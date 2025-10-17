«best-workplace-in-tech»-για-τρίτη-συνεχή-χρονιά-η-kaizen-gaming

Η Kaizen Gaming διακρίθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ως ένα από τα Best Workplace in Tech™ 2025, σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό Great Place to Work Hellas®. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Kaizen Gaming στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την καινοτομία, την αριστεία και την επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων της, με επίκεντρο το Employee Experience ως στρατηγική επιχειρησιακής σημασίας.

Ανθρώπινο δυναμικό και διεθνής παρουσία

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Kaizen Gaming απασχολεί σήμερα περισσότερους από 2.800 εργαζομένους σε 19 χώρες, με τις ομάδες Tech και Product να αποτελούν σχεδόν το 60% του συνόλου, αριθμώντας 772 και 893 εργαζόμενους αντίστοιχα. Οι δύο αυτές ομάδες βρίσκονται στην καρδιά της τεχνολογικής ανάπτυξης της εταιρείας και αποτελούν την κινητήρια δύναμη πίσω από την πλατφόρμα online gaming της Kaizen Gaming, η οποία εξυπηρετεί περισσότερους από 13 εκατομμύρια πελάτες διεθνώς. Μέσα σε 12 μήνες, η πλατφόρμα έχει λανσαριστεί σε Αργεντινή, Δανία, Κολομβία και Βέλγιο, ενώ στη Βραζιλία έγινε η πρώτη εταιρεία με άδεια σε νέα ρυθμιζόμενη αγορά. Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της βρίσκεται το Kaizen Campus, με 6.000 τ.μ. χώρους σχεδιασμένους για ευεξία, συνεργασία και υβριδικό μοντέλο εργασίας, που φιλοξενούν πρωτοβουλίες όπως ζώνες αναζωογόνησης, quiet rooms, playroom και πλήρως διασυνδεδεμένα meeting hubs.

Ολιστική στρατηγική Employee Experience

Το Employee Experience στην Kaizen Gaming καλύπτει κάθε στάδιο της εργασιακής διαδρομής: από την προσέλκυση και το onboarding μέσω του προγράμματος «Kaizen Together», μέχρι την ανάπτυξη μέσω εξατομικευμένων career paths. Περισσότερα από 600 στελέχη εκπαιδεύονται στο Leadership Academy, ώστε να λειτουργούν ως φορείς κουλτούρας και καταλύτες απόδοσης. Η Kaizen Gaming προάγει την ευημερία και τη συμπερίληψη μέσω του προγράμματος «Better You», που καλύπτει σωματική και ψυχική υγεία, ασφάλεια και inclusion, με ποσοστό ικανοποίησης των εργαζομένων να φτάνει το 92%. Το 25% των νέων προσλήψεων προέρχεται από πρόγραμμα referrals, ενώ η εταιρεία παρέχει υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών και εσωτερικές μετακινήσεις για την επαγγελματική ανάπτυξη.

O κ. Δημήτρης Θανασόπουλος, Chief Technology Officer της Kaizen Gaming, δήλωσε:

«Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που ενισχύει την καινοτομία, την ανάπτυξη των ανθρώπων μας και την αριστεία σε κάθε επίπεδο. Η κύρια πρόκληση ήταν να εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι της τεχνολογίας αισθάνονται ότι ακούγονται, εξελίσσονται και έχουν διαρκείς ευκαιρίες ανάπτυξης σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κλάδο. Η συμβουλή μας προς εταιρείες που επιδιώκουν να γίνουν Best Workplace in Tech™ είναι να αντιμετωπίζουν το Employee Experience ως στρατηγική επιχειρησιακής σημασίας: να ακούνε ενεργά τη φωνή των εργαζομένων και να σχεδιάζουν στοχευμένες παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες».