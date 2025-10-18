Εκτέλεση-στη-Νότια-Καρολίνα-για-τον-δολοφόνο-που-έγραψε-με-το-αίμα-του-θύματος-«πιάστε-με-αν-μπορείτε»

Έπειτα από περισσότερα από είκοσι χρόνια στη θανατική πτέρυγα, ο Στίβεν Μπράιαντ αναμένεται να εκτελεστεί στις 14 Νοεμβρίου στη Νότια Καρολίνα για τον φρικτό φόνο ενός άνδρα, τον βασανισμό του και το μακάβριο μήνυμα που άφησε στην αστυνομία γραμμένο με το αίμα του θύματος: «Πιάσε με αν μπορείς».

Ο φόνος που πάγωσε τη Νότια Καρολίνα

Το 2004, ο Μπράιαντ σταμάτησε στο σπίτι του Γουίλαρντ «TJ» Τίτζεν, σε μια απομονωμένη περιοχή της κομητείας Σάμπτερ, προσποιούμενος ότι είχε πρόβλημα με το αυτοκίνητό του. Λίγο αργότερα, πυροβόλησε επανειλημμένα τον Τίτζεν, του έκαψε τα μάτια με τσιγάρα και τοποθέτησε κεριά γύρω από το σώμα του.

Οι αρχές εντόπισαν στο σπίτι του θύματος ένα μήνυμα γραμμένο με το αίμα του: «θύμα 4 σε 2 εβδομάδες. πιάστε με αν μπορείτε» – μια σατανική πρόκληση προς την αστυνομία.

Η κόρη του θύματος, Κίμπερλι Ντιζ, κατέθεσε ότι κάλεσε πολλές φορές τον πατέρα της εκείνο το βράδυ. Στην έκτη κλήση, απάντησε ένας άνδρας που της είπε ψυχρά: «Δεν μπορείς να μιλήσεις μαζί του. Τον σκότωσα. Είμαι ο εισβολέας».



Τρεις φόνοι και ένα βασανισμένο παρελθόν

Αν και η εκτέλεση αφορά μία υπόθεση, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Μπράιαντ σκότωσε συνολικά τρεις άνδρες την ίδια περίοδο. Τα άλλα δύο θύματα δολοφονήθηκαν όταν σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου για να ουρήσουν· ο Μπράιαντ τους πυροβόλησε πισώπλατα.

Οι δικηγόροι του παρουσίασαν στο δικαστήριο μια εικόνα βαριάς ψυχικής διαταραχής. Όπως υποστήριξαν, είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από συγγενείς του στην παιδική του ηλικία, κάτι που τον βασάνιζε μέχρι την ενηλικίωση. Η θεία του, Τέρι Κόλντερ, κατέθεσε: «Ήταν σαν να ξαναζούσε το μαρτύριο. Φαινόταν ότι υπέφερε, σαν η ψυχή του να είχε διαλυθεί».

Προκειμένου να αντέξει τον πόνο, άρχισε να κάνει χρήση μεθαμφεταμίνης και να καπνίζει τσιγάρα ψεκασμένα με εντομοκτόνο, σύμφωνα με την υπεράσπιση.

Οι εκτελέσεις επιστρέφουν στη Νότια Καρολίνα

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Καρολίνας απέρριψε το αίτημα των δικηγόρων του για αναβολή, επικαλούμενο την αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο Μπράιαντ έχει διορία έως τις 31 Οκτωβρίου να επιλέξει πώς θα εκτελεστεί: με θανατηφόρα ένεση, εκτελεστικό απόσπασμα ή ηλεκτρική καρέκλα.

Η πολιτεία είχε σταματήσει τις εκτελέσεις για 13 χρόνια λόγω έλλειψης φαρμάκων για τις θανατηφόρες ενέσεις, όμως τις επανέφερε το 2024, θεσπίζοντας νόμο που προστατεύει την ανωνυμία των προμηθευτών. Από τότε, έξι κρατούμενοι έχουν εκτελεστεί — τέσσερις με ένεση και δύο από εκτελεστικό απόσπασμα.

Δικηγόροι θανατοποινιτών καταγγέλλουν ότι οι μέθοδοι προκαλούν βασανιστικό θάνατο, με αναφορές για άστοχες βολές και παρατεταμένη αγωνία.