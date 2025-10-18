Κατς-(Πρέσβης-Ισραήλ):-Αυστηρή-τήρηση-της-συμφωνίας-εκεχειρίας-για-να-είναι-βιώσιμη

«Η συμφωνία εκεχειρίας θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά από όλες τις πλευρές ώστε να είναι βιώσιμη», υπογράμμισε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας, παράλληλα, πως αυτή η στιγμή έχει τη δυνατότητα να εγκαινιάσει μια νέα εποχή, που δεν ορίζεται από συγκρούσεις, αλλά από ανανεωμένη ελπίδα για ένα πιο ειρηνικό μέλλον.

Κατά τον χαιρετισμό του στη σημερινή, πρώτη ημέρα της διημερίδας Θεσσαλονίκη-Τελ Αβίβ-Γέφυρα Καινοτομίας, με τίτλο «Έρευνα, Τεχνολογία, Καινοτομία στη Θεσσαλονίκη: Κάντο όπως το Τελ-Αβίβ», που συνδιοργανώνει στη Θεσσαλονίκη ο Σύνδεσμος Φιλίας Ελλάδας – Ισραήλ και η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, με την υποστήριξη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Ελληνικής Βουλής, ο κ. Κατς ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Βρισκόμαστε σε μια νέα περίοδο — μια περίοδο που απαιτεί ρεαλισμό, αλλά και ελπίδα. Τις τελευταίες ημέρες, το Ισραήλ ένιωσε μια βαθιά ανακούφιση μετά την απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων. Η εκεχειρία και η απελευθέρωση των ομήρων είναι θετικές και ευπρόσδεκτες εξελίξεις — στιγμές που έφεραν παρηγοριά και ευγνωμοσύνη σε πολλές ισραηλινές οικογένειες και στο έθνος στο σύνολό του.

Φυσικά, το πλήρες κλείσιμο για όλες τις οικογένειες των ομήρων θα επιτευχθεί μόνο όταν οι σοροί των νεκρών επιστραφούν στο Ισραήλ, ώστε οι αγαπημένοι τους να μπορούν επιτέλους να θρηνήσουν εν ειρήνη. Παρ’ όλα αυτά, μετά δύο χρόνια πολέμου, ίσως μπορέσουμε επιτέλους να ξεκινήσουμε τη μακρά και απαραίτητη διαδικασία επούλωσης. Ο Πρόεδρος Τραμπ πυροδότησε μια διαδικασία που όχι μόνο επιτρέπει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αλλά ανοίγει και το δρόμο για την εδραίωση και την επέκταση των ειρηνευτικών συμφωνιών στην περιοχή».

Σημείωσε, δε, πως «ταυτόχρονα, πρέπει να δούμε αυτές τις εξελίξεις με ρεαλισμό και σαφή κατανόηση των δυσκολιών που έχουμε μπροστά μας» και πρόσθεσε: «Ενώ αναγνωρίζουμε τις πολλές προκλήσεις που παραμένουν, αυτή η στιγμή έχει τη δυνατότητα να εγκαινιάσει μια νέα εποχή — μια εποχή που δεν ορίζεται από συγκρούσεις, αλλά από ανανεωμένη ελπίδα για ένα πιο ειρηνικό μέλλον».

Μια «Γέφυρα Καινοτομίας» φτιαγμένη από ιδέες

Αναφερόμενος στο θέμα της διημερίδας, ο Ισραηλινός πρέσβης υπογράμμισε την κοινή νοοτροπία Ελλάδας και Ισραήλ, δύο «μικρές χώρες με μεγάλες ιδέες, που καθοδηγούνται από τη δημιουργικότητα, το θάρρος και την αποφασιστικότητα να μετατρέψουν τις κοινές προκλήσεις σε ευκαιρίες», αλλά και στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη «αυξανόμενης καινοτομίας», που «στέκεται ξανά ως γέφυρα φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ».

Χαρτογραφώντας τομείς δυνάμει συνεργειών, ο Ισραηλινός πρέσβης αναφέρθηκε στην ιατρική, «έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς πιθανής συνεργασίας», λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Ισραήλ, η ιατρική καινοτομία ακμάζει — από νεοσύστατες εταιρείες βιοτεχνολογίας και διαγνωστικά που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη έως προηγμένη έρευνα στη νευροεπιστήμη και την αναγεννητική ιατρική. Ισραηλινοί και Έλληνες επιστήμονες μπορούν να συνεργαστούν σε έργα που βελτιώνουν την έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών και εξατομικεύουν τις θεραπείες. Η ανταλλαγή δεδομένων, εμπειρογνωμοσύνης και τεχνολογίας μπορεί να επιταχύνει τις ανακαλύψεις που σώζουν ζωές και ενισχύουν την ευημερία των κοινωνιών μας».

Κάλεσε, μάλιστα, τους παρευρισκόμενους να φανταστούν κοινούς ερευνητικούς κόμβους που συνδέουν τα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, της Ιερουσαλήμ και του Τελ Αβίβ, γιατρούς και μηχανικούς και από τα δύο έθνη να αναπτύσσουν ιατρικές συσκευές, νεοσύστατες εταιρείες τεχνολογίας υγείας από το Ισραήλ να βρίσκουν συνεργάτες στην Ελλάδα για να δοκιμάσουν και να αναπτύξουν λύσεις σε όλη την Ευρώπη. «Αυτό δεν είναι ένα μακρινό όνειρο — είναι ένας πραγματικός και εφικτός στόχος και μαζί μπορούμε να τον κάνουμε να ευδοκιμήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κατς αναφέρθηκε, επίσης, στον τομέα των κατασκευών και του βιώσιμου σχεδιασμού, όπου η Ελλάδα και το Ισραήλ αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις — την αστική πυκνότητα και την επείγουσα ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. «Το κοινό μας μεσογειακό κλίμα απαιτεί καινοτομία στην οικολογική αρχιτεκτονική, την ενεργειακή απόδοση και τον έξυπνο πολεοδομικό σχεδιασμό», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Οι ισραηλινές εταιρείες έχουν αναπτύξει τεχνολογίες πράσινων κτιρίων, από προηγμένα μονωτικά υλικά έως έξυπνα ενεργειακά συστήματα. Οι άρτια καταρτισμένοι Έλληνες αρχιτέκτονες και μηχανικοί φέρνουν δημιουργικότητα, παράδοση και βαθιά κατανόηση του τοπικού περιβάλλοντος. Συνδυάζοντας τις δυνάμεις μας, μπορούμε να πρωτοπορήσουμε σε βιώσιμα κτίρια που τιμούν το παρελθόν προστατεύοντας παράλληλα το μέλλον. Φανταστείτε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη και το Τελ Αβίβ να λειτουργούν ως μοντέλα για οικολογική αστική συνεργασία, όπου οι έξυπνοι αισθητήρες παρακολουθούν την ποιότητα του αέρα, τα κτίρια ανακυκλώνουν το νερό και τα ηλιακά πάνελ τροφοδοτούν ολόκληρες γειτονιές. Το δυναμικό είναι τεράστιο — και ξεκινά με διάλογο όπως ο σημερινός».

Σε ό,τι αφορά την αγροτεχνολογία και την αγροδιατροφική καινοτομία, οι δυνατότητες συνεργασίας, όπως είπε ο κ. Κατς, είναι επίσης πολύ ελπιδοφόρες, παρόλο που παραμένει ένας τομέας που δεν έχει ακόμη εξερευνηθεί πλήρως.

«Το Ισραήλ, γεννημένο σε μια έρημο, έχει μάθει να κάνει τη γη να ανθίζει μέσω της ακριβούς άρδευσης, της ανακύκλωσης του νερού και της βελτιστοποίησης των καλλιεργειών. Η Ελλάδα, ευλογημένη με εύφορες εκτάσεις και πλούσια γεωργική κληρονομιά, προσφέρει τεχνογνωσία στην ποιοτική παραγωγή τροφίμων, τη βιοποικιλότητα και τη μεσογειακή διατροφή. Μαζί, μπορούμε να συνδυάσουμε την ισραηλινή τεχνολογία με την ελληνική παράδοση, ενισχύοντας την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών. Δεν πρόκειται μόνο για τεχνολογία – πρόκειται για τη διατήρηση του πολιτισμού, ενώ αγκαλιάζουμε την καινοτομία», υπογράμμισε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Κατς σημείωσε ότι πέρα από την τεχνολογία, αυτή η συνεργασία αντανακλά κάτι βαθύτερο, που είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη και οι κοινές αξίες.

«Και τα δύο έθνη μας πιστεύουν στη δύναμη της εκπαίδευσης, στην αξιοπρέπεια της εργασίας και στην επιδίωξη της γνώσης ως δύναμης για το καλό. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μας στην καινοτομία μπορεί και θα γίνει πυλώνας της ισχυρής φιλίας που συνδέει τα δύο έθνη μας», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως «η “Γέφυρα Καινοτομίας” που χτίζουμε δεν είναι φτιαγμένη από χάλυβα ή σκυρόδεμα — είναι φτιαγμένη από ιδέες, φιλίες και κοινό σκοπό.

Η Θεσσαλονίκη και το Τελ Αβίβ μπορούν να ηγηθούν αυτού του κινήματος, δείχνοντας πώς η συνεργασία στην επιστήμη και την επιχειρηματικότητα ενισχύει όχι μόνο τις οικονομίες αλλά και τους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων».

Επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία στη Θεσσαλονίκη

Στις άριστες σχέσεις Ελλάδας- Ισραήλ αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης σημειώνοντας ότι «εκτείνονται και στην πολιτική και στην οικονομία, με κοινό παρελθόν, ειδικά σε μία πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, που αριθμούσε μία πολύ μεγάλη εβραϊκή κοινότητα, αλλά και με κοινό μέλλον».

«Οι άμεσες ισραηλινές επενδύσεις στη Θεσσαλονίκη ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία και οι προοπτικές συνεργασίας είναι ακόμη καλύτερες», υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης. Πρόσθεσε δε ότι το πρόγραμμα χορήγησης άδειας παραμονής υπό μορφή golden visa σε πολίτες τρίτων χωρών που ψηφίστηκε πριν λίγους μήνες αφορά επίσης επενδύσεις τουλάχιστον 250.000 ευρώ σε νεοφυείς επιχειρήσεις μέλη του Elevate Greece.

«Αυτό πρακτικά σημαίνει περισσότερες ευκαιρίες για επενδύσεις στην Ελλάδα η οποία κέρδισε την επενδυτική βαθμίδα και αναπτύσσεται με ρυθμούς διπλάσιους του ευρωπαϊκού μέσου όρου καταγράφοντας πρωτογενές πλεόνασμα 4.8% σύμφωνα με την Eurostat και την ΕΛΣΤΑΤ», εξήγησε.

Ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής Στράτος Σιμόπουλος αναφέρθηκε στην εξαιρετική επιτυχία που επιδεικνύει το Ισραήλ στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας και την ανάγκη η Ελλάδα και κυρίως η Θεσσαλονίκη να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.

Συνέχισε με τις σημαντικές κινήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη της καινοτομίας στην Ελλάδα (θέσπιση spin-off, εργοστάσιο ΑΙ, συνεργασία OPEN AI υπουργείου Παιδείας, ΕΛΚΑΚ, προμήθεια μικροδορυφόρων, εξαγγελία για την υπουργική ενοποίηση του οικοσυστήματος της καινοτομίας) και τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Θεσσαλονίκης στον τομέα αυτό (Πανεπιστήμια, ΕΚΕΤΑ, THESSINTEC, ΑΖΚ και μεγάλες πολυεθνικές).

«Είμαστε δύο λαοί που μας ενώνουν αξίες αιώνων. Ήδη υπάρχει πολύ καλή συνεργασία, εγώ εκπλήσσομαι από το αποτέλεσμα των συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα.

Είμαστε εδώ σήμερα για να πάμε τη συνεργασία ένα βήμα παραπέρα σε ό,τι αφορά την καινοτομία. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δυνατότητα, γιατί έχει ερευνητικά κέντρα έχει τρία πανεπιστήμια, έχει το λιμάνι της, είναι η πόλη που είναι συνδεδεμένη με το Ισράηλ, αλλά και οι χώρες πλέον συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώστε να εμβαθύνουμε αυτή την προοπτική», ανέφερε η πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδας- Ισραήλ, Γιάννα Παναγοπούλου.

Ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης Δαυίδ Σαλτιέλ αναφέρθηκε στις ευκαιρίες συνεργασιών σε διάφορους τομείς, με έμφαση στην οικονομία και την έρευνα, επισημαίνοντας ότι «εμείς σαν κοινότητα δίνουμε μεγάλη σημασία». Αναφέρθηκε επίσης στον διαχρονικό ρόλο της ισραηλιτικής κοινότητας στην πολιτιστική και οικονομική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης.

Στη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ισραήλ αναφέρθηκε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του ο υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας Θράκης), Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, τονίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και δυναμώνει.

Για πόλη στην οποία μεγάλωσε και σπούδασε και έγινε αυτός που είναι μίλησε ο CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά, ο οποίος σε διαδικτυακή παρέμβαση εστίασε στον ρόλο που θα διαδραματίσει η Τεχνητή Νοημοσύνη στις εξελίξεις στον τομέα της υγείας, αλλά και στις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας της Ελλάδας με το Ισραήλ για την προώθηση της καινοτομίας.

