coca-cola-Τρία-Έψιλον-και-coca-cola-hellas:-Ολοκληρώθηκε-το-έργο-βιώσιμης-διαχείρισης-νερού-στον-Δήμο-Τανάγρας

Ένα επιπλέον έργο εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης νερού ολοκληρώθηκε στο Σχηματάρι στο πλαίσιο του προγράμματος Zero Drop, το οποίο υλοποιείται από την Coca-Cola Hellas και Coca-Cola Τρία Έψιλον, σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med) και με την υποστήριξη του The Coca-Cola Foundation. Το έργο παραδόθηκε σε λειτουργία στον Δήμο Τανάγρας, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας, κ. Ντασιώτη Γεώργιου, του Δημάρχου της περιοχής, κ. Βασίλη Περγάλια, του Γενικού Διευθυντή της Coca-Cola Hellas, κ. Σταύρου Μουρελάτου, του Γενικού Διευθυντή της Coca-Cola Τρία Έψιλον, κ. Svetoslav Atanasov, και του Προέδρου της GWP-Med, κ. Μιχαήλ Σκούλλο.

Η συγκεκριμένη τεχνική παρέμβαση αναβάθμισε το Ταχυδιυλιστήριο Σχηματαρίου, τη μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας νερού του Δήμου Τανάγρας, μέσω της εγκατάστασης καινοτόμου συστήματος ανακυκλοφορίας και επαναχρησιμοποίησης του νερού πλύσης των φίλτρων. Πρόκειται για ένα έργο που αποφέρει πολλαπλά οφέλη για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και συνολικά την τοπική κοινωνία του Δήμου Τανάγρας, καθώς εξοικονομούνται μεγάλες ποσότητες νερού.

Με τη χώρα μας να αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις λειψυδρίας λόγω παρατεταμένης ανομβρίας και αυξημένης ζήτησης από το σύστημα υδροδότησης του Μόρνου, η τεχνική παρέμβαση στο Ταχυδιυλιστήριο Σχηματαρίου επιτυγχάνει:

• Εξοικονόμηση νερού μέσω επαναχρησιμοποίησης του νερού έκπλυσης φίλτρων, της τάξεως του 15% του συνολικού ακατέργαστου νερού

• Κάλυψη 100% των απωλειών νερού από την έκπλυση των φίλτρων.

• Μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 7-10%

• Εξοικονόμηση νερού που καλύπτει τις ανάγκες περίπου 6.500 ατόμων ετησίως (με μέση κατανάλωση περίπου 170 λίτρα την ημέρα ανά άτομο)

• Διασφάλιση ποιότητας πόσιμου νερού

• Ενίσχυση της υδατικής ασφάλειας του Δήμου Τανάγρας

Η παρέμβαση του Zero Drop στο Ταχυδιυλιστήριο Νερού Σχηματαρίου υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τανάγρας. Το νερό που εξοικονομείται προέρχεται από τις πηγές Μόρνου και Υλίκης και αντλείται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Μέχρι πρότινος, μετά τη διαδικασία καθαρισμού των φίλτρων, το νερό αυτό κατέληγε στην αποχέτευση. Σήμερα, χάρη στην εγκατάσταση επιπλέον συστήματος επεξεργασίας, το νερό αυτό πλέον συλλέγεται, καθαρίζεται, και επαναδιοχετεύεται στην κεντρική παροχή, εξαλείφοντας πλήρως τις απώλειες νερού του Ταχυδιυλιστηρίου.

Πρόκειται για τη συνέχεια της πρώτης φάσης του προγράμματος Zero Drop στην περιοχή, η οποία υλοποιήθηκε το 2023. Η παρέμβαση εκείνη έχει εξαλείψει τις απώλειες νερού στο Ταχυδιυλιστήριο της Καλλιθέας, που επίσης τροφοδοτείται από τον Μόρνο και καλύπτει τις ανάγκες των κοινοτήτων Άρματος, Καλλιθέας, Ασωπίας και Τανάγρας. Η παρέμβαση, όπως επιβεβαιώνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, εκπληρώνει απόλυτα τον στόχο της παρέχοντας υψηλής ποιότητας επίπεδο καθαρισμού του νερού έκπλυσης των φίλτρων και διαθέτοντας περισσότερο νερό για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Η δεύτερη φάση εφάρμοσε την αντίστοιχη τεχνική παρέμβαση στη μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας νερού, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην υδατική του ασφάλεια του Δήμου Τανάγρας.

Το νέο έργο εντάσσεται στο συνολικό πλάνο δράσεων του προγράμματος «Zero Drop» για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, στο πλαίσιο του οποίου έχουν ήδη υλοποιηθεί αντίστοιχες παρεμβάσεις στη Φολέγανδρο και το Ηράκλειο Κρήτης. Αποτελεί μια πρότυπη παρέμβαση που, έχοντας ήδη εφαρμοστεί με θετικά αποτελέσματα σε δυο μονάδες επεξεργασίας νερού πετυχαίνοντας σημαντική εξοικονόμηση νερού, έχει σαφή προοπτική αναπαραγωγής σε πολλές αντίστοιχες μονάδες ανά την Ελλάδα.

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Ιδιαίτερη η χαρά μου, που βρίσκομαι σήμερα εδώ για το Zero Drop Mornos, που είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία. Η χώρα μας, όπως όλες οι χώρες της Μεσογείου, αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό πρόβλημα, της λειψυδρίας. Είμαστε, μάλιστα, 19οι παγκοσμίως σε αυτή την δύσκολη πρόκληση. Πρωτοβουλίες σαν και αυτή δείχνουν την ευαισθητοποίηση του κράτους, της περιφέρειας, του Δήμου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Θα ήθελα να συγχαρώ την Coca-Cola Ελλάς, την Coca-Cola Τρία Έψιλον, το Coca-Cola Foundation, τον Δήμο, την Περιφέρεια, επίσης το επιστημονικό προσωπικό του Global Water Partnership Mediterranean, τους ανθρώπους, δηλαδή, που έκαναν κάτι πρωτοποριακό. Βοήθησαν ούτως ώστε να μην χάνεται ούτε μία σταγόνα νερού. Η Πολιτεία θα είναι αρωγός. Τους συγχαίρω – και θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα φωτεινό παράδειγμα σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση που όλοι αντιμετωπίζουμε. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους».

O κ. Βασίλης Περγάλιας, Δήμαρχος Τανάγρας, ανέφερε σχετικά: «Για το καλό του τόπου, πρέπει να συμπορεύονται κράτος, τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρεια κι επιχειρήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω την Coca-Cola στην Ελλάδα, η οποία για ακόμη μια φορά έδειξε το ευαίσθητό πρόσωπό της, όχι μόνο για την άριστη συνεργασία που έχουμε, αλλά γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι από τις επιχειρήσεις που συμπορεύονται με τον πολίτη. Ως αγροτική και τουριστική περιοχή χάνουμε περίπου 1.300 κυβικά νερού την ημέρα. Με αυτή τη πρωτοβουλία, που εξοικονομεί πόρους και σε νερό και σε ενέργεια, δίνουμε πλέον τη σημαντική δυνατότητα στους δημότες της περιοχής να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα. Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω τους συνεργάτες και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, τον Υπουργό και την Περιφέρεια που συμπορευόμαστε μαζί, στα εύκολα και στα δύσκολα».

Ο κ. Σταύρος Μουρελάτος, Γενικός Διευθυντής της The Coca-Cola Hellas, με ευθύνη για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε σχετικά: «Το πρόγραμμα «Zero Drop» αποτυπώνει στην πράξη το όραμά μας για υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων εδώ και 19 χρόνια. Η ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του προγράμματος στον Δήμο Τανάγρας μάς γεμίζει υπερηφάνεια, αφού συμβάλλει στην αντιμετώπιση του ζητήματος της λειψυδρίας και στη δημιουργία θετικού αντίκτυπου για τις τοπικές κοινωνίες. Ανακυκλώνοντας το νερό, το προστατεύουμε και συμβάλλουμε στην υδατική ασφάλεια του σήμερα και του αύριο».

Από τη μεριά του, ο κ. Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα & Κύπρο, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Zero Drop», το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία ενός τόσο πολύτιμου αγαθού όπως το νερό. Η περιοχή του Σχηματαρίου έχει ιδιαίτερη σημασία για την Coca-Cola Τρία Έψιλον, καθώς αποτελεί το επίκεντρο της παραγωγικής μας δραστηριότητας. Εδώ παράγουμε τα προϊόντα μας, απασχολώντας περισσότερους από 400 εργαζόμενους και στηρίζοντας έμπρακτα την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Το συγκεκριμένο έργο επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας δέσμευση για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, όχι μόνο εντός της παραγωγικής μας διαδικασίας, αλλά και ευρύτερα, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Έχουμε την πεποίθηση ότι δράσεις που υλοποιούμε από κοινού, κράτος, τοπικές αρχές και επιχειρήσεις, θα συμβάλουν ουσιαστικά στην προστασία και βιώσιμη διαχείριση των υδατικών μας πόρων, για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους».

Ο κ. Μιχαήλ Σκούλλος, Πρόεδρος, GWP-Med, πρόσθεσε: «Σε μια περίοδο που η λειψυδρία επεκτείνεται και πλήττει όλο και πιο έντονα την Μεσόγειο και την χώρα μας, η ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του προγράμματος Zero Drop στον Δήμο Τανάγρας, όπου η GWP-Med είχε κομβικό ρόλο, αποδεικνύει πώς η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με την συμβολή Οργανισμών που συνδυάζουν επιστημονική γνώση με συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών μπορεί να επιτύχει άμεσα και αποτελεσματικά την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων».

Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος βιωσιμότητας, η Coca-Cola Hellas και η Coca-Cola Τρία Έψιλον, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med) και το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (ΜΙΟ-ECSDE / MEdIES), υλοποίησε προγράμματα εκπαίδευσης σε περίπου 250 μαθητές και δασκάλους του Δήμου Τανάγρας, επενδύοντας σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Το Πρόγραμμα Zero Drop

Το πρόγραμμα «Zero Drop» ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2022 από τη Φολέγανδρο, ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση και εξοικονόμηση υδατικών πόρων, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε περιοχής. Τον Ιούνιου του 2023 συνέχισε στο Ηράκλειο Κρήτης, αναβαθμίζοντας το αρδευτικό δίκτυο δύο κοινοτήτων, ενώ τον Νοέμβριου του 2023 ξεκίνησε στο Σχηματάρι, όπου συνεχίζει μέχρι και σήμερα, επεκτείνοντας το αποτύπωμά του τόσο γεωγραφικά, όσο και θεματικά.

Με περισσότερα από 80 έργα σε 38 νησιά και πόλεις τα τελευταία 19 χρόνια, η συνεργασία με τον οργανισμό GWP-Med έχει διασφαλίσει την προστασία και διατήρηση δισεκατομμυρίων λίτρων νερού ετησίως, με χιλιάδες ωφελούμενους πολίτες.