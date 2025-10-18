Άρθρο της Ρ. Μέτσολα στη «Ν»: Με σαφήνεια και ειλικρίνεια – Η Ευρώπη είναι ανοικτή για τις επιχειρήσεις

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Πριν από 16 μήνες, πάνω από 400 εκατομμύρια Ευρωπαίοι συμμετείχαν στη μεγαλύτερη διακρατική δημοκρατική άσκηση του κόσμου. Το μήνυμά τους ήταν ξεκάθαρο: η Ευρώπη πρέπει να απλουστευθεί. Πρέπει να δουλεύει καλύτερα, να κινείται ταχύτερα και να παράγει αποτέλεσμα. Το μήνυμα ελήφθη. Ακούσαμε και αναλαμβάνουμε δράση: η Ευρώπη είναι ανοικτή για τις επιχειρήσεις.

Μήνες πριν τις εκλογές, εγώ και οι συνάδερφοί μου καταστήσαμε αποστολή μας να ακούμε απευθείας τους πολίτες μας στις κοινότητές τους. Απάντησα σε εκατοντάδες ερωτήσεις νέων από όλη την Ευρώπη. Βρέθηκα σε γραφεία, καταστήματα και εργοστάσια και μίλησα με εργαζόμενους, περήφανους για όσα κατάφεραν, αλλά ανήσυχους για το μέλλον. Συναντήθηκα με αγρότες που φέρουν την ευθύνη να θρέψουν τους πολίτες μας. Συναντήθηκα και με επιχειρηματίες, από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις έως σημαντικούς ηγέτες της βιομηχανίες, σε κάθε τομέα. Παντού μάς έλεγαν το ίδιο πράγμα.

Πολύ συχνά, ξεχνάμε ότι αυτό που εκτιμούν περισσότερο οι πολίτες για την Ευρώπη είναι τα πράγματα που κάνουν τη ζωή τους πιο απλή. Η ελευθερία να ζουν, να εργάζονται, να ταξιδεύουν και να σπουδάζουν εκτός των συνόρων. Η ευκαιρία να διαλέγουν ανάμεσα σε περισσότερες επιλογές, με χαμηλότερες τιμές και λιγότερα εμπόδια. Αυτή η γαλήνη που προέρχεται από το να ανήκεις σε μια Ένωση, όπου μαζί είμαστε πιο ασφαλείς και δυνατοί και κερδίζουμε περισσότερα.

Η αλήθεια είναι ότι κάπου στην πορεία το μεγάλο ευρωπαϊκό μομέντουμ άρχισε να ξεστρατίζει. Έχουν παρεισφρήσει νέα στρώματα γραφειοκρατίας. Κάθε CEO που συναντώ μού αναφέρει τη λέξη «κανονισμός» με το καλημέρα σας. Πρόκειται για μια εύλογη ανησυχία, όταν έχουν συσσωρευτεί δεκάδες χιλιάδες σελίδες κανόνων, ανεξάρτητα από το πόσο καλές ήταν οι προθέσεις, αλλά συχνά χωρίς να έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν στην πράξη.

Έχουμε ακούσει και κατανοήσει την ενόχληση αυτή, που αντικατοπτρίζεται στον τρόπο που ψήφισε ο κόσμος το 2024. Ως το μόνο άμεσα εκλεγμένο θεσμικό όργανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες, η ατζέντα των πολιτών είναι η δική μας ατζέντα. Ως συννομοθέτες, ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα. Να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να στηρίξουμε την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων. Αυτή είναι η αποστολή μας. Και αυτό θα υλοποιήσουμε.

Τον Ιούλιο του 2024, στην πρώτη σύνοδο αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να καθοριστούν τα επόμενα πέντε χρόνια από ένα «θεματολόγιο απλούστευσης». Έκτοτε, έχουμε εξαιρέσει το 90 % των εισαγωγέων, κυρίως ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις, από τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα. Έχουμε αναβάλει τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας για τους συσσωρευτές, προκειμένου να δώσουμε στις βιομηχανίες περισσότερο χρόνο να προσαρμοστούν. Έχουμε επίσης αναβάλει τις κυρώσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία, προκειμένου ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της Ευρώπης να παραμείνει ισχυρός και ανταγωνιστικός.

Καταστήσαμε επίσης την Κοινή Γεωργική Πολιτική μας πιο απλή, δίκαιη και ισχυρή, για να εξυπηρετούμε καλύτερα τους αγρότες μας. Αναβάλαμε την εφαρμογή ορισμένων απαιτήσεων εταιρικής βιωσιμότητας, αλλά δεν σταματήσαμε εκεί. Μόλις αυτήν την εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιόρισε το πεδίο εφαρμογής των νόμων αυτών. Αυτό σημαίνει ότι το 80 έως 85 % των επιχειρήσεων που καλύπτονται επί του παρόντος θα απαλλαγούν σύντομα από ιδιαίτερα πιεστικές υποχρεώσεις.

Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την πίεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χάρη στις τολμηρές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήσαμε για τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων εργασίας μας και για να κάνουμε τις διαδικασίες μας ταχύτερες, πιο αποτελεσματικές και πιο ευέλικτες, καταφέραμε να δράσουμε με πρωτοφανή ταχύτητα. Περάσαμε από τη φιλοδοξία στην πράξη μέσα σε μερικές μόλις εβδομάδες.

Προσπαθούμε πλέον να διευκολύνουμε τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε περισσότερη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για επενδύσεις, δημιουργώντας παράλληλα μια νέα κατηγορία «μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης» για να βοηθήσουμε τις εταιρείες να αναπτυχθούν χωρίς να επιβαρύνονται από επιπλέον κανόνες. Στον τομέα της άμυνας, επιταχύνουμε τις επενδύσεις και τις δυνατότητες μέσω της απλοποίησης των κανονισμών, της χρηματοδότησης και των κοινών προμηθειών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάμε για απλοποίηση, το εννοούμε. Μειώνουμε τη γραφειοκρατία και επιστρέφουμε στους βασικούς μας στόχους.

Απλοποίηση δεν σημαίνει λιγότερο έργο. Σημαίνει καλύτερο έργο. Δεν υποβαθμίζουμε τα πρότυπα ούτε καταργούμε τις δικλείδες ασφαλείας. Καταργούμε την περιττή γραφειοκρατία, προκειμένου οι επιχειρήσεις, οι αγρότες, οι οικογένειες και οι επιχειρηματίες να μπορούν να επικεντρωθούν σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία. Έχουμε ήδη δείξει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών του. Και θα συνεχίσουμε. Για να το θέσω απλά και κατανοητά: η Ευρώπη είναι ανοικτή για τις επιχειρήσεις.