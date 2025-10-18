Αγαπούν-την-αυτοφροντίδα,-απεχθάνονται-τις-αγγαρίες,-χρειάζονται-δουλειά:-Η-«ανεπίδεκτη-απασχολήσεως»-γενιά

Η γενιά που βάζει πάνω απ’ όλα την προσωπική ζωή, την αυθεντικότητα και την προσφορά έρχεται σε ρήξη με εργοδότες που επιμένουν σε σκληρή δουλειά, φιλοδοξία και επιτεύγματα.

Ο λόγος για τη Gen Z, η οποία αρνείται να εργαστεί με τους κανόνες των Boomers, της Gen X ή και των Millennialls. Μπορεί να γεφυρωθεί το χάσμα; Μήπως τελικά είναι η «ανεπίδεκτη απασχολήσεως» γενιά, όπως λένε οι επικριτές της;

Η νέα γενιά απέναντι στο «σύστημα» εργασίας

Η Σούζι Γουέλτς, καθηγήτρια στο NYU Stern και CEO της Becoming You Labs, υποστηρίζει στο CNBC πως το χάσμα μεταξύ των αξιών της Generation Z και των αναγκών της αγοράς εργασίας δεν ήταν ποτέ τόσο έντονο.

Η εταιρεία της ανέλυσε πάνω από 77.000 απαντήσεις στο εργαλείο αξιολόγησης αξιών The Values Bridge, ενώ διασταύρωσε τα αποτελέσματα με 2.100 υπεύθυνους προσλήψεων από τομείς όπως η τεχνολογία, η τραπεζική και οι επαγγελματικές υπηρεσίες.

Το αποτέλεσμα ήταν αποκαλυπτικό:

Οι τρεις κορυφαίες αξίες της Gen Z είναι:

η αυτοφροντίδα

η αυθεντική έκφραση και

η βοήθεια προς τους άλλους.

Οι εργοδότες, αντιθέτως, αναζητούν ανθρώπους που δίνουν προτεραιότητα στην επίτευξη, τη μάθηση και τη σκληρή δουλειά.

Μόνο το 2% των Gen Zers φαίνεται να συμμερίζεται τις αξίες των εργοδοτών τους.

«Αυτό εξηγεί γιατί δεν μπορούμε να προσλάβουμε κανέναν»

Οι αντιδράσεις από τα στελέχη επιχειρήσεων ήταν ενδεικτικές:

«Αυτό εξηγεί ακριβώς γιατί δεν μπορούμε να προσλάβουμε», δήλωσε ένας CEO. Ένας άλλος, από τον χώρο της υγείας, είπε πιο ωμά: «Χρειαζόμαστε δύο ή τρεις νέους γιατρούς για να αντικαταστήσουμε έναν που συνταξιοδοτείται – και αυτοί μάς λένε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να δουλέψουν σκληρά».

Από την άλλη πλευρά, οι Gen Zers απαντούν με οργή και ειρωνεία. «Γιατί να ζήσουμε με τις αξίες των Boomers, όταν αυτές κατέστρεψαν τον κόσμο;» γράφει ένας απόφοιτος στο TikTok.

«Οι μεγάλοι μας μισούν, γιατί η ζωή μας αποδεικνύει ότι η δική τους πήγε χαμένη», προσθέτει ένας άλλος.

Η σύγκρουση γενεών φτάνει στα όριά της

Για τη Γουέλτς, η ένταση αυτή δεν είναι τυχαία. Τη βλέπει να κορυφώνεται τόσο στις σχολικές αίθουσες όσο και στα διοικητικά συμβούλια.

Οι εταιρείες δηλώνουν απογοητευμένες, οι νέοι αισθάνονται παγιδευμένοι – και στο βάθος διαφαίνεται ακόμη μία απειλή: η τεχνητή νοημοσύνη, που απειλεί να καταργήσει και τα λίγα entry-level jobs που απομένουν.

Πώς μπορεί να γεφυρωθεί το χάσμα

Η Γουέλτς προτείνει τρεις πρακτικές στρατηγικές για τους νέους που θεωρούνται «ανεπίδεκτοι απασχόλησης»:

1. Ειλικρίνεια απέναντι στα χρήματα

Πριν επιλέξουν κατεύθυνση καριέρας, οι νέοι πρέπει να αναγνωρίσουν με ειλικρίνεια πόσο πραγματικά επιθυμούν τον πλούτο. «Δεν μπορείς να πάρεις βιώσιμες επαγγελματικές αποφάσεις αν δεν ξέρεις ποιο είναι το “αρκετά” για σένα», λέει.

Η έρευνά της δείχνει ότι το 42% της Gen Z κατατάσσει την οικονομική ευμάρεια στις πέντε κορυφαίες αξίες της.

2. Εταιρείες που ταιριάζουν στις αξίες τους

Αν δεν θέλoυν να καταπνίξουν τα πιστεύω τους, θα πρέπει να βρουν εργοδότη που τα συμμερίζεται.

Οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην ευημερία και στην αυθεντικότητα των εργαζομένων προσελκύουν μαζικά υποψηφίους — άρα χρειάζεται εξαιρετικό βιογραφικό και συνοδευτική επιστολή.

Eναλλακτικά, την επιχειρηματικότητα: «Το να δημιουργήσεις τη δική σου κουλτούρα εργασίας είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για να ζεις σύμφωνα με τις αξίες σου».

3. Κάντε μια δεκαετή συμφωνία με τον εαυτό σου

Αν η ανάγκη για δουλειά είναι άμεση, μπορείς προσωρινά να «αναστείλεις» κάποιες αξίες σου. «Μπες στη λογική της αναβληθείσας ικανοποίησης», λέει.

Όχι για λίγο: δέκα χρόνια δέσμευσης, ώστε να δεις αποτελέσματα.

Ανάμεσα στην αυθεντικότητα και την επιβίωση

Η Γουέλτς κλείνει με μια υπενθύμιση:

«Το πόσο ζεις σύμφωνα με τις αξίες σου είναι μία από τις πιο προσωπικές και καθοριστικές επιλογές της ζωής σου. Επηρεάζει το εισόδημά σου, την αίσθηση σκοπού, την πορεία της καριέρας σου. Μην το αντιμετωπίζεις με πανικό, αλλά με σοφία – αυτήν που σου δίνουν τα χρόνια που έχεις ζήσει και εκείνα που έχεις μπροστά σου».