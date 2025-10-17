wall:-Μικρή-«ανάσα»-ανόδου-στους-δείκτες-καθώς-υποχωρούν-οι-φόβοι-για-τραπεζική-κρίση

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημειώνει μικρή άνοδο την Παρασκευή 17/10, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αφήσουν πίσω τους τις ανησυχίες για την πιστωτική κατάσταση των τραπεζών, που είχαν προκαλέσει έντονη πτώση στις μετοχές των περιφερειακών τραπεζών την Πέμπτη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Dow ενισχύεται κατά 107 μονάδες ή 0,26% στις 46.072,82 μονάδες, ο S&P 500 παρουσιάζει και αυτός μικρά κέρδη το μεσημέρι της Παρασκευής κατά 0,09% στις 6.634,95 μονάδες όπως και ο Nasdaq Composite με άνοδο 0,05% στις 22.578,295 μονάδες.

Οι μετοχές που είχαν οδηγήσει το κύμα ρευστοποιήσεων την Πέμπτη ανέκαμψαν, καθώς η Wall Street υπερασπίστηκε τα τραπεζικά χαρτιά, εκτιμώντας ότι τα προβληματικά δάνεια που αποκαλύφθηκαν δεν συνιστούν ευρύτερη κρίση. Οι Zions και Western Alliance αποκάλυψαν ζημιογόνα δάνεια τις τελευταίες 48 ώρες, γεγονός που προκάλεσε κατάρρευση των μετοχών και έριξε το σύνολο της αγοράς την Πέμπτη. Η Zions υποχώρησε κατά 13%, ενώ η Western Alliance έχασε 11%.

Την Παρασκευή, η Zions Bancorp σημείωσε άνοδο άνω του 2%, αφού η Baird αναβάθμισε τη μετοχή, υποστηρίζοντας ότι η πτώση της κεφαλαιοποίησης ήταν δυσανάλογη σε σχέση με τις πραγματικές απώλειες από τα δάνεια. Η Jefferies, που είχε δεχθεί πλήγμα λόγω της έκθεσής της στην πτωχευμένη εταιρεία ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands, ανέκαμψε κατά 3% μετά από αναβάθμιση από την Oppenheimer. Την Πέμπτη η Jefferies είχε υποχωρήσει 11%.

Θετικά επηρέασαν την αγορά και τα καλύτερα των αναμενομένων αποτελέσματα της Fifth Third Bancorp, που ανέφερε αύξηση κερδών το τελευταίο τρίμηνο, παρά την αύξηση ζημιών από δάνεια που σχετίζονται με την πτώχευση της εταιρείας Tricolor, δανειστή υπο-πρωτογενών (subprime) αυτοκινήτων. Η μετοχή της τράπεζας ενισχύθηκε κατά 2%.

Την Πέμπτη, ο Dow είχε χάσει 300 μονάδες και ο S&P 500 είχε υποχωρήσει κατά 0,6%, εξαιτίας της σημαντικής πτώσης των τραπεζικών μετοχών στο τέλος της συνεδρίασης. Το SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE), το οποίο βρίσκεται σε πτωτική πορεία για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες, έχασε πάνω από 6%. Οι ανησυχίες για τον τραπεζικό κλάδο αυξήθηκαν μετά τις πτωχεύσεις δύο εταιρειών που σχετίζονται με την αυτοκινητοβιομηχανία, της Tricolor και της First Brands.

Την Παρασκευή, το ETF των περιφερειακών τραπεζών σημείωνε μικρή άνοδο 0,3%.

«Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν συστημικά πιστωτικά προβλήματα στις τράπεζες· όσα βλέπουμε μέχρι τώρα αφορούν μερικές μεμονωμένες περιπτώσεις (First Brands και Tricolor), ενώ η γενικότερη ποιότητα των δανείων είναι καλύτερη του αναμενομένου», ανέφερε ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge σε σημείωμά του.

Την Πέμπτη, ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe (VIX), γνωστός και ως “δείκτης φόβου” της Wall Street, σημείωσε απότομη άνοδο, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και το δολάριο υποχώρησαν, με τους επενδυτές να στρέφονται σε ασφαλή καταφύγια και να αναζητούν αντιστάθμιση κινδύνου στην αγορά options. Την Παρασκευή, ο VIX κινείτο πτωτικά, υποδηλώνοντας εξομάλυνση των ανησυχιών.

Η Liz Ann Sonders, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων της Charles Schwab, δήλωσε στο CNBC ότι οι πρόσφατες ανησυχίες γύρω από τις τράπεζες εμφανίζονται σε μια περίοδο που υπάρχει «υπερβολική κερδοσκοπία» στις αγορές, με τους επενδυτές να κυνηγούν μετοχές υψηλού ρίσκου, όπως στην κβαντική τεχνολογία, τα drones και τις ζημιογόνες τεχνολογικές εταιρείες.

«Όταν υπάρχει αυτή η κερδοσκοπική φούσκα και εμφανίζεται ένα μεγαλύτερο ενδεχόμενο πρόβλημα, τότε αυτά τα δύο μπορούν να συγκρουστούν και να προκαλέσουν αύξηση της μεταβλητότητας», εξήγησε, προσθέτοντας ότι η «φούσκα» δεν εντοπίζεται πλέον στις μεγάλες εταιρείες (megacaps), αλλά σε μικρότερες μετοχές, όπως αυτές του δείκτη Russell 2000, ο οποίος σημείωσε νέο υψηλό αυτή την εβδομάδα.

Παρά τη χθεσινή πτώση, οι αμερικανικές μετοχές παραμένουν σε θετική τροχιά για την εβδομάδα: ο S&P 500 ενισχύεται κατά 1%, ο Dow κατά 1,3%, ενώ ο Nasdaq κερδίζει 1,4%, χάρη στη δυναμική έναρξη της περιόδου ανακοινώσεων κερδών γ’ τριμήνου.