Αέριο: Αυξημένη κατά 8% η κατανάλωση – Εκτίναξη των εισαγωγών LNG

Τους πρώτους 9 μήνες του 2025 καταγράφηκε η 2η υψηλότερη ιστορικά κατανάλωση αερίου (51.3 TWh) μετά το 2021, σύμφωνα με ανάλυση του Green Tank, ενώ παράλληλα η ζήτηση στον ηλεκτρισμό σημείωσε ρεκόρ δεκαετίας (36.5 TWh, 71% του συνόλου). Πρώτη πηγή εισαγωγών το υγροποιημένο αέριο, με αύξηση 81% σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2024.

Αυξημένη κατά 7.7% (+3.6 TWh) ήταν σε ετήσια βάση η εγχώρια κατανάλωση αέριου το πρώτο 9μηνο του 2025, σύμφωνα με ανάλυση του Green Tank Μάλιστα, η φετινή «επίδοση» είναι η δεύτερη υψηλότερη ιστορικά μετά το 2021.

Ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής με 36.5 TWh (Τεραβατώρες) έφτασε σε υψηλό δεκαετίας, ενώ σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2024, η ζήτηση αερίου για ηλεκτρισμό αυξήθηκε κατά 10% (+3.3 TWh). Η ζήτηση αερίου στα δίκτυα έφτασε τις 9.4 TWh, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με πέρυσι κατά 18% (+1.4 TWh). Ο τομέας της βιομηχανίας είχε αντίθετη πορεία αφού μειώθηκε κατά 18.4% (-1.1 TWh), φτάνοντας τις 5.4 TWh.

Όσον αφορά τον καταμερισμό της κατανάλωσης ανά χρήση, ο ηλεκτρισμός διατηρεί το μεγαλύτερο μερίδιο με 71% της συνολικής κατανάλωσης για τους πρώτους εννέα μήνες του 2025. Ακολουθούν τα δίκτυα με μερίδιο 18.4% και η βιομηχανία με μερίδιο 10.6% της κατανάλωσης.

Η προέλευση των εισαγωγών

Οι συνολικές εισαγωγές ορυκτού αερίου τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 ήταν αθροιστικά 51.7 TWh και οι δεύτερες υψηλότερες ιστορικά γι’ αυτό το διάστημα μετά το 2021. Σε σχέση με τους πρώτους εννέα μήνες του 2024 οι συνολικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1.9% (+ 0.99 TWh), με βασικό λόγο την αύξηση των εισαγωγών LNG, που υπερκάλυψε τη μείωση εισαγωγών ρωσικού αερίου μέσω του αγωγού Turkstream.

Αυτό το διάστημα, πρώτο σε εισαγωγές ήταν το LNG από τις πύλες εισόδου της Ρεβυθούσας και του FSRU Αλεξανδρούπολης με μερίδιο 44.1% (22.8 TWh) σημειώνοντας αύξηση κατά 81.1% (+10.2 TWh) σε σχέση με τους πρώτους εννέα μήνες του 2024.

Δεύτερο σε εισαγωγές ήταν το ρωσικό αέριο μέσω της πύλης του Σιδηροκάστρου με μερίδιο 40.1% και αθροιστικές εισαγωγές 20.8 TWh, εμφανίζοντας μείωση κατά 20.1% (-5.2 TWh)κ, σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2024

Τελευταία σε εισαγωγές ήταν η πύλη της Νέας Μεσημβρίας με 15.8% (8.2 TWh). Οι εισαγωγές αζέρικου αερίου μέσω του αγωγού TAP και της πύλης της Νέας Μεσημβρίας έχουν μειωθεί κατά 12.2% (-1.1 TWh) σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024.

Τα στοιχεία Σεπτεμβρίου

Η συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου τον προηγούμενο μήνα ήταν 4.98 TWh, μειωμένη κατά 6.7% σε σχέση με τον Αύγουστο κυρίως λόγω μειωμένης χρήσης αερίου στον τομέα του ηλεκτρισμού (-12.1%, 3.76 TWh). Οι τομείς της βιομηχανίας και των δικτύων αυξήθηκαν αυτόν τον μήνα, κατά 7.2% και 24.1% αντίστοιχα, καταλήγοντας σε παραπλήσιες καταναλώσεις (612 GWh στη βιομηχανία και 614 GWh στα δίκτυα).

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2024, η συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου είχε μικρή αύξηση κατά 2.4% (+117 GWh). Η ζήτηση στον ηλεκτρισμό και στα δίκτυα αυξήθηκε κατά 1.7% (+64 GWh) και 15.6% (+83 GWh) αντίστοιχα, ενώ η ζήτηση στη βιομηχανία μειώθηκε κατά 4.7% (-30 GWh).

Οι συνολικές εισαγωγές ήταν 4.99 TWh, μειωμένες κατά 6.3% (-0.34 TWh) σε σχέση με τον Αύγουστο. Το μερίδιο του ρωσικού αερίου μέσω αγωγού πέρασε στην πρώτη θέση, ανατρέποντας τα έως τότε δεδομένα. Έτσι, οι εισροές από την πύλη του Σιδηροκάστρου ήταν 2.51 TWh. Οι εισαγωγές υγροποιημένου ορυκτού αέριου (LNG) από τη Ρεβυθούσα έπεσαν στη δεύτερη θέση με 1.63 TWh, μετά από ένα τρίμηνο (από τον Ιούνιο 2025) όπου ήταν πρώτες στις εισαγωγές.

Στην τρίτη θέση παραμένει το αζέρικο αέριο από τον ΤΑP που εισάγεται μέσω της πύλης της Νέας Μεσημβρίας με 0.86 TWh, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με τον Αύγουστο κατά 8.8% (-0.08 TWh). Μηδενικές ήταν οι εισαγωγές LNG από το FSRU Αλεξανδρούπολης, που είναι σε διαδικασία επαναλειτουργίας από τα μέσα του Αυγούστου. Μηδενικές παρέμειναν και οι εισαγωγές από την πέμπτη πύλη εισόδου στους Κήπους, όπως συμβαίνει από τον Ιανουάριο του 2024.