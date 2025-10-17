bloomberg:-Ελληνικό-«όχι»-για-τον-«πράσινο-φόρο»-στη-ναυτιλία

Η τελική υιοθέτηση του νέου πλαισίου δεν είναι εγγυημένη λόγω της αντίθεσης της Ουάσινγκτον.

Aποσύρει την στήριξή της στην επιβολή παγκόσμιου φόρου άνθρακα στη ναυτιλία η Ελλάδα σύμφωνα με το -. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η Αθήνα σχεδιάζει επί του παρόντος να απόσχει από την τελική ψηφοφορία σχετικά με την πρόταση του Διεθνούς Διεθνής Οργανισμού Ναυσιπλοΐας (ΔΝΟ ή International Maritime Organization

– ΙΜΟ), επί της πρότασης να επιβληθεί τέλος στη ναυτιλία, προκειμένου ο κλάδος να πληρώνει για τις περισσότερες από 1 δισ. τόνους ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι επιφυλάξεις της Ελλάδας σχετικά με τον φόρο έχουν υποβληθεί στις ευρωπαϊκές αρχές γραπτώς πολύ πριν από την ψηφοφορία, τόνισε πηγή του -. Άλλωστε, η Ελλάδα είχε πάντα σκέψεις απέναντι στο πλαίσιο μηδενικών καθαρών εκπομπών και τον αντίκτυπό του στη ναυτιλιακή βιομηχανία, ωστόσο υπενθυμίζεται πως τον Απρίλιο, η χώρα μας ψήφισε «ναι» σε ένα προσχέδιο για τους σαρωτικούς νέους κανόνες. Ενώ η ΕΕ πιέζει τα μέλη της να υποστηρίξουν τον φόρο στη ναυτιλία, οι ΗΠΑ αντιτίθενται σθεναρά.

«Η αποχή της Ελλάδας θα σηματοδοτούσε την διαφοροποίησή της από την κοινή θέση της ΕΕ, η οποία θέλει να ηγηθεί της παγκόσμιας μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής» επισημαίνει το δημοσίευμα, προσθέτοντας πως η Κομισιόν ζήτησε την περασμένη εβδομάδα την υιοθέτηση του πλαισίου μηδενικών εκπομπών του ΙΜΟ, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί «σημαντικό ορόσημο» για την απαλλαγή του ναυτιλιακού τομέα από τον άνθρακα και τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.