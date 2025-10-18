Η ανηφόρα που πρόδωσε τη φόρα και τι ακολουθεί

Υπήρχε εξαρχής μια υποψία ότι αυτή η αγορά δεν τραβάει άλλο στην ανηφόρα. Όχι γιατί της έλειπε το ενδιαφέρον ή τα νέα· αλλά γιατί, όπως φάνηκε από τη δεύτερη κορυφή του 2025 τον Οκτώβρη, ο κινητήρας δούλευε μόνο από τη μία πλευρά. Οι τράπεζες πάτησαν το γκάζι, αλλά οι υπόλοιποι κύλινδροι έμειναν ακίνητοι ή έπαιρναν ανάποδες στροφές.

Η πρώτη κορυφή στις 2.135 μονάδες (14 Αυγούστου) δεν έχει καμία σχέση και χρωματικώς με τη δεύτερη κορυφή στις 2.119 μονάδες (13 Οκτωβρίου), καθώς ίσα που πάτησε στο κατώφλι των 2.120 μονάδων και γύρισε άτσαλα στο κλείσιμο της ημέρας ενώ όπως προανέφερα μόνο οι τράπεζες τραβούσαν την αγορά στην ανηφόρα χωρίς βοήθεια από τις άλλους δεικτοβαρείς τίτλους της πρώτης δεκάδας.

Οι τράπεζες, λοιπόν, κράτησαν το λάβαρο της ανόδου σχεδόν μόνες τους και το έκαναν με αξιόλογη προσπάθεια. Η Εθνική Τράπεζα προηγήθηκε σημειώνοντας μια άνοδο +4,1% πάνω από τη κορυφή που είχε αποτυπώσει τον Αύγουστο, πριν διορθώσει στη συνέχεια έως και ένα –10,2% με καταληκτική ημερομηνία την άσχημη συνεδρίαση της Παρασκευής. Η Eurobank ακολούθησε σε παρόμοιο μοτίβο, με +3,5% αρχικά και –11,3% στη συνέχεια. Η Πειραιώς κινήθηκε επίσης +3,5% ψηλότερα από τα νούμερα που είχε γράψει τον περασμένο Αύγουστο, αλλά κατέληξε να χάνει –13,3%, ενώ η Alpha Bank, η πιο συγκρατημένη της τετράδας έγραψε μια άνοδο +1,2% πριν υποχωρήσει πιο πολύ από όλες κατά –14,3%.

Έτσι, η τραπεζική μηχανή ναι μεν ανέβασε στροφές αλλά έμεινε να τραβάει μόνη το κάρο της ανόδου, χωρίς να έχει δίπλα της τους υπόλοιπους «κινητήρες» της αγοράς και σε μια ανηφόρα σαν αυτή των 2.130 με 2.150 μονάδων, ένας κινητήρας, όσο ισχυρός κι αν είναι, δεν αρκεί από μόνος του για να ανεβάσει ολόκληρη την αγορά.

Οι αριθμοί δείχνουν μια κλασική περίπτωση βραχύβιας ανοδικής αντίδρασης (short-lived rally). Η ώθηση υπήρξε, αλλά η ανάσα κράτησε λίγο.



Και γιατί; Γιατί οι υπόλοιποι τίτλοι της δεκάδας απλώς… δεν μπήκαν ή δεν μπορούσαν να μπουν στο παιχνίδι.

Η Coca-Cola HBC με τη 5η μεγαλύτερη βαρύτητα στο Γενικό Δείκτη ( 8,09%) την ώρα που ο δείκτης προσπαθούσε για νέο high βρισκόταν –17% χαμηλότερα (!) από το προηγούμενο υψηλό που είχε γράψει τον Αύγουστο αφαιρώντας έτσι σημαντικές μονάδες από τη τιμή του Γενικού Δείκτη, το ίδιο και η Metlen Energy & Metals με ένα –22%, τα Jumbo –14%, ενώ ΟΤΕ και η ΔΕΗ κινήθηκαν γύρω από τα ίδια επίπεδα ή ελαφρώς αρνητικά δίχως όμως την ανοδική σπιρτάδα που είχαν στην κορυφή των 2.135 μονάδων.

Ο ΟΠΑΠ ήταν η εξαίρεση – λίγο πάνω (+2,75%), αλλά στο τέλος και αυτός “προδόθηκε” με τη σημερινή κατάληξη του –17% χαμηλότερα από εκείνο το σημείο που βρισκόταν στη δεύτερη κορυφή του Γενικού Δείκτη στια 2.119 μονάδες.

Έτσι, η αγορά έφτασε με την παραμικρή αφορμή όπως ήταν οι κραδασμοί στις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ να γράψει μια πτώση –8% από τη δεύτερη κορυφή των 2.119 μονάδων, ακουμπώντας τις 1.948 και αφήνοντας το σενάριο διάσπασης της γραμμής R για άλλη φορά.

Αν όλες όμως οι δυνάμεις είχαν συμπαίξει στις αρχές του Οκτώβρη τότε ο Γενικός Δείκτης θα μπορούσε να περάσει εύκολα προς τις 2.200–2.225 μονάδες αλλάζοντας τελείως το τοπίο και τον τρόπο της διόρθωσης που θα ερχόταν αργότερα. Αντ’ αυτού, όμως είδαμε μια άνοδο με το «χειρόφρενο» τραβηγμένο και την ανοδική διάθεση αδυνατισμένη.

Και τώρα;

Η περιοχή των 1.945–1.985 μονάδων λειτουργεί σαν αμυντικό οχυρό. Αν κρατήσει, οι βραχυπρόθεσμοι παίκτες θα ψάξουν αντίδραση προς τις 2.065–2.088 μονάδες και ένα πιθανό νέο τεστ της αντίστασης στις 2.100 μονάδες. Εκεί όμως δεν θα φτάσουμε αν δεν ενεργοποιηθεί ξανά μαζί με τις τραπεζικές κυρίες η “ομάδα των βαρέων βαρών”: Coca-Cola, Metlen, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Jumbo, ΟΤΕ.

Αν η αγορά ξαναβρεί συνοχή, η ανοδική διάσπαση μπορεί να γίνει θεαματική, με πρώτο στόχο τις 2.200 μονάδες και επόμενο βήμα τις 2.280.

Αν όμως χαθεί το επίπεδο των 1.945, το ταμπλό μπορεί να πάρει πιο επικίνδυνη κλίση, οδηγώντας την αγορά προς τις 1.900–1.880 μονάδες.

Η αλήθεια είναι ότι η «υποψία» που είχε η αγορά με το τελευταίο τράβηγμα από τα μαλλιά επιβεβαιώθηκε: ο Γενικός Δείκτης προσπάθησε να ανέβει με μισό κινητήρα, και όπως σε κάθε μηχανή… όταν δεν δουλεύουν όλοι οι κύλινδροι, η ανηφόρα μοιάζει πιο ανηφορική και απότομη απ’ ό,τι πραγματικά είναι.

Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά τι έχει γίνει στην αγορά και κυρίως στις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης που ανήκουν στον FTSE/ATHEX Large Cap από το υψηλό των 2.135 μονάδων του Αυγούστου έως και το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής στις 1.987 μονάδες, με ένα πολύ εντυπωσιακό “dragonfly doji” που επιζητεί ανοδική αναγνώριση στη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Στην πρώτη γραμμή των κερδισμένων βρίσκονται όσοι έχουν δυνατή σύνδεση με τη βιομηχανία, τις υποδομές και την ενέργεια.

Πρώτη η Cenergy Holdings (+18,10%), που παραμένει το “success story” των ελληνικών ενεργειακών καλωδίων, ακολουθούμενη από την Aktor (+15,94%), η οποία συνεχίζει το ανοδικό της σερί στον κατασκευαστικό χάρτη.

Η Viohalco (+15,06%) και η ElvalHalcor (+12,99%) επιβεβαιώνουν τη σταθερή μεταλλουργική αντοχή, ενώ η Lamda Development (+7,30%) επανέρχεται με διάθεση ανοδικής ανατίμησης χάρη στη ισχυρή ροή των έργων του Ελληνικού. Πιο πίσω, η Bank of Cyprus (+3,75%) και η Optima Bank (+1,60%) κράτησαν το πόδι τους στο θετικό έδαφος.

Στην αντίθετη πλευρά, οι απώλειες είναι εμφανώς εντονότερες με τη Metlen Energy & Metals (–22,69%) να βρίσκεται στην κορυφή των χαμένων, πληρώνοντας περιέργως το χρονισμό ανάμεσα στις ανεπτυγμένες με τις αναδυόμενες αγορές.

Ακολουθεί η Jumbo (–16,74%), που δείχνει πως το λιανεμπόριο δυσκολεύεται να κρατήσει ρυθμό εν μέσω κόστους και επιβράδυνσης της κατανάλωσης. Η EYDAP (–14,29%), ο ΟΠΑΠ (–9,29%), η Coca-Cola HBC (–9,11%), η Aegean (–8,69%), η Motor Oil (–8,22%), η Helleniq Energy (-7,04) και η Titan Cement (–6,75%) συμπληρώνουν τη λίστα των δεικτοβαρών πιέσεων, καταδεικνύοντας πως η αγορά πέρασε από το “όλα ανεβαίνουν” στο “μόνο οι επιλεκτικοί επιβιώνουν”.

October 18, 2025