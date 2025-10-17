mε-άνοδο-έκλεισαν-και-οι-τρεις-βασικοί-χρηματιστηριακοί-δείκτες-της-wall-street

Mε άνοδο έκλεισαν τελικά τη σημερινή συνεδρίαση και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές προσπάθησαν να ξεπεράσουν τις ανησυχίες που πυροδότησαν οι μαζικές ρευστοποιήσεις στις περιφερειακές τράπεζες την Πέμπτη.

Ο Dow σημείωνε άνοδο 238,37 μονάδων ή 0,52% κλείνοντας στις 46.190,61 μονάδων. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,53% στις 6.664,01 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κατέγραφε επίσης άνοδο 0,52% στις 22.679,98 μονάδες.

Οι αγορές ενίσχυσαν τα κέρδη τους το απόγευμα, αφού ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι θα έχει συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του σήμερα το βράδυ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης από τον Λευκό Οίκο ότι η συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ παραμένει πιθανή μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτές οι δηλώσεις καθησύχασαν τις αγορές, οι οποίες φοβούνταν την επιβολή επιπλέον δασμών 100% στην Κίνα από την 1η Νοεμβρίου.

«Η θετική ψυχολογία από το απόγευμα σχετίζεται κυρίως με τις δηλώσεις Τραμπ για την Κίνα, ότι καταλαβαίνει πως μια τέτοια απειλή δασμών δεν είναι βιώσιμη», δήλωσε ο Ρος Μέιφιλντ, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στην Baird. «Σίγουρα θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα στις διαπραγματεύσεις, αλλά αυτή η ανακοίνωση θέτει μια βάση ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί επανάληψη μαζικών ρευστοποιήσεων όπως αυτές της Πέμπτης».

Οι μετοχές των τραπεζών που υπέστησαν τη μεγαλύτερη πτώση την Πέμπτη ανέκαμψαν, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν πως τα προβληματικά δάνεια που αποκαλύφθηκαν ήταν μεμονωμένα περιστατικά. Οι Zions Bancorp και Western Alliance αποκάλυψαν επισφαλή δάνεια μέσα σε 48 ώρες, προκαλώντας ρευστοποιήσεις που συμπαρέσυραν την αγορά. Η Zions έχασε 13% και η Western Alliance 11% την Πέμπτη.

Ωστόσο, σήμερα Παρασκευή η Zions Bancorp ενισχύθηκε κατά 5% μετά από αναβάθμιση από την Baird, η οποία χαρακτήρισε υπερβολική τη διόρθωση στη μετοχή. Η Jefferies, επενδυτική τράπεζα που βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω έκθεσης στη χρεοκοπημένη First Brands, ανέκαμψε κατά 6% μετά από αναβάθμιση από την Oppenheimer. Την Πέμπτη, η Jefferies είχε υποχωρήσει 11%.

Τα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα της Fifth Third Bancorp βοήθησαν επίσης στην άμβλυνση των ανησυχιών. Η τράπεζα κατέγραψε αύξηση κερδών παρά την αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων λόγω έκθεσης στην πτωχευμένη εταιρεία Tricolor, που ειδικεύεται σε δάνεια για πελάτες με χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση.

Την Πέμπτη, ο Dow έχασε 300 μονάδες και ο S&P 500 είχε υποχωρήσει κατά 0,6%, κυρίως λόγω της πτώσης των τραπεζικών μετοχών. Οι ανησυχίες για τον τραπεζικό τομέα αυξήθηκαν μετά τις χρεοκοπίες των Tricolor και First Brands, δύο εταιρειών που σχετίζονται με την αυτοκινητοβιομηχανία.

«Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν συστημικά προβλήματα πιστοληπτικής ικανότητας για τις τράπεζες, όσα βλέπουμε μέχρι τώρα φαίνεται να οφείλονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις (First Brands και Tricolor), ενώ η ποιότητα των δανείων γενικά είναι καλύτερη από τις προβλέψεις», ανέφερε σε σημείωμά του ο Άνταμ Κρισαφούλι από τη Vital Knowledge.

Την Πέμπτη, ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe VIX (γνωστός και ως «δείκτης φόβου» της Wall Street) σημείωσε άνοδο, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και το δολάριο υποχώρησαν, δείγμα στροφής των επενδυτών προς ασφαλή καταφύγια. Ο δείκτης VIX υποχώρησε σήμερα, υποδεικνύοντας μείωση της ανησυχίας. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ξεπέρασε εκ νέου το 4%.

Παρά την πτώση της Πέμπτης, οι αγορές παραμένουν σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών. Ο S&P 500 ενισχύεται κατά 1,7% χάρη στην καλή έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου. Ο Dow έχει προσθέσει 1,6% στην εβδομάδα και ο Nasdaq καταγράφει κέρδη 2,1%.