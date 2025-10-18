Λαγκάρντ: Νέος «παράγοντας αλλαγής» πλέον η Γερμανία στην Ευρώπη – Ποιος θα το φανταζόταν;

«Η Γερμανία χρησιμοποιεί τον ισολογισμό της και την ικανότητά της να δανείζεται», δήλωσε η Λαγκάρντ, μιλώντας στο περιθώριο των ετήσιων συνεδριάσεων του ΔΝΤ.

Να επαινέσει την Γερμανία που «άνοιξε επιτέλους το πορτοφόλι της», έσπευσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε ότι η δημοσιονομική πολιτική «θα διαδραματίσει πιο υποστηρικτικό ρόλο τα επόμενα χρόνια».

«Αυτό ισχύει φυσικά ιδιαίτερα για τις χώρες που πρόκειται να αυξήσουν τις αμυντικές τους επενδύσεις, και αυτό ισχύει σίγουρα — σε μεγάλο βαθμό — για τη Γερμανία, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές στρατιωτικές επενδύσεις και επενδύσεις σε υποδομές, οι οποίες μόλις αρχίζουν να έχουν αντίκτυπο, αλλά θα υλοποιηθούν τα επόμενα τρία χρόνια με πολύ σημαντικό τρόπο» τόνισε.

«Η Γερμανία χρησιμοποιεί τον ισολογισμό της και την ικανότητά της να δανείζεται», δήλωσε η Λαγκάρντ, μιλώντας στο περιθώριο των ετήσιων συνεδριάσεων του ΔΝΤ.

Ο νέος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προώθησε ένα νομοσχέδιο ορόσημο πριν καν αναλάβει τα καθήκοντά του, χρησιμοποιώντας τη δύναμη του ομοσπονδιακού ισολογισμού για να μεταμορφώσει τον στρατό της Γερμανίας και να αναβαθμίσει τις υποδομές της.

«Παράγοντας αλλαγής – ποιος θα το φανταζόταν;» είπε χαρακτηριστικά η Λαγκάρντ.

Μιλώντας στο ίδιο πάνελ με την επικεφαλής της ΕΚΤ, η Επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, εξέφρασε επίσης πολλούς επαίνους για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

«Το μήνυμά μου είναι: μπράβο, μπράβο, μπράβο», είπε. «Επειδή αυτό που δείχνει η Γερμανία είναι ότι οι ανισορροπίες μπορούν να αντιμετωπιστούν, είναι θέμα θέλησης — και κυρίως πολιτικής βούλησης».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Μερτς ζήτησε τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού χρηματιστηρίου ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για να βοηθηθούν οι εταιρείες να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από τις ΗΠΑ και την Ασία.

«Όταν ακούω τη Γερμανίδα καγκελάριο να λέει «χρειαζόμαστε στην Ευρώπη ένα ενιαίο χρηματιστήριο, μία ενιαία εποπτεία» — αυτό σημαίνει πολλά», είπε η Λαγκάρντ. «Τώρα, πώς θα υλοποιηθεί αυτό, πώς θα πραγματοποιηθεί, πώς θα εξελιχθεί, δεν ξέρω», τόνισε.