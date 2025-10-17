aννα-Ευθυμίου:-Η-κοινωνία-βιώνει-τις-θετικές-αλλαγές-στην-αγορά-εργασίας

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις», τόνισε ότι η αντιπολίτευση «υψώνει τεχνητά τείχη», ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου. Σημείωσε ότι μέσα από τη συζήτηση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου όλοι κρινόμαστε για το αν και πώς οι πολιτικές μας επιλογές ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας.

«Σήμερα οι πολίτες βιώνουν τη διαφορά. Βρίσκουν πιο εύκολα δουλειά, με 8ωρη απασχόληση και δηλωμένες υπερωρίες. Νιώθουν πιο ασφαλείς ότι οι ασφαλιστικές εισφορές τους καταβάλλονται κανονικά. Οι εργαζόμενες μητέρες, δημόσιες υπάλληλοι, ιδιωτικές, αυτοαπασχολούμενες ή αγρότισσες, λαμβάνουν πλέον εννέα μήνες ειδικής άδειας μητρότητας. Οι γονείς απολαμβάνουν περισσότερες άδειες, οι νέοι έχουν περισσότερες προοπτικές, και οι συνταξιούχοι συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ζωή.»

Ενίσχυση δικαιωμάτων – απλοποίηση διαδικασιών

Η Υφυπουργός ανέδειξε σειρά θετικών ρυθμίσεων που ενισχύουν τους εργαζόμενους, στηρίζουν τη μητρότητα και μειώνουν τη γραφειοκρατία:

Επέκταση επιδόματος κυοφορίας και λοχείας σε περισσότερες μισθωτές γυναίκες καθώς και στις ανάδοχες μητέρες.

Κατοχύρωση του επιδόματος γονικής άδειας ως ανεκχώρητου, ακατάσχετου και αφορολόγητου.

Απαγόρευση μείωσης αποδοχών λόγω ένταξης του εργαζομένου στην ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Μείωση της γραφειοκρατίας και ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων για απλούστευση διαδικασιών.

Ενίσχυση της καλύτερης λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας

Σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Δύο βασικοί στόχοι στο χαρτοφυλάκιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Σε απόλυτο συντονισμό με την Υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, στο χαρτοφυλάκιο Κοινωνικής Ασφάλισης υπάρχουν δύο ξεκάθαροι στόχοι: Ο πρώτος, η διασφάλιση της βιωσιμότητας του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος – χωρίς καμία πρόθεση και κανένα σχεδιασμό αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης – και ο δεύτερος, η ενίσχυση της δικαιοσύνης με την αποκατάσταση αδικιών μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων.

«Στους έξι μήνες που είμαι στη θέση αυτή, έχω συναντήσει πάνω από 50 φορείς, με σκοπό να δώσουμε λύσεις, άλλοτε θετικές, άλλοτε αρνητικές, πάντα με ειλικρίνεια και ρεαλισμό.»

Προτεραιότητα οι συνταξιούχοι – αυξήσεις για όλους

Προτεραιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Κυβέρνησης, φυσικά, είναι η στήριξη όλων των συνταξιούχων.

«Η στήριξη των συνταξιούχων είναι έμπρακτη. Μετά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, θα δοθούν αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους, και σε αυτούς που διατηρούν προσωπική διαφορά. Επίσης, εκτός από την ετήσια αύξηση στις συντάξεις, από τον Νοέμβριο θα καταβληθεί και το επίδομα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, βάσει συγκεκριμένων ηλικιακών και εισοδηματικών κριτηρίων», υπογράμμισε η κ. Ευθυμίου.

Στήριξη των εργαζόμενων συνταξιούχων

Αναφερόμενη στην εισφορά αλληλεγγύης, η Υφυπουργός διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει μία δίκαιη και κοινωνικά ισορροπημένη λύση:

«Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι δεν εξαναγκάζονται να εργαστούν, το επιλέγουν. Δε στερούν θέσεις από νέους ανθρώπους, αλλά μεταδίδουν εμπειρία και γνώση. Με τη νέα ρύθμιση, η προσαύξηση της σύνταξής τους δε θα οδηγήσει σε υψηλότερη εισφορά αλληλεγγύης. Πάνω από 200.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι έχουν ήδη δηλωθεί στην πλατφόρμα, γεγονός που καταπολεμά την αδήλωτη εργασία και ενισχύει τη διαφάνεια».

Διευκόλυνση λήψης επιδόματος κυοφορίας – λοχείας

Η Υφυπουργός ανέλυσε τη νέα ρύθμιση που ενοποιεί τις ημέρες ασφάλισης διαφορετικών ταμείων, ώστε περισσότερες μισθωτές εργαζόμενες μητέρες να λαμβάνουν το επίδομα κυοφορίας – λοχείας.

Κάλεσμα προς όλα τα κόμματα

Η κ. Ευθυμίου κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αναγνωρίσουν τα θετικά σημεία του νομοσχεδίου και να υπερψηφίσουν το δυνατόν περισσότερα άρθρα, κρίνοντας με αντικειμενικό τρόπο, με σκοπό τα άρθρα αυτά, ενισχυμένα από ευρεία πλειοψηφία, να εφαρμοστούν καλύτερα στην κοινωνία.

