, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη και Δράμα, από 1 ΚΥΔ σε Σάμο, Σπάρτη, Ζάκυνθο, Άργος, Αγρίνιο, Έδεσσα, Ξάνθη, Σέρρες, Κομοτηνή, Φλώρινα, Κοζάνη, Χαλκιδική και Κατερίνη.

Σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μεταξύ άλλων, σχολίασε: «Άλλη μια σημαντική είδηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις που αποδεικνύει ότι πλέον μπαίνει βαθιά το μαχαίρι στις καταχρηστικές πρακτικές και στα φαινόμενα διαφθοράς δεκαετιών. Η ΑΑΔΕ προχώρησε σε ελέγχους σε 58 ΚΥΔ σε όλη τη χώρα. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν φοροδιαφυγή που αγγίζει το 100%! Θυμίζω ότι έχουν ξεκινήσει, επίσης, οι έλεγχοι της Οικονομικής Αστυνομίας και ήδη έχουν καταλογιστεί 22,6 εκατ. ευρώ για 1.036 παραβάσεις», προσθέτοντας ότι «δεν αρνούμαστε τις ευθύνες μας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τάξη. Βαδίζουμε σε έναν πολύ́ δύσκολο δρόμο, αλλά σταδιακά βάζουμε τα πράγματα σε μια τάξη και πιστεύω ότι τελικά θα κερδίσουμε και αυτή τη μάχη».