Η TUI ξεχωρίζει τις κορυφαίες πόλεις για city break στην Ευρώπη, ανάμεσά τους και η Αθήνα

Εκτός της πρώτης δεκάδας, αλλά μέσα στη λίστα με τις πιο δημοφιλείς πόλεις για city break στην Ευρώπη βρίσκεται η Αθήνα σύμφωνα με την TUI, το μεγαλύτερο tour operator της Ευρώπης.

Με βάση αναζητήσεις τουριστών που αναζητούν τον επόμενο ευρωπαϊκό προορισμό για ολιγοήμερες διακοπές, η Αθήνα βρέθηκε στην 23η θέση με 48 χιλιάδες αναζητήσεις, ξεπερνώντας το Μόναχο, τη Λυών, τη Νίκαια, το όσο και τη Στοκχόλμη.

Η μεθοδολογία ήταν η εξής: Εξετάστηκαν όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις με πληθυσμό άνω των 150.000 κατοίκων. Για κάθε πόλη, αθροίστηκαν οι όγκοι αναζητήσεων στο Google για τέσσερις χαρακτηριστικούς όρους που σχετίζονται με σύντομες αποδράσεις: “2 days in [πόλη]”, “[πόλη] city breaks”, “weekend in [πόλη]” και “[πόλη] weekend breaks”, τόσο στη γλώσσα της εκάστοτε πόλης όσο και στα αγγλικά. Για παράδειγμα, για τη Μαδρίτη συμπεριλήφθηκαν οι όγκοι αναζητήσεων για “2 days in Madrid”, “Madrid city breaks”, “weekend in Madrid” και “Madrid weekend breaks”. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 για την περίοδο από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025.

Όπως σημειώνει η TUI, περισσότερα από τα μισά ταξίδια που πραγματοποιούν οι Ευρωπαίοι είναι σύντομα, πολύ συχνά διαρκούν μόλις λίγες ημέρες, συνήθως ένα σαββατοκύριακο. Οι διακοπές εντός Ευρώπης, είτε στη χώρα διαμονής είτε σε άλλο κράτος, είναι προτιμώμενη επιλογή για περίπου το 65% των Ευρωπαίων και η ζήτηση για σύντομες αποδράσεις 1–3 νυχτών αυξάνεται, αποτελώντας ήδη πάνω από το 56% των ταξιδιών σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Οι ευρωπαϊκές πόλεις είναι ιδανικές για αυτού του είδους τις αποδράσεις: γεμάτες ιστορία και πολιτισμό, με πληθώρα αξιοθέατων και σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους.

Αυτές είναι οι πόλεις της πρώτης δεκάδας από τη λίστα των Top 30 city breaks της TUI Musement: Ρώμη, Παρίσι, Πράγα, Άμστερνταμ, Βαρκελώνη, Βερολίνο, Δουβλίνο, Βιέννη, Βουδαπέστη και Βενετία.

Η τουριστική κίνηση της Αθήνας έχει ανέβει αισθητά και πλέον υποδέχεται τουρίστες όλο το χρόνο. Είναι ενδεικτικό πως στο εννεάμηνο, η κίνηση του αεροδρομίου τη Αθήνας έφθασε τους 26,19 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,7%. Η επιβατική κίνηση του εξωτερικού παρουσίασε αύξηση 8,5% αντίστοιχα.

Σύμφωνα πάντως με τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Αθήνας, το οκτάμηνο του 2025 ολοκληρώθηκε για τα αθηναϊκά ξενοδοχεία με ήπια θετικό πρόσημο, ωστόσο χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές στους βασικούς δείκτες απόδοσης. Οι μικρές αυξήσεις που καταγράφηκαν στη μέση πληρότητα, στη μέση τιμή δωματίου (ADR) και στο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) αποτυπώνουν μια εικόνα σταθερότητας, περισσότερο παρά ουσιαστικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων της Αθήνας για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 ανήλθε σε 76,2%, σημειώνοντας οριακή αύξηση της τάξης του 0,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μέση τιμή δωματίου διαμορφώθηκε στα 177,64 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,8%, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο έφτασε στα 135,35 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 2,3%.

Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις–ανταγωνιστές, η Αθήνα εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις σε πληρότητα σε σχέση με την Κωνσταντινούπολη, τη Μαδρίτη και τη Ρώμη, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερή της δημοφιλία και την καλή σχέση ποιότητας–τιμής που εξακολουθεί να προσφέρει. Όσον αφορά τη μέση τιμή δωματίου (ADR), η αύξηση για την Αθήνα διαμορφώθηκε στο 1,8%, έναντι 2,2% για τη Ρώμη, 5,5% για τη Μαδρίτη και 1,7% για τη Βαρκελώνη, ενώ στην Κωνσταντινούπολη καταγράφηκε μείωση κατά 2,4%. Αντίστοιχα, στο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο, η Αθήνα παρουσίασε αύξηση 2,3%, η Μαδρίτη 6%, η Βαρκελώνη 0,9%, η Ρώμη 1,8%, ενώ η Κωνσταντινούπολη σημείωσε μείωση κατά 4,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.