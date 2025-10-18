Είχε τα πάντα στα 30 – και ήταν δυστυχισμένος. Μέχρι που έμαθε τι πραγματικά αξίζει στη ζωή

Όταν ο Σαχίλ Μπλουμ ήταν φοιτητής στο Στάνφορντ, ρώτησε τους πιο πλούσιους ανθρώπους που γνώριζε τι έπρεπε να κάνει για να πετύχει. Η απάντηση τον οδήγησε στον χώρο των επενδύσεων.

Όπως αφηγείται στο CNBC Make It, μέχρι τα 30 του είχε κατακτήσει όσα θεωρούσε πως ορίζουν την επιτυχία: υψηλό μισθό, εντυπωσιακό τίτλο, ωραίο σπίτι, ακριβό αυτοκίνητο.

Κι όμως, όπως γράφει στο βιβλίο του “The 5 Types of Wealth: A Transformative Guide to Design Your Dream Life”, «κάτω από την επιφάνεια ήμουν δυστυχισμένος. Όλα όσα είχα κυνηγήσει δεν με γέμιζαν».

«Θα δεις τους γονείς σου άλλες 15 φορές πριν πεθάνουν»

Μια φράση φίλου του, ειπωμένη χαλαρά πάνω από ένα ποτό, έμελλε να αλλάξει τη ζωή του:

«Θα δεις τους γονείς σου άλλες 15 φορές πριν πεθάνουν», του είπε, υπολογίζοντας πόσο σπάνια τους επισκεπτόταν.

Εκείνη η φράση τον ταρακούνησε. «Για χρόνια είχα δώσει προτεραιότητα σε ένα μόνο πράγμα εις βάρος όλων των άλλων: στα χρήματα», γράφει. «Και τότε κατάλαβα ότι τα έκανα όλα εντελώς λάθος».

Οι 5 μορφές πλούτου

Στο βιβλίο του, ο Μπλουμ επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια της ευημερίας. Ο πραγματικός πλούτος, λέει, έχει πέντε μορφές:

Χρόνος (να μπορείς να ζεις χωρίς να σε κυνηγά το ρολόι)

Άνθρωποι (να περιβάλλεσαι από όσους αγαπάς)

Σκοπός (να έχεις κάτι που σε κινητοποιεί)

Υγεία (σωματική και ψυχική)

Χρήμα (ως μέσο, όχι ως αυτοσκοπός).

Στόχος του είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους «να μετρούν τα σωστά πράγματα, να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις και να σχεδιάσουν τη δική τους πορεία προς την ευτυχία και την ολοκλήρωση».

«Δημιούργησε τον δικό σου ορισμό της επιτυχίας»

Για τον Μπλουμ, η ουσία δεν βρίσκεται στο να ακολουθείς τον «προεπιλεγμένο» δρόμο, αλλά στο να σχεδιάζεις τη δική σου ζωή.

«Αυτό το βιβλίο είναι για να δημιουργήσεις το δικό σου όνειρο, να απορρίψεις τον συμβατικό ορισμό της επιτυχίας», λέει.

«Δεν θα νιώσεις ποτέ πραγματικά πλούσιος, ποτέ πραγματικά επιτυχημένος, αν δεν ορίσεις εσύ τι σημαίνει για σένα πλούτος και επιτυχία».