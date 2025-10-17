wall-street:-Ήπια-ανάκαμψη-μετά-τις-κατευναστικές-δηλώσεις-Τραμπ

Η μεταβλητότητα στη Wall Street περιορίστηκε στο τέλος μιας ταραγμένης εβδομάδας, καθώς οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ βοήθησαν να απαλυνθούν οι ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τις εμπορικές εντάσεις με την Κίνα. Παράλληλα, οι μετοχές των περιφερειακών τραπεζών ανέκαμψαν μετά την έντονη πτώση που σημειώθηκε την προηγούμενη μέρα. Ως εκ τούτου, όλοι οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν κέρδη.

Πιο αναλυτικά, ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 238,37 μονάδων ή 0,52% και έκλεισε στις 46.190,61 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,53% και διαμορφώθηκε στις 6.664,01 μονάδες. Παράλληλα, ο Nasdaq Composite σημείωσε αύξηση 0,52%, κλείνοντας στις 22.679,98 μονάδες.

Οι μετοχές συνέχισαν την άνοδό τους κατά τη διάρκεια της απογευματινής συνεδρίασης, αφού ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι θα συνομιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του το βράδυ της Παρασκευής (17/10).

Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε επίσης από τον Λευκό Οίκο ότι είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο τέλος του μήνα. Οι δηλώσεις αυτές βοήθησαν να μειωθούν οι ανησυχίες ότι η απειλή για πρόσθετους δασμούς 100% κατά της Κίνας, που θα ίσχυαν από την 1η Νοεμβρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί.

«Η θετική διάθεση το απόγευμα έχει πολλά να κάνει με τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για την Κίνα… ότι κατανοεί πως η απειλή για δασμούς δεν ήταν βιώσιμη», δήλωσε ο Ρος Μέιφιλντ, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στην Baird, στο CNBC. «Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν αναταράξεις στις διαπραγματεύσεις, αλλά νομίζω ότι η ανακοίνωση του Τραμπ θέτει μια βάση ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να δει επανάληψη της κατάρρευσης των αγορών τύπου Liberation Day.»

Οι μετοχές των εταιρειών που οδήγησαν στην κατακόρυφη πτώση των τραπεζικών μετοχών την Πέμπτη (16/10), ανέκαμψαν σήμερα, καθώς οι επενδυτές πίστεψαν ότι τα προβλήματα πιστωτικής φύσης ήταν μεμονωμένα και δεν αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης κρίσης. Οι Zions και Western Alliance ανακοίνωσαν προβληματικά δάνεια τις τελευταίες 48 ώρες, προκαλώντας τη μεγάλη πτώση των μετοχών τους, η οποία εν τέλει έφερε πτώση σε όλη την αγορά. Έτσι, την Πέμπτη (16/10), η Zions έχασε 13% και η Western Alliance 11%.

Ωστόσο, η Zions Bancorp κατέγραψε άνοδο σχεδόν 6% μέχρι το σημερινό κλείσιμο, αφού έλαβε αναβάθμιση από την Baird, η οποία ανέφερε ότι η πτώση της χρηματιστηριακής αξίας της περιφερειακής τράπεζας ήταν υπερβολική, δεδομένων των δανειακών απωλειών που ενδεχομένως αντιμετώπιζε.

Η επενδυτική τράπεζα Jefferies, η οποία επηρεάστηκε από την έκθεσή της στη χρεοκοπημένη αλυσίδα ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands, έκλεισε με άνοδο 6% μετά την αναβάθμιση της από την Oppenheimer σε «outperform». Η μετοχή της Jefferies είχε, επίσης, καταγράψει διψήφια πτώση την Πέμπτη, της τάξης του 11%.

Τα καλύτερα των αναμενόμενων κέρδη από την Fifth Third Bancorp σήμερα καταλάγιασαν τις ανησυχίες, στέλνοντας τη μετοχή της υψηλότερα κατά 1,3% μέχρι το τέλος της ημέρας. Τα κέρδη της τράπεζας αυξήθηκαν την τελευταία περίοδο, παρά την αύξηση των πιστωτικών ζημιών λόγω της έκθεσής της στην πτωχευμένη δανειολήπτρια Tricolor.

Ο Dow Jones έχασε 300 μονάδες και ο S&P 500 υποχώρησε 0,6% την Πέμπτη, επηρεασμένοι από την σημαντική πτώση των τραπεζικών μετοχών αργά το απόγευμα. Το SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE), το οποίο είχε καταγράψει τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες πτώσης, έχασε περισσότερα από 6% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Οι ανησυχίες στον τραπεζικό τομέα εντάθηκαν μετά τις πρόσφατες πτωχεύσεις δύο εταιρειών που σχετίζονται με τη βιομηχανία αυτοκινήτων: Tricolor και First Brands.

Το ETF των περιφερειακών τραπεζών έκλεισε 1,8% υψηλότερα την Παρασκευή, αν και ολοκλήρωσε την εβδομάδα 1,6% χαμηλότερα.

«Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν συστημικά προβλήματα στον τομέα των τραπεζών – τα περισσότερα από αυτά που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα μερικών συγκεκριμένων περιπτώσεων (First Brands και TriColor), ενώ η ποιότητα του πιστωτικού κινδύνου γενικότερα είναι καλύτερη από ό,τι αναμένονταν», ανέφερε ο Άνταμ Κρισαφούλι από την Vital Knowledge σε σημείωμα του.

Στη χθεσινή συνεδρίαση η Wall Street είδε αύξηση του Δείκτη Μεταβλητότητας Cboe, γνωστού και ως «δείκτης φόβου της Wall Street», παράλληλα με τη μείωση των αποδόσεων των ομολόγων και του δολαρίου, καθώς οι επενδυτές κατέφυγαν σε ασφαλή καταφύγια και αναζητούσαν αντισταθμίσεις στην αγορά παραγώγων. Ο δείκτης VIX μειώθηκε σταθερά την Παρασκευή καθώς οι μετοχές ανέκαμψαν, υποδηλώνοντας ότι οι φόβοι χαλάρωναν. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ανέβηκε ξανά πάνω από το 4%.

Παρά τη χθεσινή πτώση, οι μετοχές παραμένουν σε πορεία για εβδομαδιαία κέρδη. Ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 1,7% μετά από ένα ισχυρό ξεκίνημα για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου. Ο Dow Jones έχει προσθέσει περίπου 1,7% μέχρι στιγμής αυτήν την εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq είναι σε τροχιά για κέρδη 2,2%.

Πάντως, πηγή ανησυχίας για τους επενδυτές παραμένει το συνεχιζόμενο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο έχει «παγώσει» τη δημοσιοποίηση σημαντικών μακροοικονομικών στοιχείων ενώ πλησιάζει και η επόμενη συνεδρίαση της Federal Reserve.

Παρά την έλλειψη στοιχείων, οι επενδυτές παραμένουν πεπεισμένοι πως έρχεται νέα μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, καθώς νέες δηλώσεις αξιωματούχων έδειξαν τάση χαλάρωσης.

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της ημέρας

Μεταξύ των κερδισμένων της ημέρας, εκτός από τις περιφερειακές τράπεζες, βρέθηκε και η CSX, καθώς ανακοίνωσε τριμηνιαία αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Στον τομέα της τεχνολογίας, εταιρείες που θεωρούνται ευάλωτες στις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, όπως η Apple, η Tesla και η Nvidia, είχαν θετική πορεία, προσφέροντας ώθηση στους δείκτες.

Αξιοσημείωτη άνοδο παρουσίασε και η Revolution Medicines από τον κλάδο της βιοτεχνολογίας, μετά τη δημοσίευση θετικών προκαταρκτικών αποτελεσμάτων για ένα νέο αντικαρκινικό φάρμακο.

Αντίθετα, στους χαμένους της ημέρας βρέθηκε η Oracle, η οποία υποχώρησε πάνω από 7%, καθώς αυξήθηκαν οι ανησυχίες ότι η εταιρεία δεν θα καταφέρει να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης. Η πτώση αυτή αποτέλεσε την χειρότερη συνεδρίαση για την τεχνολογική εταιρεία από τον περασμένο Ιανουάριο.

Άλλες τεχνολογικές εταιρείες, όπως η Salesforce, η Amazon και η Micron Technology, υπήρξαν επίσης θύματα ρευστοποιήσεων μετά τα πρόσφατα κέρδη τους.

Επιπλέον, η Novo Nordisk κατέγραψε απώλειες, καθώς οι δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με τη μείωση των τιμών των φαρμάκων όπως το Ozempic και το Wegovy άσκησαν πιέσεις και στην Eli Lilly, η οποία στηρίζει σημαντικά την ανάπτυξή της στα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.

Ανοδικά το πετρέλαιο – Σε καθοδική τροχιά ο χρυσός

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε άνοδο 0,5% στα 61,36 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI κινήθηκε υψηλότερα 0,3% στα 57,62 δολάρια/βαρέλι. Στον αντίποδα, η τιμή του χρυσού υποχώρησε 1,2% στα 4.252 δολάρια ανά ουγγιά.